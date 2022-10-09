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10 октября, 2022
 
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"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой

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Васылив: Организаторы делают вид, что ничего не было
Васылив: Организаторы делают вид, что ничего не было
Фото: olgavslv / Instagram

22-летняя фитнес-тренер и волонтер из Ивано-Франковска Ольга Васылив, которая представляет Украину на конкурсе красоты Miss Grand International (Бали) в эфире национального телемарафона "UAразом" прокомментировал скандал, связанный с совместным проживанием с представительницей страны-агрессора РФ Екатериной Асташенковой. Комментарий украинки в том числе опубликован 9 октября в YouTubе программы ТСН.

По словам Васылив, она не исключает, что организаторы шоу умышленно поселили ее в одной комнате с представительницей РФ.

"Есть вероятность, что это сделали специально. Это международное шоу. чем больше огласка, тем больше популярность. Но сейчас все хорошо. Организаторы делают вид, что ничего не было. Я живу с девочкой из Боливии", – заявила Васылив.

Она не уточнила, будет ли выступать с представительницей РФ на одной сцене.

Контекст:

Васылив во время перелета из Украины на Бали заявила, что организаторы конкурса красоты поселили ее в одном номере с представительницей из России. После огласки украинку переселили в другой номер, а представительница РФ осталась одна.

Финал конкурса красоты Miss Grand International состоится в городе Джакарта (Индонезия) 25 октября.

Теги: секс-скандал, война России против Украины, мода и красота
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