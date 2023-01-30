Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото

Модель гладко зачесала челку, а часть волос собрала в хвост на макушке, придав тем самым дополнительный объем прическе.
"Обожаю эти волосы", – отреагировали в сети.
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Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков артистки, на которых она демонстрирует еще шесть вариантов укладки.
Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.
В 2018 году Кунаки вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. Кунаки – его вторая жена. Она младше актера на 31 год. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.
Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.