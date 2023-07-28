"Целью чата был сбор информации об уклоняющихся". Админы групп о раздаче повесток передали данные участников в военкоматы

Информацию передали после того, как группы набрали большое количество подписчиков. Об этом сообщили сами администрации, которые разослали соответствующие сообщения подписчикам в группах.

Администраторы каналов мотивировали это тем, что "оборона страны – это обязанность каждого, согласно Конституции", говорится в материале.

"Целью этого чата был сбор информации об уклоняющихся от прохождения военной службы. На данное время ваши контактные данные переданы в районный ТЦР", – сказано в одном из сообщений.

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