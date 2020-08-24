"Сделали папе праздник". Башаров показал совместное фото с дочерью и сыном

Российский актер Марат Башаров признался, что отпраздновал свой 46-й день рождения в компании дочери и сына.

Российский актер Марат Башаров 23 августа на своей странице в Instagram разместил снимок, на котором запечатлен со своими детьми – дочерью Амели и сыном Марселем.

По словам актера, фото было сделано в день его рождения – 22 августа Башарову исполнилось 46 лет.

"Самый лучший день рождения! Мое родное, сокровенное, будущее! Спасибо, дети, что сделали папе праздник!" – подписал он снимок.

Башаров – отец двоих детей. В третьем браке с Елизаветой Шевырковой в 2016 году у него родился сын Марсель, а от первого брака с Елизаветой Круцко у актера есть дочь Амели (2004). Второй брак актера с коллегой Катериной Архаровой продлился 10 месяцев – супруги развелись в 2015 году.