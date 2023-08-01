Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Серга рассказал, чем занимается "Культурный десант" на фронте и о детях, которые выступают для украинских защитников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Серга: У нас четыре подразделения, каждое из которых закреплено за определенным участком фронта
Серга: У нас четыре подразделения, каждое из которых закреплено за определенным участком фронта
Фото: thekolya / Instagram

Служащий Вооруженных сил Украины, поэт, музыкант и телеведущий Николай (Коля) Серга в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказал о работе своего проекта "Культурный десант" на передовой и в реабилитационных центрах.

"У нас четыре подразделения, каждое из которых закреплено за определенным участком фронта и работает непосредственно с теми группами войск, которые закреплены за этим регионом. Это и восточное направление – там у нас две группы. Одна в Краматорске, которая параллельно с этим работает еще и на харьковское направление – Купянск, Двуречное и так далее. Одна группа в Покровске, одна – на запорожском направлении, одна на херсонском", – ответил Серга. 

По словам артиста, в состав каждой из групп входит от трех до пяти артистов, которые шесть дней в неделю ежедневно дают около четырех концертов.

Серга подчеркнул, что все участники "Культурного десанта" также выступают на передовой.

"У нас отдельно формируется группа, раз в месяц она приезжает на полигоны и тренировочные центры с большим количеством звука, чтобы это впечатляло. Мотивируем, манифестируем. Там собирается около 800 человек, это полигоны по всей Украине, – отметил он. – Следующий формат – когда бригада приезжает в зону боевых действий и осваивается там. Мы работает там по месту. Собирается поменьше людей – около 150, в зависимости от локации и дальности от линии фронта".

Артист рассказал, что проект "Культурный десант" предусматривает сопровождение во время боевых действий.

"Мы понимаем, что можем приехать, а там может быть пять человек даже. Мы приезжаем на позиции разного формата – тыловые, передовые позиции. Как правило, в этом случае мы берем артиста или двух и прикомандировываем их к этой бригаде, и они за неделю объезжают все, что можно объехать", – сообщил он.

Серга рассказал, что артисты "Культурного десанта" также выступают в госпиталях или реабилитационных центрах. 

"Как правило в реабилитационные центры, которые не находятся в зоне боевых действий, мы отправляем отдельную группу – в основном девушек или детей. У нас есть и такие артисты. Потому что дети – это бронебойная история, – рассказал он. – Есть девочка, она окончила 11-й класс. Она скрипачка. У нее и отец и мать служат.  Она сама из Краматорска. Она очень круто работает. Есть восьмилетний мальчик Сергей из Чернигова, который поет на улице. Он собирает деньги на ВСУ. Такой – в розовой шляпе. Он собрал, кажется, больше 1 млн грн на Вооруженные силы, просто так выступая в парке в Чернигове. И это не родители придумали, а это он пришел и сказал: "Я хочу". Он после школы каждый день ходит и поет. И когда мы его привозим... Дети – это надежда, это жизнь". 

По словам Николая, есть еще одно направление работы артистов – работа с семьями погибших защитников Украины.

"Мы привозим артистов, свозятся дети со всего региона на этот концерт", – отметил он.

Серга рассказал, что большая часть "Культурного десанта" – украинские артисты-военнослужащие.

"Это и Мирослав Кувалдин из группы The ВЙО, и Виталий Кириченко, который служит в ТРО и поет "Добрый ранок, Україно!". Мы пригласили его в "Культурный десант", и он переходит. Александр Ремез, это очень крутой музыкант", – перечислил Коля Серга.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube


Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club. 

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходило в Украине и России.

Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве. 

В 2019-м полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.  

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: культура, война России против Украины, Коля Серга
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
СМИ пишут, что "израильский корабль прорвал блокаду россиян в Черном море". Что с этим не так? Главное
СМИ пишут, что "израильский корабль прорвал блокаду россиян в Черном море". Что с этим не так? Главное
Светлана РОГОВСКАЯ
В Украине начал действовать новый порядок выплат перемещенным лицам. Что изменится и кто лишится помощи?
В Украине начал действовать новый порядок выплат перемещенным лицам. Что изменится и кто лишится помощи?
Алина ГРЕЧАНАЯ
  Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк"
  Легенда киевского "Динамо" Буряк: Когда пришел в клуб, приехал замминистра МВД: "Если будешь играть, станешь знаменитым. А нет – съедим тебя, как буряк"
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой
Добавьте это к муке – и получатся очень вкусные сочники. Рецепт выпечки с начинкой
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади
Экс-жена Ярославского надела на вечеринку облегающее платье и показала вид сзади
Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными
Если вы будете знать эти простые правила, оладьи получатся идеальными
"Это отпуск!" Экс-жена мэра Киева Кличко показала себя в бикини в полный рост
"Это отпуск!" Экс-жена мэра Киева Кличко показала себя в бикини в полный рост
"Даже лень не успела напасть, а вам уже вкусно". Простой рецепт аджики на зиму
"Даже лень не успела напасть, а вам уже вкусно". Простой рецепт аджики на зиму
  Серга рассказал, чем занимается "Культурный десант" на фронте и о детях, которые выступают для украинских защитников
  Серга рассказал, чем занимается "Культурный десант" на фронте и о детях, которые выступают для украинских защитников
Алеся БАЦМАН
Если помидоры в августе не дозрели, сделайте одну из этих подкормок
Если помидоры в августе не дозрели, сделайте одну из этих подкормок
56-летняя Хайек показала фото в бюстгальтере из реальной жизни. Актриса снялась в обнимку с подругой
56-летняя Хайек показала фото в бюстгальтере из реальной жизни. Актриса снялась в обнимку с подругой
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео
В сети показали реакцию Галкина и Макаревича на слова Сердючки Russia Good Bye. В конце ее выступления на сцене "появился" Залужный. Видео
Галина ГРИШИНА
54-летняя Лопес выложила в сеть фото в кружевном белье от итальянского бренда
54-летняя Лопес выложила в сеть фото в кружевном белье от итальянского бренда
Галина ГРИШИНА
В Великобритании установят первый мемориальный памятник Елизавете II и ее корги. Скульптура символизирует "теплоту и человечность" королевы
В Великобритании установят первый мемориальный памятник Елизавете II и ее корги. Скульптура символизирует "теплоту и человечность" королевы
Галина ГРИШИНА
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила на закрытии фестиваля Вайкуле в Юрмале. Видео
Галина ГРИШИНА
Полейте этим огурцы – и они легко перенесут жару и болезни. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов в конце лета
Полейте этим огурцы – и они легко перенесут жару и болезни. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов в конце лета
Галина ГРИШИНА
Пять летних фото Зеленской с трендовым маникюром, который требует идеального состояния ногтей
Пять летних фото Зеленской с трендовым маникюром, который требует идеального состояния ногтей
Галина ГРИШИНА
Мечтают об украинском гражданстве и молчат о войне. Что произошло с последним составом "ВИА Гры" после исчезновения Константина Меладзе
Мечтают об украинском гражданстве и молчат о войне. Что произошло с последним составом "ВИА Гры" после исчезновения Константина Меладзе
Галина ГРИШИНА
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 