Серга о коррупционных скандалах в Украине: Наказания должны быть максимально жесткими. Я бы отрезал руки

Серга прокомментировал скандал с бывшим военкомом Одесской области Евгением Борисовым и подобные случаи.
"Охватывает злость в первую очередь. Потому что ты понимаешь, что происходило и происходит. А в противовес злости появляется ощущение, что раз это все поднимается, значит, идет работа. Просто раньше это все было и было, не поднималось. Продолжали делать так же все, потому что понимали, что есть безнаказанность. Сейчас идет прогресс потихоньку и есть надежда, что он будет более активным. Есть надежда, что будут публичные наказания, будут жесткие наказания для тех людей, которые ведут себя таким образом во время войны. Я считаю, что наказания должны быть максимально жесткими", – сказал он.
Музыкант объяснил, какое наказание, на его взгляд, должны нести коррупционеры.
"Я бы отрезал руки. Я считаю, что практика Сингапура очень эффективна. И несмотря на статус, на отношения с таким человеком... Когда ты становишься на путь служения государству, ты становишься неким монахом, ты должен понимать, что перестаешь быть обычным человеком. Ты должен быть над материальными ценностями", – сказал он.
В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрел виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.
Издание "Цензор.НЕТ" также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома "фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье". Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi's в двух торговых центрах Киева и Львова.
3 мая ГБР сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность в то время занимал Борисов.
"Украинская правда" 22 июня выпустила расследование, в котором говорится, что семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и автомобили. Борисов в телефонном разговоре с журналистом сначала заявил, что его семья ничем в Испании не владеет. Но после того, как журналисты предъявили факты, Борисов заявил, что его жена занимается там розничной торговлей, а сам он "не влезает в эти дела". Кроме того, он сказал, что не был в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании.
28 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что Борисова уволили с должности. 4 июля на этот пост был назначен полковник Александр Охрименко, который до этого был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Борисова задержали 24 июля.
На фоне скандала президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте". Массовые проверки начали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ГБР, СБУ, Нацполиция.