ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Серга о коррупционных скандалах в Украине: Наказания должны быть максимально жесткими. Я бы отрезал руки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Серга высказался о коррупционных скандалах
Серга высказался о коррупционных скандалах
Фото: thekolya / Instagram

Наказания для чиновников за коррупцию должны быть максимально жесткими. Такое мнение выразил украинский поэт, музыкант, телеведущий Николай (Коля) Серга, который в составе ВСУ защищает Украину, в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Серга прокомментировал скандал с бывшим военкомом Одесской области Евгением Борисовым и подобные случаи.

"Охватывает злость в первую очередь. Потому что ты понимаешь, что происходило и происходит. А в противовес злости появляется ощущение, что раз это все поднимается, значит, идет работа. Просто раньше это все было и было, не поднималось. Продолжали делать так же все, потому что понимали, что есть безнаказанность. Сейчас идет прогресс потихоньку и есть надежда, что он будет более активным. Есть надежда, что будут публичные наказания, будут жесткие наказания для тех людей, которые ведут себя таким образом во время войны. Я считаю, что наказания должны быть максимально жесткими", – сказал он.

Музыкант объяснил, какое наказание, на его взгляд, должны нести коррупционеры.

"Я бы отрезал руки. Я считаю, что практика Сингапура очень эффективна. И несмотря на статус, на отношения с таким человеком... Когда ты становишься на путь служения государству, ты становишься неким монахом, ты должен понимать, что перестаешь быть обычным человеком. Ты должен быть над материальными ценностями", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В конце апреля экс-нардеп Игорь Мосийчук обвинил Борисова в коррупции. По его словам, на то время военком приобрел виллу в Марбелье для своей матери-пенсионерки и в конце 2022 года сам выезжал туда на отдых почти на месяц. Кроме того, Мосийчук утверждал, что Борисов пользуется дорогой машиной, которую будто бы ввез под видом гуманитарной помощи.

Издание "Цензор.НЕТ" также писало со ссылкой на свои источники, что мать и жена военкома "фактически являются долларовыми мультимиллионерами и владеют роскошной недвижимостью на одном из элитных курортов Испании в Марбелье". Издание отмечало, что жена Борисова Александра начала заниматься бизнесом сразу после того, как вышла замуж за него в 2015 году, и имеет фирму по продаже одежды бренда Levi's в двух торговых центрах Киева и Львова.

3 мая ГБР сообщило, что открыло уголовное производство в отношении начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Его фамилию не назвали, однако эту должность в то время занимал Борисов.

"Украинская правда" 22 июня выпустила расследование, в котором говорится, что семья Борисова во время войны приобрела имение в Испании и автомобили. Борисов в телефонном разговоре с журналистом сначала заявил, что его семья ничем в Испании не владеет. Но после того, как журналисты предъявили факты, Борисов заявил, что его жена занимается там розничной торговлей, а сам он "не влезает в эти дела". Кроме того, он сказал, что не был в курсе, приобрели ли члены его семьи недвижимость в Испании.

28 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что Борисова уволили с должности. 4 июля на этот пост был назначен полковник Александр Охрименко, который до этого был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. Борисова задержали 24 июля.

На фоне скандала президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте". Массовые проверки начали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ГБР, СБУ, Нацполиция.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: коррупция, военкомат, война России против Украины, Коля Серга
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила в Юрмале отдельно от украинских артистов. Видео
Запнулась на слове "гостинність" и пела на русском. Брежнева выступила в Юрмале отдельно от украинских артистов. Видео
Галина ГРИШИНА
Полейте этим огурцы – и они легко перенесут жару и болезни. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов в конце лета
Полейте этим огурцы – и они легко перенесут жару и болезни. Эксперт рассказал, как повысить урожайность огурцов в конце лета
Галина ГРИШИНА
Пять летних фото Зеленской с трендовым маникюром, который требует идеального состояния ногтей
Пять летних фото Зеленской с трендовым маникюром, который требует идеального состояния ногтей
Галина ГРИШИНА
Мечтают об украинском гражданстве и молчат о войне. Что произошло с последним составом "ВИА Гры" после исчезновения Константина Меладзе
Мечтают об украинском гражданстве и молчат о войне. Что произошло с последним составом "ВИА Гры" после исчезновения Константина Меладзе G
Галина ГРИШИНА
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Если начались дожди – обработайте огурцы этим раствором. Эксперт рассказала, как без химикатов спасти урожай от грибковых заболеваний
Галина ГРИШИНА
Смажьте этим кукурузу, и она всегда будет получаться сочной. Лайфхак, как добиться незабываемого вкуса
Смажьте этим кукурузу, и она всегда будет получаться сочной. Лайфхак, как добиться незабываемого вкуса
Галина ГРИШИНА
Три варианта простого однотонного маникюра от турецкого мастера. Фото
Три варианта простого однотонного маникюра от турецкого мастера. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с премьер-министром Катара выбрала брючный костюм цвета аквамарин. Фото
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины для встречи с премьер-министром Катара выбрала брючный костюм цвета аквамарин. Фото
Галина ГРИШИНА
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок
Галина ГРИШИНА
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет
Галина ГРИШИНА
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Страшные моральные потрясения". Арестович показал себя молодым курсантом и рассказал об учебе в военном вузе
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
"Очень вкусный и быстрый рецепт!" Пицца из молодой кукурузы
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio
Большая покупка fashion-индустрии: Answear приобретает PRM и Sneakerstudio Актуально
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена нардепа Тищенко в розовом бюстье примерила образ Барби. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
Жена Ямы, переехавшего во время войны в США, похвасталась своим отдыхом. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (220300)
2
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (144838)
3
Добавьте это к муке – и лепить вареники будет одно удовольствие. Простой и быстрый рецепт теста для любых начинок (60626)
4
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (56554)
5
Валерий и Елена Залужные отреагировали на его фото с музыкального фестиваля, опубликованное в сети спустя 13 лет (55696)
6
Если огурцы начали засыхать, срочно проведите обработку этим простым раствором (42366)
7
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля (36455)
8
Добавьте это в воду – и зеленый налет с плесенью исчезнут. Эксперты показали, как дешево и без химии почистить пластиковый бутыль (20101)
 
 
 
 