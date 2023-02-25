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Следователь Титаренко, который расследовал покушение Поворознюка на фермера Ткача, работает в охране Поворознюка

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Ткач: Титаренко должны были бы посадить за незаконное изъятие имущества и кражу денег, но его старший брат возглавлял Петровский райотдел милиции и дело замяли
Ткач: Титаренко должны были бы посадить за незаконное изъятие имущества и кражу денег, но его старший брат возглавлял Петровский райотдел милиции и дело замяли
Скриншот: Олександр Поворознюк / YouTube

Бывший следователь Николай Титаренко из Петровского района Кировоградской области, расследовавший дело об огнестрельном ранении фермера Юрия Ткача в 2010 году, работает в охране бизнесмена Александра Поворознюка, которого Ткач подозревает в покушении на него.

27 января в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Ткач рассказал, что получил огнестрельные ранения от Поворознюка. И, что тот стрелял в него несколько раз. Последний раз выпустил по нему очередь из автомата.

21 февраля на YouTube канале Поворознюка обнародовано видео со "свидетельствами" бывшего следователя Николая Титаренко, записанное в кабинете Поворознюка. Титаренко рассказал, что в 2010 году занимался расследованием покушения на Ткача. Он утверждал, что в составе следственно-оперативной группы выезжал на вызов об огнестрельном ранении Ткача и далее занимался расследованием этого дела. По его версии, Ткач отказывался тогда от общения с правоохранительными органами и от судебно-медицинской экспертизы, а его ранения, якобы не подтверждали версию о покушении.

"Это может свидетельствовать, что либо неосторожное обращение с оружием, или стрелять в него... Чтобы под таким углом зашла пуля – это человек должен быть метров трех высотой и стоять на каком то бугре, чтобы так выстрелить", – сказал Титаренко. 

Он сообщил, что "с целью хранения" изъял в доме Ткача сейф, где хранилось охотничье ружье. 

"Закралось подозрение, что он сам в себя выстрелил и спрятал что-то в тот сейф, оружие какое-то. Пуля по калибру 5,6 мм, по раневому каналу – мелкашка, спортивно-охотничья. По уголовному делу единственный раз, когда я довел его до разговора, то он показал, что в него стреляли в упор. Он услышал собаки лают, вышел из дома и пошел в загон для коров. Там он столкнулся лицом к лицу с человеком, который в него выстрелил", – рассказал Титаренко.

На следующий день после выхода этого видео с редакцией связались сразу несколько жителей села Петрово. Они рассказали, что Титаренко работает в охране у Поворознюка с тех пор, как ему пришлось уволиться из правоохранительных органов. А причиной ухода – стала кража денег из камеры хранения вещественных доказательств.

В комментарии изданию "ГОРДОН" Ткач подтвердил эту информацию и рассказал подробности инцидента. По его словам, пока он после ранения лежал в больнице, без решения суда следователь Титаренко забрал сейф и взломал его. В сефе хранились охотничье ружье Ткача и 20 тыс. грн.

"Я был после ранения, мне нужны были эти деньги, но ни деньги, ни ружье мне не отдавали. Я даже обращался в облпрокуратуру. Подключилась внутренняя безопасность и выяснилось, что денег нет. Вообще Титаренко должны были бы тогда посадить за незаконное изъятие имущества и кражу денег, но поскольку его старший брат возглавлял Петровский райотдел милиции, это замяли. А Титаренко написал быстро по собственному желанию и уволился. Мне деньги вернули только через год, ружье тоже вернули, правда в неисправном состоянии, и разломанный сейф. А Титаренко сразу пошел к Поворознюку и до сих пор у него работает", – сказал Ткач.

Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

27 января в интервью Гордону фермер Ткач рассказал, что Поворознюк обманом и угрозами забирает землю у людей и предприятий, стреляет и в людей, и в домашний скот. По материалам интервью Гордон написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области, и правоохранители уже начали проверку.

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Теги: Украина, милиция, Кировоградская область, Петровское, преступление, Юрий Ткач, Александр Поворознюк
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