В Киеве директор ЖЭКа вручил повестку в военкомат инспектору по парковке, который его штрафовал – СМИ

Повестка может быть вручена руководителем ЖЭКа, ОСМД, отметили в Сухопутных войсках ВСУ Фото: life.pravda.com.ua

Отмечается, что Сергей работает инспектором по парковке в одном из районов столицы.

Как говорится в материале, однажды он оштрафовал директора ЖЭКа из-за нарушения правил парковки. Тот сначала угрожал Сергею выключить воду в квартире, а потом принес ему повестку.

При этом директор ЖЭКа не реагировал на то, что у инспектора по парковке есть отсрочка от воинской службы, требуя немедленно прийти в военкомат.

"Он ходил по соседям, сказал моим родителям, что меня из ЖЭКа ищут. Он выяснил мой адрес проживания и пытался мне вручить повестку. И тут я узнаю, что это мой любимый нарушитель", – рассказал Сергей.

Он убежден, что таким образом чиновник отомстил за наложенные штрафы за нарушение парковки.

Сергей взял повестку, пришел в военкомат и подтвердил свою отсрочку от мобилизации, сказано в материале.

В то же время директор ЖЭКа отказался комментировать инцидент ТСН, заверив, что "не было ни одного конфликта".

"Это стечение обстоятельств. Я ничего не выписываю. Выписывает наш Деснянский военкомат", – добавил он.