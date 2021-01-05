"Секси", "Кайфуша". Звезда сериала "Папик" показала отдых в Египте

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, исполнившая одну из главных ролей в украинском сериале "Папик", отправилась на отдых в Египет.

Петрожицкая стала известна после съемок в сериале "Папик" Фото: petrozhitskaya / Instagram

Украинская актриса Дарья Петрожицкая 4 января в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена во время отдыха на одном из египетских курортов.

Актриса позирует в кадре в черном бикини, сидя на надувном круге.

"Кайфуша", – отреагировали на фото подписчики актрисы.

"Секси", – прокомментировали публикацию фолловеры.

"Богиня", – оценили снимки актрисы поклонники.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дарья Петрожицкая (@petrozhitskaya)

Петрожицкая – украинская актриса театра и кино. Известность получила благодаря роли Лизы в сериале "Папик", премьера которого состоялась в 2019 году на "1+1".

Принимала участие в седьмом сезоне шоу "Танцы со звездами" на "1+1", но покинула проект по собственному желанию.