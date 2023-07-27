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Сыну львовского военкома подарили дом в престижном пригороде Львова – СМИ

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Оценочная стоимость дома в договоре дарения указана 518,5 тыс. грн, земельного участка еще 357,5 тыс. грн
Оценочная стоимость дома в договоре дарения указана 518,5 тыс. грн, земельного участка – еще 357,5 тыс. грн
Фото: ngl.media

Сын начальника одного из районных военкоматов Львова Андрея Дубового получил в подарок от застройщицы дом в престижном львовском пригороде Брюховичи. Об этом 27 июля написало издание NGL.media со ссылкой на договор дарения, который есть в распоряжении редакции.

29 июня прошлого года 27-летний Владислав Дубовой получил в подарок недостроенный дом с готовностью на 95% площадью почти 640 м² вместе с приусадебным участком в 0,09 га на улице Очеретяной в Брюховичах, свидетельствует договор дарения.

Оценочная стоимость дома в договоре дарения указана 518,5 тыс. грн, земельного участка – еще 357,5 тыс. грн. Таким образом официальная стоимость подарка составляет всего 876 тыс. грн.

По словам эксперта по недвижимости, реальная стоимость дома такой площади и такого состояния готовности вместе с участком в Брюховичах сейчас может составлять не менее 4 млн грн (около $110 тыс.).

Журналисты отмечают, что косвенно о значительно более высокой стоимости подарка свидетельствует то, что в 2018 году этот же дом продали на аукционе СЕТАМ и за 1,4 млн грн (около $52 тыс. по тогдашнему курсу НБУ). Судя по описанию лота, дом на тот момент был оборудован не только всем необходимым, но даже бассейном площадью 152 м².

Посетив Брюховичи несколько дней назад, журналисты NGL.media обнаружили, что в доме продолжается активный ремонт. Имение реконструировали, сделали новую кровлю, поменяли окна. Также возвели основу с колоннами под будущий забор, который отсутствует на фото с аукциона за 2018 год.

По данным журналистов, подарила дом застройщица, 37-летняя Альбина Савчук, которая и купила его пять лет назад за 1,4 млн грн.

Что именно связывает Савчук с Владиславом Дубовым или с его отцом, военным комиссаром Андреем Дубовым неизвестно. Единственная связь, которую журналисты обнаружили между ними, – это Городок, откуда родом Савчук и где возглавлял в свое время местный районный военкомат Андрей Дубовой.

В 2021 году его сын Владислав также получил 12 "соток" земли для садоводства от Городокского горсовета в селе Большая Калинка (25 км от Львова).

Савчук отказалась объяснить NGL.media свои отношения с Дубовыми и причину такого подарка. Военный комиссар Андрей Дубовой также не захотел объяснить суть отношений с Савчук.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Львов, Украина, недвижимость, военкомат, военный комиссар, подарки, дом
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