Суд арестовал без права залога военкома Ровенской области. На видео он бьет подчиненного битой

Чиновнику инкриминируют превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

27 июля ГБР опубликовало видео, на котором, по данным ведомства, военком с руководителем районного ТЦК избивают мужчину бейсбольной битой и заставляют "вымаливать прощения" на коленях. Имена фигурантов бюро не указывает, по данным "Украинской правды", начальник областного ТЦК – Сергей Луцюк.

По сообщению ГБР, 26 июля сотрудники бюро провели шесть обысков по месту работы, проживания фигурантов, а также в их автомобилях. Были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему, бита, а также восемь пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином.

ГБР задержало обоих военкомов. Луцюку сообщили о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК), начальнику районного военкомата – о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ в целях сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК). Первому грозит до 12 лет лишения свободы, второму – до 10.

На более полной версии видео, опубликованной "Украинской правдой", видно, что сразу после нескольких ударов битой потерпевшего спрашивают: "На чем тебя взяли?" – и тот отвечает: "На наркоте". Потерпевший там признается, что его якобы поймали с наркотиками правоохранители и один из них потребовал компромат на военкомов.

"А мы занимаемся х...йней? Мы вообще-то обороняем государство. [...] А ты, военный, идешь на поводу у г...ндона, который бабло требует, а потом тебя терроризирует. Так его надо посадить или на передовую отправить", – заявил военком на видео.