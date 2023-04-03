Умер известный актер Гетманский. Причиной стала болезнь

"Сегодня ночью после продолжительной болезни ушел в вечность народный артист Украины Александр Николаевич Гетманский. Вечная память талантливому артисту! Искренние соболезнования семье и друзьям", – написали в некрологе.

Гетманского похоронят в поселке Высокий Харьковской области. Отпевание состоится в Свято-Ильинском храме поселка Высокий в понедельник, 3 апреля, с 12 до 14 часов.

Актеру было 63 года.

Контекст:

Гетманский начал актерскую карьеру на сцене Киевского ТЮЗа, служил в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. Последние 20 лет – в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки.

Снимался в сериалах "Было у отца два сына", "Личная жизнь следователя Савельева", "Поводырь", "Одесса-мама", "Проводница", "Чужие родные", "Я тоже его люблю", "Холостяк", "Ментовские войны. Одесса".