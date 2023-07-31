Серга о коррупционных скандалах в Украине: Наказания должны быть максимально жесткими. Я бы отрезал руки

Серга прокомментировал скандал с бывшим военкомом Одесской области Евгением Борисовым и подобные случаи.

"Охватывает злость в первую очередь. Потому что ты понимаешь, что происходило и происходит. А в противовес злости появляется ощущение, что раз это все поднимается, значит, идет работа. Просто раньше это все было и было, не поднималось. Продолжали делать так же все, потому что понимали, что есть безнаказанность. Сейчас идет прогресс потихоньку и есть надежда, что он будет более активным. Есть надежда, что будут публичные наказания, будут жесткие наказания для тех людей, которые ведут себя таким образом во время войны. Я считаю, что наказания должны быть максимально жесткими", – сказал он.

Музыкант объяснил, какое наказание, на его взгляд, должны нести коррупционеры.

"Я бы отрезал руки. Я считаю, что практика Сингапура очень эффективна. И несмотря на статус, на отношения с таким человеком... Когда ты становишься на путь служения государству, ты становишься неким монахом, ты должен понимать, что перестаешь быть обычным человеком. Ты должен быть над материальными ценностями", – сказал он.

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