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Серга о скандале со съемками фильма о Поворознюке: Пока военные находятся на фронте, страна расслабилась

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Серга отметил, что бойцы чувствуют разочарование из-за культурных скандалов
Серга отметил, что бойцы чувствуют разочарование из-за культурных скандалов
Фото: thekolya / Instagram

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман служащий в Вооруженных силах Украины поэт, музыкант и телеведущий Николай (Коля) Серга объяснил, как на фронте реагируют на скандалы с намерениями потратить средства из госбюджета Украины на музей Голодомора и сериал об аграрии из Кировоградской области Александре Поворознюке.

"Разочарование [чувствуют]. Потому что, в принципе, через все эти события красной нитью проходит мысль о том, что пока они находятся на фронте, страна расслабилась, страна о них забывает, страна их отделяет. Так же, как и заявления господина [бывшего советника Офиса президента Украины Алексея] Арестовича", – сказал Серга.

Он считает, что "это очень плохое настроение, очень плохие нарративы, которые одновременно с этим обесценивают усилия многих, кто работает в тылу, кто донатит активно, кто волонтерит, кто действительно ежедневно вкладывает себя в приближение победы".

"Наконец народ понял, что выпускаемые примитивные сериалы, фильмы какие-то [...] делаются за его деньги. Одно дело – когда ты мог сказать: "Та я не смотрю телевизор, я туда не хожу, поэтому это меня не касается". А когда ты понимаешь, что это делается за твои деньги, ты понимаешь, что это тебя касается. При этом ты понимаешь, что эти деньги ты бы потратил совсем иначе, ты бы вложил их в приближение победы", – объяснил Серга.

Он обратил внимание, что из-за скандала с сериалом "пошел хейт, что вообще на культуру не нужно тратить деньги".

"Я могу сказать, что если бы мы увидели там среди заказов сериал Сергея Жадана, скажем, о репрессированных советской властью поэтах и о силе украинского слова, которое "пробивается сквозь скалу", вряд ли кто-то бы сравнил с дронами [которые можно было купить вместо кино]. Деньги на культуру должны тратиться, мы понимаем, что культура является нашим оружием, а оружие должно быть эффективным и нацеленным не на нас, а на врага. Потому что большинство этих примитивных юмористических сериалов еще больше закрепляют розовые очки вокруг глаз тех, у кого и так не очень высокое сознание", – считает Серга.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После скандала с выделением 573,9 млн грн на завершение строительства музея Голодомора (на этот закон наложил вето президент  Владимир Зеленский) и тендера стоимостью 33,6 млн грн на съемки сериала "СМТ Інгулець", прототипом одного из главных героев которого стал Поворознюк, был уволен министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщала "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступных действиях в Кировоградской области.

Так, фермер из этого региона Юрий Ткач говорил, что Поворознюк трижды в него стрелял. "В 2010-м, 2013-м – насквозь в левую сторону груди, в 2014 году – тяжелое огнестрельное ранение. Мне не оказали помощь. Я пережил клиническую смерть, и вытащили пулю", – отмечал пострадавший.

27 июля основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон выпустил журналистское расследование о Поворознюке.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: госбюджет, культура, сериал, скандал, Коля Серга
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