"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте

Украинская актриса Дарья Петрожицкая 4 января в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена во время отдыха на одном из египетских курортов.
Актриса позирует в кадре в черном бикини, сидя на надувном круге.
"Кайфуша", – отреагировали на фото подписчики актрисы.
"Секси", – прокомментировали публикацию фолловеры.
"Богиня", – оценили снимки актрисы поклонники.
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Петрожицкая – украинская актриса театра и кино. Известность получила благодаря роли Лизы в сериале "Папик", премьера которого состоялась в 2019 году на "1+1".
Принимала участие в седьмом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1", но покинула проект по собственному желанию.