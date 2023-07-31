Предварительно, есть признаки незаконного обогащения 11 работников центров комплектования – Павлюк

Он подчеркнул, что с начала проверок прошел месяц и пока можно сделать только предварительные выводы.

"11 человек имеют определенные признаки незаконного обогащения, но это предварительно. С этим нужно очень осторожно, потому что это все можно озвучивать после того, как будет детально проведена проверка, и тогда уже будет видно, да или нет", – сказал Павлюк.

В настоящее время правоохранители продолжают работать, и окончательные результаты прогнозируются через месяц, два, а возможно, три, отметил замминистра.

"Мы не можем допустить нарушения законодательства, не можем безосновательно обвинять людей в том, что они не совершали", – сказал Павлюк.

По его словам, работу можно разделить на два блока, и один из них – это работа правоохранительных органов, непосредственно занимающихся мониторингом образа жизни работников бывших военкоматов, сказал Павлюк. Второй блок – это комиссия Министерства обороны, которая изучает саму систему и проблематику комплектования.