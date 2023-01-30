Бульвар Шоубиз
 
30 января, 2023
 
Новости

Семь вариантов укладки пышных волос от Кунаки. Фото

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Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе
Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе
Фото: ЕРА

25-летняя итальянская модель Тина Кунаки 29 января разместила в Instagram свое новое портретное фото, на котором крупным планом запечатлена с пышной прической.

Модель гладко зачесала челку, а часть волос собрала в хвост на макушке, придав тем самым дополнительный объем прическе.

"Обожаю эти волосы", – отреагировали в сети.

Интернет-издание "ГОРДОН" собрало подборку снимков артистки, на которых она демонстрирует еще шесть вариантов укладки.

Контекст:

Кунаки родилась в 1997 году в Тулузе. Ее мать – итальянка, родом с Сицилии, отец – уроженец Марокко.

В 2018 году Кунаки вышла замуж за французского актера Венсана Касселя. Кунаки – его вторая жена. Она младше актера на 31 год. В апреле 2019 года у пары родилась дочь.

Кунаки сотрудничала с брендами Jean Paul Gaultier, Loreal, Armani.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: мода и красота, Тина Кунаки, прическа
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