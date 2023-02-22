У Поворознюка и его ОПГ, которую он выдавал за тероборону, отобрали оружие – Гордон

"Оружие у него уже отобрали. Этот чувак носил автомат и его приближенная там ОПГ – бандиты – они носили все автоматы. Они сделали вид, что вступили в тероборону. А когда дошло до дела, оказалось, что никакой теробороны там нет. Это все фикция. Забрали у них оружие. Никакой нет там теробороны, не верьте. Он – врун", – рассказал Гордон.

Бацман уточнила, что у Поворознюка было добровольческое формирование территориальной общины, которое уже официально расформировано.

"Еще будем разбираться, кто ему и за сколько продал погоны генерал-майора казачьих войск, кого он где убивал, в кого стрелял, кого бил, кого калечил, кого дурил на земли и паи, где подтасовывал документы, где на краденых машинах ездил. У нас уже все документы собраны", – отметил Гордон.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube