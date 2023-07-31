Серга о скандале со съемками фильма о Поворознюке: Пока военные находятся на фронте, страна расслабилась

"Разочарование [чувствуют]. Потому что, в принципе, через все эти события красной нитью проходит мысль о том, что пока они находятся на фронте, страна расслабилась, страна о них забывает, страна их отделяет. Так же, как и заявления господина [бывшего советника Офиса президента Украины Алексея] Арестовича", – сказал Серга.

Он считает, что "это очень плохое настроение, очень плохие нарративы, которые одновременно с этим обесценивают усилия многих, кто работает в тылу, кто донатит активно, кто волонтерит, кто действительно ежедневно вкладывает себя в приближение победы".

"Наконец народ понял, что выпускаемые примитивные сериалы, фильмы какие-то [...] делаются за его деньги. Одно дело – когда ты мог сказать: "Та я не смотрю телевизор, я туда не хожу, поэтому это меня не касается". А когда ты понимаешь, что это делается за твои деньги, ты понимаешь, что это тебя касается. При этом ты понимаешь, что эти деньги ты бы потратил совсем иначе, ты бы вложил их в приближение победы", – объяснил Серга.

Он обратил внимание, что из-за скандала с сериалом "пошел хейт, что вообще на культуру не нужно тратить деньги".

"Я могу сказать, что если бы мы увидели там среди заказов сериал Сергея Жадана, скажем, о репрессированных советской властью поэтах и о силе украинского слова, которое "пробивается сквозь скалу", вряд ли кто-то бы сравнил с дронами [которые можно было купить вместо кино]. Деньги на культуру должны тратиться, мы понимаем, что культура является нашим оружием, а оружие должно быть эффективным и нацеленным не на нас, а на врага. Потому что большинство этих примитивных юмористических сериалов еще больше закрепляют розовые очки вокруг глаз тех, у кого и так не очень высокое сознание", – считает Серга.

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