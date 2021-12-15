"Сенсационные ноги", "Девушка мечты", "Так горячо". 55-летняя Кроуфорд обнажила бедро и плечо в соблазнительной позе

"Принимаю мое сладкое время", – подписала она публикацию, которая собрала больше 40 тыс. лайков и 700 комментариев.

"Сенсационные ноги. Мое мнение: сейчас красивее, чем в 90-е", – написал estebon1969.

"Так горячо", – отреагировал пользователь sean.mccourt.522.

"Девушка мечты", – прокомментировал ibrahimjcvd.

Контекст:

Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.

С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.

Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 2000 году она ушла из модельного бизнеса.

Первым мужем Кроуфорд был актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за бизнесмена Рэнди Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).