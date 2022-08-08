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08 августа, 2022
 
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"Сейчас он очень занят". Хименес-Браво рассказал о встрече с Зеленским в спортзале

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Химнес-Браво о Зеленском: Он всегда говорил: "Эктор, сфотографируемся. Как у тебя дела? Как съемки?"
Химнес-Браво о Зеленском: Он всегда говорил: "Эктор, сфотографируемся. Как у тебя дела? Как съемки?"
Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

Украинский ресторатор Эктор Хименес-Браво однажды случайно встретился с на тот момент руководителем студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским в спортзале и пришел к выводу, что тот является простым человеком "без короны". Об этом он рассказал в интервью, которое 8 августа опубликовано на сайте "24 канала".

"Он всегда говорил: "Эктор, сфотографируемся. Как у тебя дела? Как съемки?" – поделился он воспоминаниями. 

Рассказывая о своем отношении к Зеленскому-президенту, ресторатор назвал его "лучшим президентом не только Украины, но и мира".

"Сейчас он очень занят. Когда мы снимали фильм для Netflix, мы хотели взять у Зеленского несколько комментариев. Но у него безумный график, каждый день много встреч", – сказал Хименес-Браво.

Контекст:

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. До этого он был участником и руководителем студии "Квартал 95".

Теги: Владимир Зеленский, президент, Эктор Хименес-Браво
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