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В Киеве директор ЖЭКа вручил повестку в военкомат инспектору по парковке, который его штрафовал – СМИ

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Повестка может быть вручена руководителем ЖЭКа, ОСМД, отметили в Сухопутных войсках ВСУ
Повестка может быть вручена руководителем ЖЭКа, ОСМД, отметили в Сухопутных войсках ВСУ
Фото: life.pravda.com.ua

В Киеве директор ЖЭКа вручил повестку в военкомат инспектору по парковке, который раньше выписал ему штраф. Об этом 31 июля говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что Сергей работает инспектором по парковке в одном из районов столицы.

Как говорится в материале, однажды он оштрафовал директора ЖЭКа из-за нарушения правил парковки. Тот сначала угрожал Сергею выключить воду в квартире, а потом принес ему повестку.

При этом директор ЖЭКа не реагировал на то, что у инспектора по парковке есть отсрочка от воинской службы, требуя немедленно прийти в военкомат.

"Он ходил по соседям, сказал моим родителям, что меня из ЖЭКа ищут. Он выяснил мой адрес проживания и пытался мне вручить повестку. И тут я узнаю, что это мой любимый нарушитель", – рассказал Сергей.

Он убежден, что таким образом чиновник отомстил за наложенные штрафы за нарушение парковки.

Сергей взял повестку, пришел в военкомат и подтвердил свою отсрочку от мобилизации, сказано в материале.

В то же время директор ЖЭКа отказался комментировать инцидент ТСН, заверив, что "не было ни одного конфликта".

"Это стечение обстоятельств. Я ничего не выписываю. Выписывает наш Деснянский военкомат", – добавил он.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 27 июля 2023 года – до 15 ноября.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявлял в интервью, вышедшем 15 июля, что вручать повестки в качестве наказания – это "дурость полная".

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец объяснял в Telegram, что вручать повестку имеют право: органы местного самоуправления; руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности); управляющие многоквартирных домов; должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

Повестку не обязательно должен вручать представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, указал в комментарии АрміяInform начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач. "Повестка может быть вручена и другими должностными лицами, предусмотренными законодательством. Как руководителем учреждения, организации и предприятия, где работает призывник, так, например, руководителем ЖЭКа, ОСМД и другими должностными лицами, которые уполномочены территориальным центром комплектования вручать такую повестку", – подчеркнул Горбач.

Теги: Украина, штраф, военкомат, военное положение, парковка, чиновники, работа
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