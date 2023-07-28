Россия распространяет дезинформацию о якобы планах Украины мобилизовать 80% мужчин – Стратком

Под видом ежедневной новостной программы телевизионного канала "1+1" ТСН некоторые Telegram-каналы распространили дезинформацию о проведении "полной мобилизации" в Украине, во время которой якобы планируется мобилизовать 80% мужчин.
Кроме того, в группах и чатах в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp распространяются сообщения с информацией, что "завтра утром и вечером будут проверять документы и вручать повестки".
"Здравствуйте! Завтра утром и вечером будут перекрыты дороги на светофорах, будет рейд, будут проверять документы полиция и военные, всем мужчинам призывного возраста будут вручаться повестки", – наводит пример Стратком.
В управлении подчеркнули, что такие публикации и сообщения – дезинформация.
"Ее цель – дискредитировать мобилизационные мероприятия в Украине и распространить панику среди украинцев", – сказано в сообщении.
Стратком призывает всех, кто получил подобные сообщения, сразу сообщать другим участникам чатов и групп о том, что они являются фейком.
"Только вместе мы обеспечим нашу информационную безопасность и победим врага", – резюмировали в управлении.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
На заседании 27 июля Верховная Рада приняла законопроект №9532, которым утвердила указ президента Зеленского о продлении срока действия военного положения в стране еще на 90 дней, до 15 ноября.