Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе Фото: ЕРА

Модель гладко зачесала челку, а часть волос собрала в хвост на макушке, придав тем самым дополнительный объем прическе.

"Обожаю эти волосы", – отреагировали в сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от tina (@tinakunakey)

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков артистки, на которых она демонстрирует еще шесть вариантов укладки.

фотогалерея ( 1 из 6)

Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА Фото: ЕРА