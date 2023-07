  "Сделано с любовью командой из Украины". Муиньо сняла клип для Стайлса. Ее предыдущая работа для певца номинировалась на "Грэмми". Видео

"Сделано с любовью творческой командой из Украины", – говорится в описании видео.

Муиньо в Instagram прокомментировала свою работу для Стайлса.

"Это так здорово – создать видео на музыку, которая у тебя в избранном. Спасибо, что ты есть у меня, Гарри", – написала она.

ВИДЕО

Контекст:

Это не первая работа Муиньо для Стайлса. В ноябре 2022 года артист презентовал клип, снятый Муиньо, на песню As It Was. Видеоработа была номинирована на "Грэмми" в номинации "Лучшее музыкальное видео 2023 года". Победу тогда одержала американская певица Тейлор Свифт за песню All Too Well: The Short Film.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Стайлс последовательно поддерживает Украину и украинцев.