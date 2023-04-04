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04 апреля, 2023
 
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Секс-символ 70-х годов Ракель Уэлч до смерти скрывала свой диагноз – болезнь Альцгеймера

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Уэлч умерла 15 февраля
Уэлч умерла 15 февраля
Фото: ЕРА

82-летняя американская актриса, секс-символ 70-х годов прошлого века Ракель Уэлч до смерти скрывала от общественности свой диагноз – у нее выявили болезнь Альцгеймера.

Об этом 4 апреля сообщил таблоид Page Six, ссылаясь на свидетельство о смерти артистки, копия которого оказалась в его распоряжении. 

О смерти Уэлч стало известно 15 февраля. Тогда причины ее смерти не назывались. 

Контекст:

Ракель Уэлч (до замужества – Техада) родилась в 1940 году в США. Карьеру на телевидении она начинала как ведущая прогноза погоды. В 1964 году актриса получила первую роль в Голливуде. 

За роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетера: Подвески королевы" (1974) Уэлч стала лауреатом премии "Золотой глобус".

В 70-х годах актриса снималась для американского журнала Playboy, заняв третье место в рейтинге "100 самых сексуальных звезд ХХ века".

Уэлч была четыре раза замужем. У нее осталось двое детей: дочь Тани (62 года) и сын Деймон (63 года).

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: смерть, болезнь Альцгеймера, актриса
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