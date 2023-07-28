Суд арестовал без права залога военкома Ровенской области. На видео он бьет подчиненного битой

Чиновнику инкриминируют превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).
27 июля ГБР опубликовало видео, на котором, по данным ведомства, военком с руководителем районного ТЦК избивают мужчину бейсбольной битой и заставляют "вымаливать прощения" на коленях. Имена фигурантов бюро не указывает, по данным "Украинской правды", начальник областного ТЦК – Сергей Луцюк.
По сообщению ГБР, 26 июля сотрудники бюро провели шесть обысков по месту работы, проживания фигурантов, а также в их автомобилях. Были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему, бита, а также восемь пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином.
ГБР задержало обоих военкомов. Луцюку сообщили о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК), начальнику районного военкомата – о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ в целях сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК). Первому грозит до 12 лет лишения свободы, второму – до 10.
На более полной версии видео, опубликованной "Украинской правдой", видно, что сразу после нескольких ударов битой потерпевшего спрашивают: "На чем тебя взяли?" – и тот отвечает: "На наркоте". Потерпевший там признается, что его якобы поймали с наркотиками правоохранители и один из них потребовал компромат на военкомов.
"А мы занимаемся х...йней? Мы вообще-то обороняем государство. [...] А ты, военный, идешь на поводу у г...ндона, который бабло требует, а потом тебя терроризирует. Так его надо посадить или на передовую отправить", – заявил военком на видео.
На фоне скандала с бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым (он сейчас арестован по подозрению в коррупции) президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте". Массовые проверки начали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ГБР, СБУ, Нацполиция.
27 июля Зеленский проинформировал, что проверка находится на завершающем этапе. По его словам, 11 областей уже "на особом контроле" по этому вопросу.
ГБР расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах, сообщили 21 июля в бюро.