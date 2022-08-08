"Сейчас он очень занят". Хименес-Браво рассказал о встрече с Зеленским в спортзале

Химнес-Браво о Зеленском: Он всегда говорил: "Эктор, сфотографируемся. Как у тебя дела? Как съемки?" Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

"Он всегда говорил: "Эктор, сфотографируемся. Как у тебя дела? Как съемки?" – поделился он воспоминаниями.

Рассказывая о своем отношении к Зеленскому-президенту, ресторатор назвал его "лучшим президентом не только Украины, но и мира".

"Сейчас он очень занят. Когда мы снимали фильм для Netflix, мы хотели взять у Зеленского несколько комментариев. Но у него безумный график, каждый день много встреч", – сказал Хименес-Браво.