За схемы по уклонению от призыва задержали чиновников военкоматов в трех областях – полиция

По данным полиции, размер взяток, которые получали фигуранты, варьируется от 9 тыс. грн до $1,5 тыс.
"На Волыни заместитель начальника одного из районных военкоматов потребовал у призывника $1 тыс. Чиновник одного из районных военкоматов в Днепропетровской области получил $1 тыс. и 12 тыс. грн за то, что пообещал оттянуть время призыва на максимально возможный срок. В Черновицкой области поймали двух военнослужащих на систематическом вымогательстве взяток за подготовку фиктивных документов для военнообязанных о непригодности к военной службе", – перечислили в полиции.
В Черновицкой области сотрудника военкомата задержали во время получения им 9 тыс. грн взятки, сообщили правоохранители. Одного из командиров этого же центра комплектования на взятке $3 тыс. задерживали в прошлом месяце, подчеркнули в полиции.
Всем задержанным предъявили подозрение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрали меры пресечения.
На фоне скандала с бывшим одесским военкомом Евгением Борисовым (он сейчас арестован по подозрению в коррупции) президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить военкомов во всех регионах Украины, "чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые гибнут на фронте". Массовые проверки начали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, ГБР, СБУ, Нацполиция.
27 июля Зеленский проинформировал, что проверка находится на завершающем этапе. По его словам, 11 областей уже "на особом контроле" по этому вопросу.
ГБР расследует более 100 уголовных производств о злоупотреблениях в военкоматах, сообщили 21 июля в бюро.