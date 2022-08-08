"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка

По словам Хименеса-Браво, мать его девушки сильно заболела после эвакуации из Ирпеня, поэтому была госпитализирована в Варшаве.
Ресторатор отметил, что его возлюбленная вернется, как только ее матери станет лучше.
"Мы вместе уже очень долго, я не хотел афишировать отношения. Да, она выглядит очень молодой. Я решил выбрать украинку, потому что украинские девушки всегда молодые, – прокомментировал свои новые отношения Хименес-Браво. – Она видит, что я готов на все ради Украины".
Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте "МастерШеф".
11 марта 2022 года Хименес-Браво сообщал, что прервал отпуск в Колумбии и прилетел в Варшаву (Польша), чтобы помогать украинским беженцам, покинувшим страну после нападения России. В начале апреля телеведущий приехал в Украину. У Хименеса-Браво есть украинское гражданство. Он получил его в мае 2021 года.
В начале февраля 2022 года ресторатор впервые рассказал о своей новой девушке. Тогда он заявил, что не будет раскрывать подробностей этих отношений.