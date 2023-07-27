Четыре судимости, "несчастные случаи" с бизнес-партнером, конкурентом и футболистами, стрельба по людям. Что известно про бизнесмена Поворознюка

Александр Поворознюк: Я горжусь тем, что я езжу с номерами "Папа", и мне пох...й, кто обо мне что думает Фото: Олександр Поворознюк / Facebook

Краткий портрет

А друзья мои – заслуженные гаврики, с амое конкретное жулье



Сейчас Поворознюк – владелец агробизнеса стоимостью 2 млрд грн. Это его собственная оценка по состоянию на ноябрь 2021 года, цифру он назвал в интервью "Экономической правде". В этом же интервью бизнесмен сообщил, что имеет четыре судимости и что много крал у государства.

"Воровали солярку с карьера. Тогда только ленивый ее не воровал. Воровали канистрами, а за ночь были тонны", – заявил он журналистам.

В беседе с "Экономической правдой" он рассказывает, что гордится своими автомобильными номерами с надписью "Папа".

Поворознюк, по данным правоохранителей, имеет уголовную кличку Папа, но в интервью он утверждает, что это собственники земельных паев решили подарить ему такой номерной знак на авто ко дню рождения, просто якобы денег у них хватило только на четыре буквы.

"И я горжусь тем, что я езжу с номерами "Папа", и мне пох...й, кто обо мне что думает", – отметил бизнесмен из Кировоградской области.

Среди коммерческих структур Поворознюка есть фермерское хозяйство "Агро-Папа" и "Папа-Роснефть".

В конце интервью Поворознюк читает собственное стихотворение – единственное, как он признается, которое написал:

"Из босоты местного значения

Я поднялся просто до небес,

И мое прямое назначение –

Это 600-й мерседес.

Не банкир я, не владелец фабрики

И не импортирую белье,

А друзья мои – заслуженные гаврики,

Самое конкретное жулье".

Судимости

В бушлате было холодно, и я несколько дубленок украл, отправил их домой

В интервью "Экономической правде" Поворознюк заявил, что у него четыре судимости.

"Три за "драки", а четвертая выходит "экономическая", по ст. 86, которая затем была переименована в ст. 81 (хищение государственного или коллективного имущества путем кражи. Тайное похищение государственного или коллективного имущества). Это было за "соляру", – рассказал он.

Издание "ГОРДОН" выяснило, что Поворознюк был осужден в 1995 году по ч. 3 ст. 81 Уголовного кодекса УСCP (до 2001 года в Украине действовал УК УССР от 1960 года) – хищение государственного или частного имущества.

В 1998 году он получил срок по ч. 1 ст. 101 – умышленное тяжкое телесное повреждение.

Про судимости Поворознюк рассказывал YouTube-каналу Petrove TV, и на этот раз в истории фигурирует еще и эпизод с кражей дубленок.

"Я вам скажу честно, что эти руки очень много украли. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не крал у людей, только у государства. Проносило, проходило, но я за это и судимость заработал. Когда-то авторитет из-за этого потерял. И в армии была судимость: в бушлате было холодно, и я несколько дубленок украл, отправил их домой", – сообщил бизнесмен.

29 декабря 2022 года Поворознюк был внесен в базу сайта "Миротворец". "Мародер. Вор. Осознанные действия, направленные на разграбление Украины. Чистосердечно, собственноротно признался в том, что много и долго грабил государство, хвастается тем, что этим сделал свое состояние", – говорится в карточке. В досье указано, что у него как минимум три судимости, в том числе одна – за хищение государственного имущества.

Фото: kypur.net

Рейдерство и связи с правоохранителями

Источники "ГОРДОН" отмечают, что Поворознюк регулярно фигурирует в скандалах, связанных с рейдерскими захватами предприятий региона, самозахватом земель и уклонением от уплаты налогов.

Инсайдеры, которые имеют доступ к материалам уголовных дел, рассказали, что с начала 90-х Поворознюк занимался поставками дизтоплива KCП Петровского района Кировоградской области по бартеру по невыгодным ценам, таким образом он добился банкротства ряда предприятий, над которыми потом установил контроль. Также начинающий бизнесмен обменивал по бартерным схемам ГСМ на сельхозтехнику. Сначала он сконцентрировал в своих руках земельные паи жителей сел Новомануйловка и Александровка (247 гa) тогдашнего Петровского района, на основе которых создал свое первое предприятие "Авил".

Он захватил агрофирму "Мариампольская" в селе Луганка Александрийского района, которая обрабатывает около 6 тыс. га пашни, – для этого на основании поддельных документов он перерегистрировал фирму на подставных лиц.

Видео, как конфликт разворачивался прямо на поле, опубликовал в своем YouTube журналист Андрей Дзиндзя.

ВИДЕО

Видео: Андрій Дзиндзя / YouTube

По нашим данным, тогда Поворознюку помогал Сергей Ганжа – уроженец пгт Петрово, который начинал работать слесарем в колхозе "Дружба" еще во 70-е, потом окончил Кировоградский пединститут, был учителем истории, а в 1986 году оказался на службе в КГБ. После провозглашения незваивисмости Украины остался в спецслужбе, дослужился до начальника управления СБУ в Киевской области – в 30 лет и без профильного образования, сразу после курсов усовершенствования офицерского состава при 1-м Главном управлении КГБ СССР. При президенте Викторе Януковиче стал его уполномоченным по контролю за деятельностью СБУ, потом – начальником управления СБУ по защите государственности.

В феврале 2014 года сбежал в Россию, стал одним из обвиняемых по делу о разгоне Майдана, сейчас находится в розыске и под санкциями СНБО. В течение своей карьеры он успел побывать также главой Госкомрезерва Украины. Это время – 2008–2010 годы, по данным источников издания, совпало со стремительным обогащением Поворознюка.

После оккупации части Запорожской области российские власти назначили Ганжу руководителем своей силовой структуры "Государственная служба безопасности Запорожской области".

Ганжа в эфире российского пропагандистского шоу за четыре дня до полномасштабного вторжения. Скриншот: smotrim.ru

Как отмечает инсайдер издания "ГОРДОН", брат Ганжи Валерий помогал Поворознюку за бесценок выкупать списанное "по времени" из Госрезерва дизельное топливо и удобрения, их предоставляли хозяйствам под будущий урожай на таких условиях, что в кризисное время взявшие такой "кредит" оставались без земли.

Также инсайдеры сообщили, что Поворознюк поддерживает близкие отношения с начальником Главного управления Нацполиции в Кировоградской области Романом Козьяковым и бывшим начальником департамента защиты экономики Нацполиции в Кировоградской области Владимиром Духно. Последний в 2020 году получил должность Неженского районного отдела Нацполиции в Черниговской области, где в декабре 2021 года был задержан НАБУ во время получения взятки. Об этом писало "Суспільне".

Поворознюк передал Духно в собственность свой личный автомобиль Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска, который сначала был переоформлен на подставное лицо, а впоследствии – на сестру Духно Елену Журило, жительницу Черниговской области. В августе 2018 года Поворознюк заплатил за пятидневную туристическую путевку в Турцию стоимостью 111 840 грн – за Духно и двух членов его семьи.

В течение 2022 года через подконтрольную главу Петровской территориальной общины Светлану Тилик структуры Поворознюка выигрывали аукционы на аренду земельных участков. Условия этих аукционов фактически выписывались под агрофирмы Поворознюка.

"Дядя – бывший председатель суда (по данным других источников, он не дядя, а брат Поворознюка. – "ГОРДОН"). Что он хотел, то и делал. Бывший заместитель начальника райотдела Николай Васильевич Нерода – тот что хотел, то и делал, а этот отпускал его. И так оно пошло и поехало. Бывший кум – заместитель начальника райотдела. Бывший кум – начальник УВД – Кондрашов. А кто ему еще что мог сделать? Все, куда будешь жаловаться, – оно будет возвращаться в район", – так охарактеризовал отношения Поворознюка с правоохранителями фермер из села Богдановка того же Александрийского района Юрий Ткач.

Ключевая цель бизнесмена, как говорят инсайдеры, – концентрация в своих руках всех земель сельхозназначения Петровской территориальной общины.

Журналист из Петрово Сергей Андрусенко рассказал в интервью Гордону, что Поворознюк всеми способами вынуждает людей подписывать договоры аренды паев на длительные сроки на невыгодных условиях и не выплачивает им положенные деньги.

"Вот эти люди говорят, что "мы не будем с тобой договор поддерживать". А он будет их морить. Я же говорю: 2022 год он им не заплатил, 2023-й и 2024-й он будет платить по 6 тыс. [грн]. И так юридически грамотно составлен договор, что вроде бы все по закону – не придерешься. Хорошая у него юридическая группа, которая работает, очень... И, наверное, за те же деньги пайщиков, я так думаю", – отметил он.





Уголовные производства

В 2018 году при помощи своих связей Поворознюк добился открытия уголовного дела якобы по факту попытки рейдерского захвата его урожая. Но земельные участки, которые фигурировали в деле (около 500 га) практически полностью находились в пользовании ООО "Семь ветров", а Поворознюк использовал из них около 70 га. Прикрываясь правоохранителями, Поворознюк забрал и присвоил весь урожай с указанных земель. Оппоненты же утверждали, что пытались взять задолженность натурой, но были обмануты Папой. Речь шла о брате Юрия Березы, командира полка специального назначения "Днепр-1", пишет Telegraf.



18 сентября 2018 года Александрийская местная прокуратура начала уголовное производство по факту захвата предприятиями Поворознюка более 200 га земель сельхозназначения Петровской территориальной общины. Близкие к расследованию источники рассказали, что Поворознюк лично оказывал давление на правоохранителей и судью Петровского районного суда Кировоградской области Светлану Колесник, которая принимала решение в этом уголовном производстве.

Самозахват, обработка без договоров аренды земель Петровской территориальной общины общей площадью около 600 га фиксировались и в 2019–2021 годах.

Как стало известно редакции из своих источников, 3 марта 2019 года Поворознюк стал фигурантом уголовного производства по факту пособничества в завладении средствами госбюджета в особо крупном размере служебными лицами его ООО "Пятихатская". В материалах уголовного дела идет речь о том, что Поворознюк создал схему разворовывания бюджетных денег через создание фиктивных оснований для возмещения НДС.

27 февраля 2020 года было зарегистрировано уголовное производство по статье о коммерческом подкупе служебного лица. В деле идет речь о том, что представитель Министерства юстиции Украины искал "надежного человека" для контроля над землями Устиновского исправительного центра №7. Таким человеком чиновник согласился сделать представителя Поворознюка, в результате схемы около 6 тыс. га государственной земли должно было перейти в управление бизнесмена. По информации следователей, на телефон Поворознюка пришло сообщение с требованием передать $20 тыс. в качестве задатка, а также $55 тыс. за подписание договора с предложенным Поворознюком новым руководителем исправительного центра. После того, как представители Поворознюка передали первую часть суммы чиновникам Минюста в офисе в Киеве, правоохранители провели там обыск и изъяли эти деньги.

1 июня 2021 года было открыто еще одно уголовное дело, которое касается Поворознюка – по статье о заведомо ложном сообщении о преступлении. На этот раз заявление в Нацполицию написал сам бизнесмен. Он заявил, что ему стало известно про обращение в полицию со стороны фермера, который сообщил о причастности Поворознюка к поджогу его сельскохозяйственной техники. Поворознюк сам обратился в полицию с заявлением о ложном, по его утверждению, сообщении о преступлении.

По нашим данным, Поворознюк был фигурантом целого ряда уголовных дел, подозревался в повреждении имущества, жестоком обращении с животными, доведении до банкротства, присвоении имущества и растрате, подделке документов, в угрозе убийством и мошенничестве.

Любитель русского шансона

Видимо, тюремная романтика манит Поворознюка до сих пор. В феврале он записал песню и клип на мотив "Владимирского централа" Михаила Круга – любимой песни российского криминалитета. Результат своего творчества автор и, к сожалению, исполнитель, опубликовал в своем YouTube.

ВИДЕО

Видео: Олександр Поворознюк / Facebook

Песни российского шансонье Поворознюк копирует не первый раз. В сентябре 2022 года он выложил в YouTube "Песню о победе", которую написал на мотив композиции Круга "Пусти меня, мама". Этот клип YouTube пометил как видео с возрастным ограничением.

ВИДЕО

Видео: Олександр Поворознюк / YouTube





Смерть Ивана Великого

Уже упомянутое выше ООО "Семь ветров" принадлежало одному из основных конкурентов и личному врагу Поворознюка – Ивану Великому, который 10 октября 2014 года был убит из огнестрельного оружия, что находилось в его автомобиле, с использованием дистанционно управляемого спускового механизма. Заказчики и исполнители убийства до сих пор не установлены. Но известно, что Поворознюк неоднократно во время частных бесед в близком окружении хвастался, что ему удалось избавиться от своего "кровного" врага.

"Да, там был конфликт интересов. Ну мужик был такой приятный, нормальный, честный. Слышал, что Желтые Воды... Ну что убили его, – рассказал в интервью Гордону фермер из Петрово Михаил Никифоров. – Поворознюка работа это. Ну и ходит до сих пор. Его работа – больше никто не может. Не раскрыли ничего. Да, мне кажется, и не раскроет никто. Ну кто раскроет? Нет человека, как говорится, – нет проблемы. Это сам Поворознюк такое говорил".

Журналист из Петрово Сергей Андрусенко рассказал, что конфликт был по поводу бизнеса на территории Иосиповского сельского совета, где существовало два хозяйства.

"Первый – это был Василий Шаров, а второй – Иван Великий. Сразу был один – Шаров. А потом они разделились: Иван Великий и Шаров. Такая история... В 2000-х на Шарова было совершено покушение. Он ехал в свое хозяйство, в свое село, остановила женщина с мужчиной каким-то, подсевшим. Женщина села впереди, тот – сзади. И этому же Василию Шарову набросил петлю на шею. Василий Шаров увидел… Василий же, правильно? Увидел это в зеркало... И успел заложить палец. И таким образом спасся, – рассказал Андрусенко в интервью Гордону. – Да. Но потом то ли от сердечного приступа... Это как сын Артем рассказывал. Все-таки он умирает. Вот. И тогда туда подруливает Поворознюк и этому сыну покойного Шарова – Артему – хочет помочь посеять и убрать, так скажем. А потом он сделал так, что Артема он разорил. И отнимает у него и технику, и землю. Вот. А потом еще у Артема оставался комбайн – и комбайн сгорел: комбайн подожгли ему. Он остался без ничего".

После этого дошла "очередь" и до Ивана Великого, объяснил журналист. Великий публично обвинил Поворознюка в разворовывании имущественных паев людей в селе.

"Он с Иваном конфликтовал прямо в райсовете. Иван его за ухо – еще и, может, носаря дал – и выставил. Ну, ясно, он взял на это... Он же "папа" – и так его опустили, – рассказал Андрусенко. – Он, наверное, не простил Ивану Великому. Ну, это догадки, конечно. Заказное убийство. Где-то в кафетерии, где они с ребятами чаевничали, сидели, припаркована была машина: "Жигулик" какого-то там... Есть же в интернете. И там было дистанционное устройство. Впервые, как говорится, было использовано такое убийство, что на дистанции выстрелили в спину и подожгли эту машину. В машине – там соляра, чтобы она сгорела, чтобы следов никаких не было".

По информации Андрусенко, имущество Великого у его наследников отобрали и теперь в селе Иосиповка хозяйничает Поворознюк.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Смерть Виталия Вертелецкого

Виталя покойный вытягивает гранату, дергает за чеку, думал, что она учебная. Вот и пошутил

20 апреля 2021 года в офисе Поворознюка взорвалась граната. В это время в кабинете было трое мужчин, среди которых и Поворознюк. Но он не пострадал, зато в результате полученных травм скончался в больнице товарищ бизнесмена. Об этом писало "Суспільне" и сообщала полиция. Позже стало известно, что погибший – бизнес-партнер Поворознюка Виталий Вертелецкий. Сначала Поворознюк говорил журналистам, что его "товарищ" считал гранату учебной и погиб по собственной ошибке. Такую версию он озвучил изданию Vesti.ua.

"Просто сидели втроем, анекдоты рассказывали, шутили. Потом Виталя покойный вытягивает гранату, дергает за чеку, думал, что она учебная, думал, что муляж, хотел поиграть. Вот и пошутил”, – рассказал Поворознюк 21 апреля 2021 года.

23 апреля с этой версией согласился сын погибшего и попросил СМИ не строить догадок об умышленном убийстве.

"КП в Украине" опубликовала комментарий Анатолия Вертелецкого: "Они как два родных брата, очень крепко дружили. Помогали друг другу и в жизни, и в бизнесе. Никаких конфликтов у них не было. Вот и сейчас Григорьевич помог нашей семье с организацией похорон. У Григорьевича очень много врагов, желающих использовать ЧП против него. Но мне не хочется, чтобы имя моего отца использовали для очернения президента "Ингульца".

Но уже в ноябре 2021 года Поворознюк в интервью "Экономической правде" озвучивает совсем другую версию событий.

"Это человек, которого я знаю с детства, мы дружили. Я ему много помогал, выкупил его из долгов. В марте этого года он ко мне пришел, занял $10 тыс., а 20 апреля он бросает гранату. Это было отчаяние. Он просто бросил гранату на стол и усмехнулся: он уже себя видел "там". Один из находившихся в кабинете сказал: "Не сработала". Этот, бросивший гранату, поверил и стал класть себе гранату в карман. Как раз в этот момент она взорвалась, и так вышло, что он закрыл собой всех", – сообщил бизнесмен журналистам, и не вспомнив о том, что якобы "покойный Виталя" думал, что граната учебная и просто ошибся.

Фермер из Кировоградской области, который пострадал от действий Поворознюка, рассказал в интервью изданию "ГОРДОН", что у фирмы было два собственника – Виталий Вертелецкий и Леван Цандеков.

"Один из них хотел продать свою часть Поворознюку, а второй был против. Поворознюк приехал на переговоры в офис той фирмы, и произошла перепалка. Сыновья Поворознюка и Вертелецкого стояли во дворе. Сам Поворознюк стоял у дверей в кабинет. Он говорит, что Вертелецкий вынул гранату, а потом положил ее в карман. Один из старожилов этой фирмы рассказывал, что Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятна ситуация, что он и бросил гранату в Вертелецкого. Второго человека сильно посекло осколками, а сам Поворознюк не пострадал вообще нисколько. Но он свидетеля, партнера Вертелецкого, запугал. Тот лежал в больнице под охраной, чтобы Поворознюк никого не подослал его убрать полностью. Он сначала хотел дать показания полиции и уехать. Но это не удалось, и он отказался от показаний", – подчеркнул местный житель.

По информации издания, у Вертелецкого пятеро детей и две жены. Через два месяца после убийства молодая вдова бизнесмена, у которой остался от него ребенок, сошлась с сотрудником охраны Поворознюка и сейчас живет с ним. Первая жена все так же живет в Петрово. Ее сын Анатолий, также по информации инсайдеров, – "на крючке" у Поворознюка. Его поймали с наркотиками и Поворознюк помог, чтобы его не привлекли к ответственности.

Стрельба по людям

Юрий Ткач

"Это человек, который может отобрать, застрелить, убить... Нехороший человек. Человек он плохой. У нас есть даже люди, которые богаче его, но они ездят без охраны, никого не убивают, ничего не делают. А этот может отнять, убить, застрелить. На его совести много всего. Потому что у него есть своя ОПГ – организованная преступная группировка. Она хорошо вооружена. Только я не понимаю, если это на территории Александрийского сейчас района, куда смотрит начальник райотдела, куда смотрят оперативные службы? На территории ОПГ", – рассказал фермер из Кировоградской области Юрий Ткач в интервью Дмитрию Гордону.

Он сообщил, что Поворознюк трижды нанес ему огнестрельные ранения.

"Из них два тяжелых. В 2010-м, 2013-м – насквозь в левую сторону груди, в 2014 году – тяжелое огнестрельное ранение. Мне не оказали помощь. Я пережил клиническую смерть и вытащили пулю, которая есть на снимке. На мои неоднократные обращения в прокуратуру – в областную, в райотдел, к следователям – до сих пор мне не предоставили направление на судебно-медицинскую экспертизу. Мне все отказывают, – заявил фермер. – В последний раз он выпустил очередь по мне из автомата. Это была очередь. Двое животных были ранены, я упал за бугор. И была автоматная очередь. И он мне выкрикивает: "Это тебе от [президента Украины Владимира] Зеленского!".

Причиной конфликта был земельный пай Ткача. Фермер говорит, что уже не боится Поворознюка и его мести за огласку.

"Не боюсь. Его должен кто-то остановить. Если все будут бояться, его просто не остановят. Если волка бояться, то в лес не ходить. Не боюсь. Ничего он мне уже не будет делать. Я думаю, что его уже остановят раз и навсегда, – сказал фермер. – Есть документы, что у меня две пули в легких. Все это есть. Что я стал калекой по его вине".

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

По материалам этого интервью Дмитрий Гордон написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области. В Александрийской окружной прокуратуре, куда переадресовал запрос Офис генпрокурора, ответили, что по заявлениям Ткача районное управление Нацполиции проводит досудебное расследование. В областном управлении полиции заявили, что проверили сведения о бездействии полиции Александрийского района по этому делу и "не нашли подтверждения". В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что досудебное расследование по заявлениям Ткача ведутся в рамках трех отдельных уголовных производств. Также в МВД отметили, что после досудебных расследований дела о нанесенных Ткачу повреждениях в 2010-м и 2014 годах следователи закрыли.

При этом бывший следователь Николай Титаренко, расследовавший дело об огнестрельном ранении фермера Ткача в 2010 году, теперь работает в охране Поворознюка.

11 мая 2023 года во двор дома, где живет Ткач, пришли двое неизвестных мужчин. Они потребовали, чтобы Ткач признал иск Поворознюка и опроверг собственные обвинения в адрес бизнесмена. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщил адвокат Эдвин Одинцов.

"Я загонял во двор овец и коз. Было около 18 часов, когда во двор зашли двое. У одного, который был в балаклаве, в руках было какое-то оружие, возможно обрез. Второй, восточного вида, с бородой, высокий, сказал мне: "Сделай опровержение по Поворознюку, а то тебя не станет". Я вызвал полицию. Когда они приехали, этих мужчин уже не было, вероятно, их машина где-то ждала. Я дал показания. Сегодня мне позвонила следователь и сказала, что информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 129 (угрозы убийством)", – сообщил Ткач.

Фермер сразу обратился в полицию и написал заявление.

Фото предоставлено Юрием Ткачом

Он отметил, что уже видел ранее одного из угрожавших.

"В такое же время год назад я пас скот. Подъехала иномарка. В ней было двое. Один – вот этот высокий с бородой. Они вышли из машины, подошли, выстрелили в мою корову, ранили ее и сказали, что "это тебе от Григорьевича". То есть это уже второй раз я его вижу. Тогда приезжала на мой вызов дознаватель Анжела Скоробагатько. Но по тому делу до сих пор ничего не расследовано. Я сколько ни спрашивал, ответа не получил. Видимо, это был отказной материал", – поделился Ткач.

Он убежден, что существует угроза для жизни и здоровья людей, которые рассказали о преступлениях Поворознюка.

По словам Ткача, пострадавшие от действий Поворознюка сейчас опасаются за свою жизнь, поскольку появилась информация, что на них готовится покушение.

"Поворознюк же не зря записал пару недель назад видео, в котором говорит, что якобы меня и других, выступивших против него людей, могут устранить, а это дело на него повесить. Он так по своим преступным законам нам всем сообщает, что готовит на нас нападение", – убежден Ткач.

При этом он подчеркнул, что правоохранители бездействуют.

"Никакого сдвига я не вижу вообще. Ни со стороны полиции, ни со стороны прокуратуры никаких активных действий я не вижу. Никто никаких проверок не проводит. Все молчат. Я недавно был в прокуратуре, спросил дознавателя, когда мне дадут направление на судмедэкспертизу. Она ответила: когда дадут указание", – сообщил Ткач.

Михаил Никифоров

Еще один житель Петрово, который обратился со своей историей к Дмитрию Гордону – Михаил Никифоров. По словам Никифорова, с Поворознюком они познакомились в 1993 году, подружились и начали "какие-то сделки". Но затем между ними произошел конфликт из-за денег и автомобиля Никифорова.

Как объяснил фермер, Поворознюк продал его машину за $2 тыс., но отдал только $300 через год, позже бизнесмен начал его "травить", а его друзья – избивать.

"Прошло время, приезжают ко мне товарищи из Поворознюка бригады... Я сел и уехал с ними. Это дали мне $1 тыс. Я говорю: "А где $600?" Да и говорю: "Ты задрал", – говорю, – так же не делается". Развернулся и ушел. Ушел – когда звонят на следующий день: "Давай сюда! Ты антенну украл". Или поломал, или что там я ей сделал. Короче, понты начали гонять. Прихожу... И один с веревкой подбегает, значит, хотел меня закрутить и повесить... Он пока набрасывал, этот же [Поворознюк], смотрю, пистолет вынимает", – рассказал Никифоров.

Было три выстрела, уточнил он.

"В меня трижды он стрелял – только раз попал... Ну, там было, две пули в стенке застряли, а одна в меня вошла", – сказал он.

Он отметил, что инцидент произошел в офисе Поворознюка.

"Это пуля как пошла, она попала мне сюда – и вылетела у сердца. У меня рубашка была расстегнута. Смотрю: барабуля здесь такая на груди появилась, где сердце. Смотрю: кровью наливается. Ну а дышать не было как – все перекрыло. Дыхание – все перекрыло", – рассказал Никифоров.

Позже Никифорова бросили в машину и увезли.

"Повезли в Желтые Воды меня. Я не знаю, полчаса или, может быть, час были. Как-то они, видно, или советоваться, что со мной делать", – отметил он.

Потом Никифорова отвезли в больницу.

"Я в курточке был – у меня же все это заплыло тут же. Они как видели... Как я лежал – и сгустки сочились из легких. Они думали, что все мне", – добавил он.

После ранения Никифорову вырезали несколько ребер. На лечение ушло около года, рассказал он.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Никифоров говорит, что Поворознюк дал деньги участнику тех событий, Игорю Высоцкому, чтобы тот взял вину за стрельбу на себя.

"Было такое. И он вот где-то в Россию смылся. Это Высоцкая ко мне подходит и говорит: "Это мой сын стрелял?" Говорю: "Да нет, стрелял Поворознюк по мне". Смотрю, мамка повеселела. И потом со временем Высоцкий приехал, – рассказал он. – Я недавно его видел. Ну недавно – в прошлом году я его видел. Они тоже издевались над ним, над этим Высоцким. Поворознюк. Высоцкий говорит: "Меня так фигачили, что я кровью ссал". Он просто, я вам сказал, как "шестерка" у них был. Сейчас он живет круто, так где-то в Киеве живет".

По словам Никифорова, к нему в больницу приходил руководитель местной полиции, но дело в итоге замяли.

Поворознюк отреагировал на это интервью, заявив, что Гордон выяснил то, "что все знают".

"Я живу в своем селе. Здесь когда-то по молодости натворил глупостей. И здесь продолжаю жить. Я с гордостью смотрю людям в глаза. Ибо после этих глупостей я вовремя остановился. Ибо чувствовал, что рано или поздно мои условные сроки закончатся не условными. Тогда было такое время. Тебе Никифоров рассказал, как решались конфликты? Он дважды рассказал, как хотел меня избить. И если бы не моя самооборона, то, возможно, и убил бы. Как мою собаку на глазах у жены и сына зарубил сапой. Так что мне было ждать, когда он мне голову проломит? Так мы тогда жили, Дима. Я давно заплатил перед богом, а перед людьми до сих пор плачу. С Никифоровым инцидент был 26 лет назад. И я за это отбыл наказание", – сказал Поворознюк.

Когда и где он отбывал наказание за нанесение Никифорову огнестрельных ранений, бизнесмен не уточнил. Редакция связалась с Никифоровым снова, чтобы выяснить это. Он рассказал, что за стрельбу никто не понес наказания.

Поворознюк обещал Никифорову оплатить расходы на лечение – $15 тыс., забрал медицинские документы, но денег так и не отдал.

"Он не дал. Вот это говорит: "Покажи мне эти бумаги, где ты лечился". У меня все было собрано, что я лечился или в Киев приезжал. Все были собраны документы. Он эти документы только – раз! – в руки, в машину – прыг! И уехал. Я звоню тогда в суд. Говорят: "Надо было решать, когда суд продлевался. После суда вы уже ничего не сделаете". Да на том и остановились", – рассказал он в интервью.

В начале июня Никифоров сообщил редакции, что ему звонил Поворознюк и предлагал деньги за то, чтобы тот отказался от своих слов. Фермер отказался от этой сделки.

Медиабизнес в районе

Поворознюк оказывает влияние на часть СМИ, печатные средства, телерадиоэфир Александрийского района, отмечают источники редакции. Он владеет корпоративными правами местного канала "Орбита", с использованием которого формирует собственный положительный имидж среди жителей Александрийского района и в целом Кировоградской области. Поддерживает отношения с журналистами-расследователями проекта "СтопКор", которые по его заказу публикуют статьи, готовят репортажи и проводят журналистские расследования против конкурентов Поворознюка.

Подконтрольные журналисты также публикуют сюжеты о нем на YouTube-канале "Петрово ТВ".

Также Поворознюк является собственником районной газеты "Трудовая слава" и местного интернет-провайдера "Феникс".

"Командир на Кировоградском направлении"

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Поворознюк создал Добровольческое формирование Петровской территориальной общины №1, в которое вошли в том числе работники агропредприятий. Командиром стал сам бизнесмен. Достоверных фактов об участии Поворознюка или контролируемого им формирования в отпоре вооруженной агрессии РФ нет. Сейчас подразделение расформировано в рамках реформы системы местной территориальной обороны.

Но "Калашников" с гранатометом Поворознюк все так же держал в кабинете. Андрей Дзиндзя – журналист, активист "Дорожного контроля" и Евромайдана, боец "Азова" 16 декабря возмутился в своем Facebook этому факту.

"Как военный не могу понять, где правоохранители? На этой фотографии на столе рогуля Паровознюка, одетого в военную форму, стоит калаш с подствольным гранатометом. Гражданским что, разрешено получить разрешение на подствольник? Или дружба с [замглавы Офиса президента Кириллом] Тимошенко все спишет?! Кстати у нас в батальоне ни одного подствольного гранатомета нет, а гражданскому скоту – пожалуйста. И ответственность за ношение военной формы, не имея на это права, никто не отменял..." – подчеркнул он.

Журналистка "1+1" Наталия Мосейчук написала в комментариях, что "аграрий Поворознюк защищал свой район и область".

Скриншот: Наталія Мосейчук / Facebook

Поворознюк тоже решил прокомментировать слова журналиста Дзиндзи и записал видео в машине, где заявил, что у него есть документы на подствольный гранатомет и на автомат.

"На подствольник есть документы, где мне выдали, и на автомат есть документы, где мне выдали. Форму, чтобы вы знали, у меня есть звание – генерал-майор украинского казачества, есть удостоверение на это. И я как как командир добровольческого батальона хожу в форме", – объяснил бизнесмен.

ВИДЕО

Фото: Олександр Поворознюк / YouTube

Звание "генерал-майора" у бизнесмена-агрария удивляет местных жителей.

"Он присвоил себе звание генерал-майора. Откуда у него армейское образование? Где он его взял? У него нет никакого армейского... Как он мог стать генерал-майором? А его заместитель Бурковский Александр – тот капитан. Что у того образование – восемь классов, что у другого. Ну как можно себе такое звание?" – говорит Юрий Ткач.

У Поворознюка еще есть звание "почетный профессор Института развития аграрных рынков", так указано в его биографии на профильном портале "Латифундист". Правда, институт оказался общественной организацией, а не научным заведением. В реестре юрлиц отмечено, что эта организация стоит на учете в контролирующем органе, так как не находится по указанному при регистрации адресу.

В марте 2022 года Поворознюк прокомментировал готовность к военным действиям своего поселка городского типа Петрово, который и тогда был, и сейчас находится в глубоком тылу. По его словам, все люди готовились и "теперь могут достойно встретить российского врага".

Танк, который Поворознюк якобы передал для фронта, он показывал Мосейчук. На ТСН 5 октября вышло очередное большое интервью с бизнесменом, для записи которого журналистка ездила в Петрово. Кроме прочего, речь шла и о том, как Поворознюк "добыл" танк и другое оружие. Он рассказал, как вооружал людей автоматами в начале российского полномасштабного вторжения.

"Где вы их взяли?" – спросила Мосейчук.

"Ну где. Ну как. Украл-забрал. Ну у орков. Это все российское оружие было. В Баштанке когда разбили колонну, мне фермеры позвонили и говорят, у кого есть хорошие тепловизоры, они разбежались по посадкам, помогите их собирать", – рассказал Поворознюк.

Он утверждает, что взял еще четырех человек, оптику с тепловизором и поехал ловить россиян под Баштанкой Николаевской области.

"Ну и так родился оттуда танк. И там просто КамАЗ с оружием застрял и они его оставили. Раздал всем автоматы, пулеметы. Всем, кто ко мне в батальон записался, всем я раздал автоматы. Там было нормально. Я даже выдавал на область по 10–15 автоматов, на район. В полицию выдавал. Там было патронов и БК – слава богу", – заявил бизнесмен.

Танк "появился", когда он с соратниками "собирал этих дебилов по посадкам", утверждает Поворознюк.

"В тепловизор вижу – греется! Мы взяли, подошли ближе, перешли через балку, они сидят, бл...дь, жарят шашлык. Вышел. Ну понятно, как вышел. Четыре человека их было. Сразу документы их пособирали. Я сказал: "Добрый вечер, мы из Украины". А что они? Начали хвататься за автоматы. Ну а я шо. Начал стрелять, ну а шо я. Один мясом удавился. Я думал, что у него эпилепсия, думал его в плен взять. Говорю, в этого не стреляйте, у него голова начала дергаться, потом пена изо рта пошла. А оказывается, он мясом удавился с перепугу", – так бизнесмен объяснил, откуда он взял танк.

ВИДЕО

Видео: Иванова #Shorts / YouTube

У жителя района, который дал интервью изданию "ГОРДОН" и попросил не называть его имени, есть своя версия, откуда на самом деле у Поворознюка появился танк.

"Есть версия про тот танк, который он журналистке Наталии Мосейчук показал. Есть у нас танковая бригада в Кривом Роге – он заплатил деньги, и на нем сбоку написали "За Петрівщину". Выгнали его и пофотографировали, он привез туда Мосейчук, – рассказал фермер. – А вот вторая версия: ребята из полиции сказали, что он какой-то нашей бригаде помог отремонтировать танк, который отжали у россиян".

Этот же фермер отметил, что тероборону в первые дни большого вторжения России организовали сами местные жители, а потом Поворознюк ее "возглавил" с подачи главы территориальной общины.

"Когда началось вторжение, мы по нашим селам стали собираться, организовывать тероборону, блокпосты ставить. Со старостами сами ребята организовали все за первые два-три дня. Потом глава территориальной общины собрала нас в администрации бывшего Петровского района, и туда, видим, приехал Поворознюк с госохраной (два человека постоянно возле него). И глава нам объявила, что командиром теробороны будет Поворознюк, и показала приказ. Весь этот его показной патриотизм, тысячи штыков и прочее – туфта. Он на наших плечах сидел и рассказывал, что это его батальон. 10 октября этот батальон расформировали, а он все еще рассказывает про свой батальон, который на дежурствах стоит", – сообщил изданию местный житель.

В феврале 2023 года, по данным редакции, правоохранители изъяли у Поворознюка оружие и тероборону он больше не возглавляет даже формально.

Но в начале полномасштабного вторжения, когда в Украине возник дефицит топлива на заправках, бизнесмен взял под контроль всю продажу бензина и дизеля, рассказали местные жители. Заправиться без личного разрешения Поворознюка на единственной заправке в пгт было невозможно.

"Заезжаешь заправиться, а заправщик говорит: "Не могу, звоните Поворознюку". Не дай бог, оператор какую-то машину заправит, он узнает и приезжает с матюками, чуть не за шкирку человека таскает", – рассказал наш инсайдер.

Историю про заправку редакции "ГОРДОН" подтверждали все, кто связывался и хотел рассказать о преступлениях Поворознюка. Он попробовал запретить заправиться даже военным, которые проезжали через Петрово.

"Расскажу ситуацию: ехали военные на Херсон. Заехали к нам заправиться, а им оператор говорит: "Нельзя, надо звонить Поворознюку". Ребята посмотрели удивленно, говорят: "Как так, мы военные, везде едем заправляемся – проблем нет". "Не могу, – говорит оператор, – у меня будут проблемы". Ну, они говорят: "Так звони Поворознюку, пусть сюда едет". Он приехал, так и ему наклепали мордяку. Его охрана стояла в стороне и только смотрела, чтобы люди это на телефоны не снимали. Буквально недели две после того прошло, может, вы видели, он с перемотанной рукой ходил, – это ему прямо в его кабинете военные руку то ли сломали, то ли вывихнули – он что-то опять начудил. А так рассказывает, что за ВСУ", – заявил житель Петрово.





Долги отдают только трусы?

В том же интервью "Экономической правде", с которого мы начали этот материал, Поворознюк рассказывает, как ему удалось от мелких краж топлива в колхозе подняться до уровня бизнесмена-агрария. Он заявил, что помогли банковские кредиты.

"В 98-м году я взял кредит 200 тыс. грн в государственном банке ни под что. Пришел и сказал: "Мне нужны деньги". Управляющая банком говорит: "А что у вас есть в залог?". Я говорю: "Нет ничего, кроме совести". Она говорит: "Я еще таких наглых людей не встречала в своей жизни". Пошла к начальнику безопасности. Пришел начальник безопасности. Я им двоим повторил то же. Чем я их взял, не знаю, возможно, своей простотой, как всегда. Посидели, поболтали, говорят: "Приедешь завтра". Прихожу на другой день, и они уже по-другому со мной разговаривают. Дали мне 200 тыс., написали, что у меня есть какая-то техника и здания в "залог", хотя у меня не было ничего. Деньги я взял на год. Приходит время рассчитываться, и как раз пошло резкое удорожание семян. Я продал весь подсолнечник и погасил кредит", – рассказал Поворознюк.

Следующий кредит, который выделил банк, уже был на 800 тыс. – и тоже без залога. Поворознюк не называет в интервью банк, который ему так поверил.

"Вот на этих деньгах я поднялся. Посадил 400 гектаров подсолнечника, тратил на возделывание, на гербициды. Это было еще до "Авила", – сказал бизнесмен.

На "Авил" был взят другой кредит. В Едином реестре судебных решений опубликовано решение по делу о 900 тыс. грн, которые Поворознюк не вернул "Укрсоцбанку".

Банк подал иск к "Авилу" о взыскании с компании 971 752,19 грн: 900 000 грн задолженности по кредиту, который был выдан 23 августа 2005 года, а также 33 225,00 грн задолженности по процентам и 35 977,20 грн пени за нарушение сроков возврата кредита и процентов за использование кредита.

Поручителем по кредиту был сам Поворознюк. Кредит и проценты его фирма просто не вернула.

Хозяйственный суд Кировоградской области полностью удовлетворил требования "Укрсоцбанка". Ни Поворознюк, ни его представители на заседание не явились. Была ли подана апелляция по этому делу и отдал ли Поворознюк банку почти миллион гривен – пока выяснить не удалось. В судебном реестре материалов по этому делу больше не публиковали.

Футбольные скандалы

Жалко пацана, хороший был футболист. Остальные двое тоже в люк упали

Поворознюк владеет футбольным клубом "Ингулец", который сейчас выступает в премьер-лиге.

Весной 2018 года ФК "Ингулец" фигурировал в масштабном расследовании МВД Украины как один из участников схемы "договорных матчей", речь шла в том числе и о договоренностях с Поворознюком о "сдаче" матча с ФК "Волынь". В одном из интервью позднее Поворознюк признал, что такой разговор имел место, но он отказался, и тогда были подкуплены игроки его команды, "сдавшие" игру, писал Telegraf.

Три игрока, о которых владелец клуба сказал, что они брали деньги за сдачу матчей, все "случайно упали в люки". Об этом Поворознюк сам заявил проекту "Трендець". Он утверждает, что дал им деньги откупиться от кредиторов.

"Он признался на видеокамеру, все рассказал, а потом шел домой и попал в люк канализационный. Два открытых перелома, закончил с футболом. Жалко пацана, хороший был футболист. Остальные двое тоже в люк упали. Кто-то поворовал эти люки, а ребята случайно упали. Денег с них назад не взял, и так ребята с футболом завязали. Один с тросточкой до сих пор ходит. Простил им эти деньги. А люки новые поставил, уже пластиковые, чтобы никто больше в них не попадал", – рассказал бизнесмен.

Молодежная команда осталась без денег

Когда Дмитрий Гордон в эфире призвал всех, кто пострадал от Поворознюка, рассказывать свои истории, в редакцию начали приходить сообщения от людей. Подавляющее большинство из них с готовностью делятся всеми подробностями, но просят, чтобы в публикации не было их имен. Мотив у всех один – они или сами живут в Петрово, или там есть их родственники, за безопасность который они боятся. Далее – прямая речь бывшего игрока молодежной команды "Ингульца".

"Контракт есть – и что? Сначала расписались, потому что нам задерживали на три месяца зарплату, думали, выплатят. Потом началось – мы херово играем и ему не нравится, и он сказал: "Выиграйте – отдам все". Мы выиграли – и нихрена. Он говорит: "Дам в четверг". В четверг не приезжает и говорит: "Недостаточно. Выиграйте еще". Не выиграли. Выиграли через раз. Говорит: "Окей, но только на банке нет, я вам налом отдам, распишитесь в ведомостях". Я пацанам говорил, что не надо, давайте не будем. Получилось так, что я ушел стричься вечером, а все подписали... ну и я в конце. Потому что тренеру пообещали под честное слово тренера из первой команды, что даст по-любому. Типа за нас попросили. В итоге – зал...пу... Подписи в ведомостях на получение стоят. Зарплату никто так и не увидел, бонусы тоже. А когда мы сказали, что мы тогда разрываем контракты и не доигрываем, он сказал: "Окей, но платите откупные за документы и п...здуйте нах...й". В итоге мы доиграли и разъехались, потому что сумма разрыва космическая была. А потом он мне не хотел документы отдавать. И когда я ему позвонил и попросил отдать, потому что меня ждали в другой команде, он, бл...дь, мне говорит, что он вкладывал в меня деньги и хочет откупные. Я сказал, мол, я зарплату не видел полгода – возьмите из тех денег, он бросил трубку. И в итоге через две недели нам позвонил юрист его и сказал: "Приезжайте, забирайте документы, я вам отдам". Никто ничего не отдал. Были прописаны бонусы, но мы их тоже не видели ни разу. Просто ничего. Человек 20 из молодежки во всей этой истории пострадали".





Сын – тоже судимый. За кражу мобильного телефона

Источники издания "ГОРДОН" передали в редакцию материалы уголовного дела, фигурантом которого является сын бизнесмена Виталий Поворознюк.

В 2010 году Петровский районный суд вынес приговор по делу о мошенничестве Поворознюка-младшего, которому, по информации из документов суда, на тот момент было 20 лет, он не был женат, не работал и имел среднее образование. Но при этом раньше – в 2009 году – уже был судим по ст. 289, за угон автомобиля. Тогда ему дали три года условно, с испытательным сроком один год.

Второе уголовное дело было открыто по статье о мошенничестве. Суд установил, что 19 июля 2019 года он распивал спиртные напитки в своем пгт Петрово со знакомым, его женой и ее братом. Последний предложил отметить покупку мобильного телефона, Поворознюк попросил телефон, чтобы позвонить, вышел с ним на улицу и уехал домой. Он позвонил знакомому, предложил купить телефон и после переговоров приятели нашли покупателя, готового дать 500 грн за Nokia 5800. Зарядку и документы Поворознюк обещал привезти на следующий день, а на вырученные деньги со своим знакомым купил водки и поехал к нему на дачу. В суде он раскаялся и получил штраф в размере 850 грн по ст. 190 (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием, мошенничество).

Сейчас в госреестре предприятий Украины Поворознюк-младший указан подписантом, собственником или бенефициаром ряда агрокомпаний в Кировоградской области, а также основателем общественного формирования по охране порядка.

фотогалерея ( 1 из 4) Фото: Источники издания "ГОРДОН" Фото: Источники издания "ГОРДОН" Фото: Источники издания "ГОРДОН" Фото: Источники издания "ГОРДОН"





"Дружба" с властью

Юрий Ткач рассказал в интервью Дмитрию Гордону, что Поворознюк все время прикрывается якобы близостью к Офису президента.

"А он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко. Я вам говорю. Вот как дети гуляют, есть мальчики. Они между собой подрались, и один мальчик говорит: "А я маме скажу". – "А я – папе". Так же и он говорит: "А я – Зеленскому или Кириллу [Тимошенко, замглавы ОП]", – рассказал Ткач.

Пока Кирилл Тимошенко не был уволен из Офиса президента, он приезжал в Кировоградскую область и там фотографировался в том числе с Поворознюком.

Скриншот: thekerya / Telegram

Прямые включения и интервью в эфире национального телемарафона на канале "1+1", а также постоянные появления Поворознюка в выпусках ТСН, утренних шоу, "Праві на владу", даже на канале Верховной Рады также свидетельствуют о том, что Поворознюк пользовался благосклонностью власти. Неизменный мат и полная неопределенность со сферой "экспертизы" комментатора не останавливали близкие к власти СМИ.

Когда у Мосейчук спросили, не многовато ли Поворознюка с его манерой ругаться матом в эфире, она в ответ решила исполнить фрагмент песни из советского музыкального фильма "Дон Сезар де Базан".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

После начала нашего расследования и выхода ряда интервью с пострадавшими от преступлений Поворознюка людьми его медийность стала ограничиваться его же собственными соцсетями. И его районными карманными СМИ.

Почему же его так раскручивали раньше? Многие думают, что все началось с высказывания Поворознюка "Вова, ...баш їх бл...дь!". Простой фермер эмоционально поддержал президента страны, из этой фразы сделали песню, ролик стал вирусным, и люди президента решили поддержать патриота. Историю взаимоотношений YouTube-канала "Мюслі UA" и Поворознюка проанализировала профессиональная пиарщица, шеф-редактор журнала Persona Неля Желамская. Она отметила, что канал появился в 2018 году и с самого начала весь развлекательный контент в нем был сосредоточен на продвижении Зеленского. После выборов канал ничего не выпускал два года, последний перед "замораживанием" ролик проекта был посвящен чернушным мемам, в которых высмеивали лидеров основных политсил.

7 марта 2022 года канал возобновил вещание: выпустил несколько роликов в поддержку Зеленского и 26 марта – "экшн с Поворознюком".

Вполне вероятно, что ролик про "Вову" появился не спонтанно, и раскрутка Поворознюка на каналах, близких к власти, началась не из-за его высказывания, а все это вместе было спланированной кампанией. Почему во власти решили сделать ставку на этого персонажа? Редакция надеется, что в Офисе просто недостаточно глубоко проверили его биографию и нынешнюю "политику" по запугиванию и рейдерству всего района.

Сейчас Поворознюк – по-прежнему глава ячейки партии "Слуга народа" в Петровском районе.

"Все старосты (раньше – главы сельсоветов) – ставленники Поворознюка, его люди. Ни одно решение у нас без него не принимается. Бюджет местный под ним, ни одной копейки мимо его рук не проходит", – рассказал в интервью "ГОРДОН" житель Петрово, который попросил не называть его имя.

4 мая Поворознюк записал новое видео, в котором заявил, что ему поступают угрозы. Он утверждает, что неизвестные заставляют его извиниться перед Гордоном, в противном случае якобы обещают посадить Поворознюка в тюрьму.

Бизнесмен заявил, что "переживает" за здоровье и жизнь тех жителей района, которые решились рассказать о его преступлениях.

ВИДЕО

Видео: Олександр Поворознюк / YouTube

Скандал с сериалом

18 июля на сайте Prozorro опубликовали информацию о проведении тендера на производство сериала "СМТ Інгулець" за 33,6 млн грн. Согласно опубликованной документации, о проведении торгов было объявлено 18 июля, и в этот же день стал известен победитель торгов – ООО "Прототип продакшн". Заказчиком лота является государственное предприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", более известное как телеканал "FreeДом". Выполнить заказ ООО "Прототип продакшн" должен, согласно данным на Prozorro, до 31 декабря 2023 года.

Описание сериала такое: "Два талановитих айтішники, Максим та Данило, втікають з фронтового Харкова і по дорозі на Львів опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз на прізвисько Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі".

Не трудно догадаться, что прототипом одного из основных персонажей стал Поворознюк. Эта новость вызвала возмущение украинцев.

Украинский продюсер Игорь Кондратюк опубликовал в Facebook видеообращение к телеведущему Юрию Горбунову, компания которого "Прототип продакшн" будет заниматься производством сериала.

"Уважаемый Юра. На черта сейчас использовать государственные 33 млн, когда в стране не хватает дронов и средств борьбы с дронами России? Зачем? Я обращаюсь публично, потому что знаю, что ты не шантажом взял эти деньги, их тебе выделили. И, может, это видео услышат те, кто тебе их выделил. Может, у них хоть что-нибудь сработает", – сказал он.

Кондратюк также призвал не использовать государственные средства ни на что другое, кроме критической инфраструктуры и помощи Вооруженным силам Украины.

Горбунов ответил на обвинения в своем Instagram. Он заявил, что "33 млн грн на 24 серии – это совсем небольшие средства".

"Военные хотят позитива, хотят юмора, – отметил Горбунов. – А еще РФ прямо сейчас выделяет миллиарды долларов на информационную войну с нами. Нам пока что нечем ответить. Поэтому государство объявило конкурс, на который мы отреагировали. Продакшен, который в Украине, – мы на месте, мы создаем рабочие места, мы двигаем экономику. Все права на этот сериал будут принадлежать государству. И премьеры будут проходить на каналах, у которых самый большой охват. Это наш культурный фронт. Наш ответ России на их войну".

Продюсер считает, что такой сериал сейчас нужен.

"Мы постараемся за эти деньги сделать такой продукт, который будет отражать нашу сегодняшнюю реальность, которая будет вдохновлять. Почему для нас важно сейчас снимать комедию? С начала войны мы дали сотни концертов для ВСУ, я знаю, как военные хотят позитива, они хотят юмора, как они реагируют на анекдоты, на веселые истории. Поэтому я точно знаю, что юмор сейчас нужен", – сказал Горбунов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий 1+1 (@gorbunovyuriy)

Главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов подсчитал, чем можно обеспечить украинских военных на деньги, выделенные для производства нескольких сериалов. По его данным, это 25 тыс. FPV дронов-камикадзе.

Журналист, сооснователь партии "Демократична сокира" Виктор Трегубов заявил, что украинский политический мейнстрим ориентируется на человека низкого развития, часть массы, которую нужно "обольщать дешевым хлебом и глупыми зрелищами".

"И вот это меня особенно курвит каждый раз, когда я вижу свиную ряху Поворознюка в телевизоре. Не то, что он жлоб, а то, что именно так медиахолдинг Коломойского видит украинца. Я вижу украинца как айтишника, ушедшего в армию. А они – как суржикоговорящего полукриминального жлоба. И делают на него ставку именно потому, что украинцы в их сознании именно таковы. Именно таким они воспринимают – и формируют "идеал простого человека". Это возмущает. Мой народ не таков. А особенно сейчас", – написал он.

Министр культуры Александр Ткаченко на фоне скандала подал в отставку. О необходимости заменить главу Минкульта президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении 20 июля, заявив, что во время войны бюджетные средства должны расходоваться прежде всего на военные нужды, а проекты, которые могут быть реализованы за счет внебюджетных ресурсов, не должны финансироваться из казны.

Ткаченко отреагировал и написал, что сам подал в отставку. По его словам, он увольняется "из-за волны недоразумения относительно важности культуры во время войны". Также Ткаченко написал, что удивлен словам президента.

Рада рассмотрит заявление Ткаченко об увольнении с должности главы Минкульта на ближайшем пленарном заседании, заявил спикер ВР Руслан Стефанчук.