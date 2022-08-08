"Решил выбрать украинку". Хименес-Браво рассказал, где сейчас находится его девушка

Хименес-Браво о своей девушке: Мы вместе уже очень долго, я не хотел афишировать отношения Фото: hectorjimenezbravo / Instagram

По словам Хименеса-Браво, мать его девушки сильно заболела после эвакуации из Ирпеня, поэтому была госпитализирована в Варшаве.

Ресторатор отметил, что его возлюбленная вернется, как только ее матери станет лучше.

"Мы вместе уже очень долго, я не хотел афишировать отношения. Да, она выглядит очень молодой. Я решил выбрать украинку, потому что украинские девушки всегда молодые, – прокомментировал свои новые отношения Хименес-Браво. – Она видит, что я готов на все ради Украины".