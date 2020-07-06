Семь советов родителям от Маска. Американский миллиардер рассказал, что нужно говорить детям, чтобы они выросли успешными

Основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск считает, что дети должны ежедневно слышать от родителей семь важных фраз, в одной из которых вспоминает коммунизм.

49-летний основатель американских компаний SpaceX и Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter опубликовал список, включающий семь фраз, которые, по его мнению, каждый родитель должен ежедневно повторять своему ребенку.

Первым пунктом в списке Маска указана рекомендация напомнить ребенку о том, что его любят. Дальше стоит сказать, что им гордятся.

В третьем пункте Маск советует не забывать в случае необходимости просить прощения у детей, а в четвертом – самим прощать ребенка за проступки.

Пятый пункт напоминает родителям о необходимости выслушать ребенка.

Также Маск считает важным говорить детям о то, что коммунизм каждый раз заканчивается провалом, когда кто-то пытается воплотить эту идею в жизнь – этот совет предприниматель указал под номером шесть в своем списке.

В заключение Маск советует не забывать говорить детям, что у них есть все необходимо для достижения цели.

Шестой пункт из писка Маска вызвал оживленную дискуссию в комментариях на его странице.

"Капитализм убил больше людей, чем коммунизм", – считают фолловеры.

"Китай успешен", – комментируют публикацию Маска пользователи.

Маск – многодетный отец. В браке с однокурсницей Жюстин Уилсон у него родилось пятеро детей . 4 мая 2020 года канадская певица Граймс родила ему сына.