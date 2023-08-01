Серга: Слышал историю про деда из Ивано-Франковска, который очень круто делал блиндажи. Он строит, а орки "насыпают". И он ночью выбрался и вырезал орков на их позициях

"Слышал историю про деда из Ивано-Франковска, который строил блиндажи. Он очень круто делал это. [...] Он строит, а орки "насыпают" и не дают ему работать. Именно это его в первую очередь смущало. И он ночью сам выбрался с позиции, где находился – я не знаю, как он прополз-прошел, – и вырезал орков на той позиции, которая была напротив них", – описал Серга.

Он подчеркнул, что именно "мешают работать" – такой была мотивация деда из Ивано-Франковска.

По наблюдениям музыканта, позиции военных подразделений из западной части Украины часто отличаются тем, что у них такие блиндажи, "будто это какие-то загородные дома, – все очень осторожно, всему свое место".

По словам Серги, на позициях военных из Тернополя он видел даже "грядочки и даже заборчик" – и это в 2 км от вражеских позиций.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube