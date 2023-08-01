Серга: Слышал историю про деда из Ивано-Франковска, который очень круто делал блиндажи. Он строит, а орки "насыпают". И он ночью выбрался и вырезал орков на их позициях

"Слышал историю про деда из Ивано-Франковска, который строил блиндажи. Он очень круто делал это. [...] Он строит, а орки "насыпают" и не дают ему работать. Именно это его в первую очередь смущало. И он ночью сам выбрался с позиции, где находился – я не знаю, как он прополз-прошел, – и вырезал орков на той позиции, которая была напротив них", – описал Серга.
Он подчеркнул, что именно "мешают работать" – такой была мотивация деда из Ивано-Франковска.
По наблюдениям музыканта, позиции военных подразделений из западной части Украины часто отличаются тем, что у них такие блиндажи, "будто это какие-то загородные дома, – все очень осторожно, всему свое место".
По словам Серги, на позициях военных из Тернополя он видел даже "грядочки и даже заборчик" – и это в 2 км от вражеских позиций.
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club.
В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).
Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходило в Украине и России.
Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве.
В 2019-м полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.