Россия распространяет дезинформацию о якобы планах Украины мобилизовать 80% мужчин – Стратком

Под видом ежедневной новостной программы телевизионного канала "1+1" ТСН некоторые Telegram-каналы распространили дезинформацию о проведении "полной мобилизации" в Украине, во время которой якобы планируется мобилизовать 80% мужчин.

Кроме того, в группах и чатах в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp распространяются сообщения с информацией, что "завтра утром и вечером будут проверять документы и вручать повестки".

"Здравствуйте! Завтра утром и вечером будут перекрыты дороги на светофорах, будет рейд, будут проверять документы полиция и военные, всем мужчинам призывного возраста будут вручаться повестки", – наводит пример Стратком.

В управлении подчеркнули, что такие публикации и сообщения – дезинформация.

"Ее цель – дискредитировать мобилизационные мероприятия в Украине и распространить панику среди украинцев", – сказано в сообщении.

Стратком призывает всех, кто получил подобные сообщения, сразу сообщать другим участникам чатов и групп о том, что они являются фейком.

"Только вместе мы обеспечим нашу информационную безопасность и победим врага", – резюмировали в управлении.