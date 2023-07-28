"Целью чата был сбор информации об уклоняющихся". Админы групп о раздаче повесток передали данные участников в военкоматы

Информацию передали после того, как группы набрали большое количество подписчиков. Об этом сообщили сами администрации, которые разослали соответствующие сообщения подписчикам в группах.
Администраторы каналов мотивировали это тем, что "оборона страны – это обязанность каждого, согласно Конституции", говорится в материале.
"Целью этого чата был сбор информации об уклоняющихся от прохождения военной службы. На данное время ваши контактные данные переданы в районный ТЦР", – сказано в одном из сообщений.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
На заседании 27 июля Верховная Рада приняла законопроект №9532, которым утвердила указ президента Зеленского о продлении срока действия военного положения в стране еще на 90 дней, до 15 ноября.