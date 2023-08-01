  Серга рассказал, чем занимается "Культурный десант" на фронте и о детях, которые выступают для украинских защитников

Серга: У нас четыре подразделения, каждое из которых закреплено за определенным участком фронта Фото: thekolya / Instagram

"У нас четыре подразделения, каждое из которых закреплено за определенным участком фронта и работает непосредственно с теми группами войск, которые закреплены за этим регионом. Это и восточное направление – там у нас две группы. Одна в Краматорске, которая параллельно с этим работает еще и на харьковское направление – Купянск, Двуречное и так далее. Одна группа в Покровске, одна – на запорожском направлении, одна на херсонском", – ответил Серга.

По словам артиста, в состав каждой из групп входит от трех до пяти артистов, которые шесть дней в неделю ежедневно дают около четырех концертов.

Серга подчеркнул, что все участники "Культурного десанта" также выступают на передовой.

"У нас отдельно формируется группа, раз в месяц она приезжает на полигоны и тренировочные центры с большим количеством звука, чтобы это впечатляло. Мотивируем, манифестируем. Там собирается около 800 человек, это полигоны по всей Украине, – отметил он. – Следующий формат – когда бригада приезжает в зону боевых действий и осваивается там. Мы работает там по месту. Собирается поменьше людей – около 150, в зависимости от локации и дальности от линии фронта".

Артист рассказал, что проект "Культурный десант" предусматривает сопровождение во время боевых действий.

"Мы понимаем, что можем приехать, а там может быть пять человек даже. Мы приезжаем на позиции разного формата – тыловые, передовые позиции. Как правило, в этом случае мы берем артиста или двух и прикомандировываем их к этой бригаде, и они за неделю объезжают все, что можно объехать", – сообщил он.

Серга рассказал, что артисты "Культурного десанта" также выступают в госпиталях или реабилитационных центрах.

"Как правило в реабилитационные центры, которые не находятся в зоне боевых действий, мы отправляем отдельную группу – в основном девушек или детей. У нас есть и такие артисты. Потому что дети – это бронебойная история, – рассказал он. – Есть девочка, она окончила 11-й класс. Она скрипачка. У нее и отец и мать служат. Она сама из Краматорска. Она очень круто работает. Есть восьмилетний мальчик Сергей из Чернигова, который поет на улице. Он собирает деньги на ВСУ. Такой – в розовой шляпе. Он собрал, кажется, больше 1 млн грн на Вооруженные силы, просто так выступая в парке в Чернигове. И это не родители придумали, а это он пришел и сказал: "Я хочу". Он после школы каждый день ходит и поет. И когда мы его привозим... Дети – это надежда, это жизнь".

По словам Николая, есть еще одно направление работы артистов – работа с семьями погибших защитников Украины.

"Мы привозим артистов, свозятся дети со всего региона на этот концерт", – отметил он.

Серга рассказал, что большая часть "Культурного десанта" – украинские артисты-военнослужащие.

"Это и Мирослав Кувалдин из группы The ВЙО, и Виталий Кириченко, который служит в ТРО и поет "Добрый ранок, Україно!". Мы пригласили его в "Культурный десант", и он переходит. Александр Ремез, это очень крутой музыкант", – перечислил Коля Серга.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube



