Бульвар Шоубиз
 
15 декабря, 2021
 
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"Сенсационные ноги", "Девушка мечты", "Так горячо". 55-летняя Кроуфорд обнажила бедро и плечо в соблазнительной позе

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В 90-х Кроуфорд часто появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов
В 90-х Кроуфорд часто появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов
Фото: cindycrawford / Instagram

Американская супермодель Синди Кроуфорд 14 декабря обнародовала в Instagram новое фото. На нем она позирует в белом халате, лежа на диване. В кадре она оголила бедро и плечо.

"Принимаю мое сладкое время", – подписала она публикацию, которая собрала больше 40 тыс. лайков и 700 комментариев.

"Сенсационные ноги. Мое мнение: сейчас красивее, чем в 90-е", – написал estebon1969.

"Так горячо", – отреагировал пользователь sean.mccourt.522.

"Девушка мечты", – прокомментировал ibrahimjcvd.

Контекст:

Синди Кроуфорд родилась 20 февраля 1966 года в штате Иллинойс (США) в семье электрика и медсестры. Поступила в Северо-западный университет, где изучала химическую технологию. Университет так и не окончила, поскольку сосредоточилась на карьере модели.

С конца 1980-х по 1990-е годы Кроуфорд была одной из самых популярных и высокооплачиваемых супермоделей. Она постоянно появлялась на обложках журналов и на подиуме, была лицом модных домов.

Кроуфорд заняла пятое место в списке 100 самых сексуальных звезд XX века по версии журнала Playboy. В 2000 году она ушла из модельного бизнеса.

Первым мужем Кроуфорд был актер Ричард Гир, они прожили вместе четыре года. В 1998 году она вышла замуж за бизнесмена Рэнди Гербера. У пары двое детей – сын Пресли (1999) и дочь Кайя (2001).

Теги: Синди Кроуфорд, модель, ноги
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