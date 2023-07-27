За схемы по уклонению от призыва задержали чиновников военкоматов в трех областях – полиция

По данным полиции, размер взяток, которые получали фигуранты, – от 9 тыс. грн до $1,5 тыс. Фото: Національна поліція України / Telegram

По данным полиции, размер взяток, которые получали фигуранты, варьируется от 9 тыс. грн до $1,5 тыс.

"На Волыни заместитель начальника одного из районных военкоматов потребовал у призывника $1 тыс. Чиновник одного из районных военкоматов в Днепропетровской области получил $1 тыс. и 12 тыс. грн за то, что пообещал оттянуть время призыва на максимально возможный срок. В Черновицкой области поймали двух военнослужащих на систематическом вымогательстве взяток за подготовку фиктивных документов для военнообязанных о непригодности к военной службе", – перечислили в полиции.

В Черновицкой области сотрудника военкомата задержали во время получения им 9 тыс. грн взятки, сообщили правоохранители. Одного из командиров этого же центра комплектования на взятке $3 тыс. задерживали в прошлом месяце, подчеркнули в полиции.

Всем задержанным предъявили подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрали меры пресечения.