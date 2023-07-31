Предварительно, есть признаки незаконного обогащения 11 работников центров комплектования – Павлюк

Он подчеркнул, что с начала проверок прошел месяц и пока можно сделать только предварительные выводы.
"11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения, но это предварительно. С этим нужно очень осторожно, потому что это все можно озвучивать после того, как будет детально проведена проверка, и тогда уже будет видно, да или нет", – сказал Павлюк.
В настоящее время правоохранители продолжают работать, и окончательные результаты прогнозируются через месяц, два, а возможно, три, отметил замминистра.
"Мы не можем допустить нарушения законодательства, не можем безосновательно обвинять людей в том, что они не совершали", – сказал Павлюк.
По его словам, работу можно разделить на два блока, и один из них – это работа правоохранительных органов, непосредственно занимающихся мониторингом образа жизни работников бывших военкоматов, сказал Павлюк. Второй блок – это комиссия Министерства обороны, которая изучает саму систему и проблематику комплектования.
На фоне скандала с бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым (он сейчас арестован по подозрению в коррупции) президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте". Массовые проверки начали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ГБР, СБУ, Нацполиция.
27 июля Зеленский проинформировал, что проверка находится на завершающем этапе. По его словам, 11 областей уже "на особом контроле" по этому вопросу.
ГБР расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах, сообщили 21 июля в бюро.