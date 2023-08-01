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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Серга: Слышал историю про деда из Ивано-Франковска, который очень круто делал блиндажи. Он строит, а орки "насыпают". И он ночью выбрался и вырезал орков на их позициях

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Серга описал историю, которую можно экранизировать
Серга описал историю, которую можно экранизировать
Фото: thekolya / Instagram

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман служащий в Вооруженных силах Украины поэт, музыкант и телеведущий Николай (Коля) Серга рассказал фронтовую историю, которую можно было бы экранизировать.

"Слышал историю про деда из Ивано-Франковска, который строил блиндажи. Он очень круто делал это. [...] Он строит, а орки "насыпают" и не дают ему работать. Именно это его в первую очередь смущало. И он ночью сам выбрался с позиции, где находился – я не знаю, как он прополз-прошел, – и вырезал орков на той позиции, которая была напротив них", – описал Серга.

Он подчеркнул, что именно "мешают работать" – такой была мотивация деда из Ивано-Франковска.

По наблюдениям музыканта, позиции военных подразделений из западной части Украины часто отличаются тем, что у них такие блиндажи, "будто это какие-то загородные дома, – все очень осторожно, всему свое место".

По словам Серги, на позициях военных из Тернополя он видел даже "грядочки и даже заборчик" – и это в 2 км от вражеских позиций.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club. 

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходило в Украине и России.

Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве. 

В 2019-м полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.  

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: кино, война, война России против Украины, Коля Серга, музыкант
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