"Сделали специально". Представительница Украины на конкурсе красоты высказалась о скандале из-за проживания с россиянкой

Васылив: Организаторы делают вид, что ничего не было Фото: olgavslv / Instagram

По словам Васылив, она не исключает, что организаторы шоу умышленно поселили ее в одной комнате с представительницей РФ.

"Есть вероятность, что это сделали специально. Это международное шоу. чем больше огласка, тем больше популярность. Но сейчас все хорошо. Организаторы делают вид, что ничего не было. Я живу с девочкой из Боливии", – заявила Васылив.

Она не уточнила, будет ли выступать с представительницей РФ на одной сцене.