"Что ты ссыкаешь? Ставь руку! Бьем". Ровенские военкомы избивали военнослужащего и снимали это на видео, их задержали – ГБР

"Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ровенского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину", – говорится в релизе.

Согласно сообщению ГБР, военнослужащего избивал руководитель областного ТЦК, а руководитель районного военкомата снимал происходящее на телефон. Имена фигурантов бюро не указывает, по данным "Украинской правды", начальник областного ТЦК – Сергей Луцюк.

ГБР опубликовало видео, на котором показан процесс избиения (осторожно, кадры тяжелые для просмотра).

На нем видно, что военнослужащего били битой.

"Что ты ссыкаешь? Не ссыкай! Ставь руку, бл.... Что ты плачешь? Что ты сдал меня? Бьем, нах..й, перебиваем, я отвечаю", – кричит водителю мужчина с битой, грозясь сломать руку.

Как подчеркнули в бюро, чиновники заставляли потерпевшего становиться на колени и просить прощения.

Более полную версию видео опубликовала "Украинская правда". На этих кадрах зафиксировано, что сразу после нескольких ударов битой потерпевшего спрашивают: "На чем тебя взяли?" – и тот отвечает: "На наркоте". Потерпевший там признается, что его якобы поймали с наркотиками правоохранители и один из них потребовал компромат на военкомов.

"А мы занимаемся х...йней? Мы вообще-то обороняем государство. [...] А ты, военный, идешь на поводу у г...ндона, который бабло требует, а потом тебя терроризирует. Так его надо посадить или на передовую отправить", – заявил военком на видео.

По сообщению ГБР, 26 июля сотрудники бюро провели шесть обысков по месту работы, проживания фигурантов, а также в их автомобилях.

"Были обнаружены и изъяты мобильные телефоны, один из которых принадлежит потерпевшему. По месту жительства руководителя Ровенского областного ТЦК обнаружена бита, которой избивали мужчину. У руководителя Ровенского районного ТЦК и СП были изъяты восемь пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, орудие для употребления наркотических веществ", – говорится в релизе.

ГБР задержало обоих военкомов. Луцюку сообщили о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины), начальнику районного военкомата – о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ в целях сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК). Первому грозит до 12 лет лишения свободы, второму – до 10.

Правоохранители инициировали обращение к следственному судье об избрании задержанным меры пресечения и отстранении их от должностей.