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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия распространяет дезинформацию о якобы планах Украины мобилизовать 80% мужчин – Стратком

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Верховная Рада продлила действие военного положения в стране до 15 ноября
Верховная Рада продлила действие военного положения в стране до 15 ноября
Фото: depositphotos.com

Страна-агрессор Россия проводит информационную операцию, направленную на срыв мобилизационных мер в Украине. Об этом 28 июля в Telegram сообщило управление стратегических коммуникаций (Стратком) ВСУ.

Под видом ежедневной новостной программы телевизионного канала "1+1" ТСН некоторые Telegram-каналы распространили дезинформацию о проведении "полной мобилизации" в Украине, во время которой якобы планируется мобилизовать 80% мужчин. 

Кроме того, в группах и чатах в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp распространяются сообщения с информацией, что "завтра утром и вечером будут проверять документы и вручать повестки".

"Здравствуйте! Завтра утром и вечером будут перекрыты дороги на светофорах, будет рейд, будут проверять документы полиция и военные, всем мужчинам призывного возраста будут вручаться повестки", – наводит пример Стратком.

В управлении подчеркнули, что такие публикации и сообщения – дезинформация.

"Ее цель – дискредитировать мобилизационные мероприятия в Украине и распространить панику среди украинцев", – сказано в сообщении.

Стратком призывает всех, кто получил подобные сообщения, сразу сообщать другим участникам чатов и групп о том, что они являются фейком.

"Только вместе мы обеспечим нашу информационную безопасность и победим врага", – резюмировали в управлении.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчинам в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

На заседании 27 июля Верховная Рада приняла законопроект №9532, которым утвердила указ президента Зеленского о продлении срока действия военного положения в стране еще на 90 дней, до 15 ноября.

Теги: Россия, Украина, военные, мобилизация, призыв, военное положение, ВСУ, дезинформация
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