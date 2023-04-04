Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера

Об этом 4 апреля сообщил таблоид Page Six, ссылаясь на свидетельство о смерти артистки, копия которого оказалась в его распоряжении.
О смерти Уэлч стало известно 15 февраля. Тогда причины ее смерти не назывались.
Ракель Уэлч (до замужества – Техада) родилась в 1940 году в США. Карьеру на телевидении она начинала как ведущая прогноза погоды. В 1964 году актриса получила первую роль в Голливуде.
За роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетера: Подвески королевы" (1974) Уэлч стала лауреатом премии "Золотой глобус".
В 70-х годах актриса снималась для американского журнала Playboy, заняв третье место в рейтинге "100 самых сексуальных звезд ХХ века".
Уэлч была четыре раза замужем. У нее осталось двое детей: дочь Тани (62 года) и сын Деймон (63 года).