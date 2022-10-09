"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой

По словам Васылив, она не исключает, что организаторы шоу умышленно поселили ее в одной комнате с представительницей РФ.
"Есть вероятность, что это сделали специально. Это международное шоу. чем больше огласка, тем больше популярность. Но сейчас все хорошо. Организаторы делают вид, что ничего не было. Я живу с девочкой из Боливии", – заявила Васылив.
Она не уточнила, будет ли выступать с представительницей РФ на одной сцене.
Васылив во время перелета из Украины на Бали заявила, что организаторы конкурса красоты поселили ее в одном номере с представительницей из России. После огласки украинку переселили в другой номер, а представительница РФ осталась одна.
Финал конкурса красоты Miss Grand International состоится в городе Джакарта (Индонезия) 25 октября.