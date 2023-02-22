У Поворознюка и его ОПГ, которую он выдавал за тероборону, отобрали оружие – Гордон

"Оружие у него уже отобрали. Этот чувак носил автомат и его приближенная там ОПГ – бандиты – они носили все автоматы. Они сделали вид, что вступили в тероборону. А когда дошло до дела, оказалось, что никакой теробороны там нет. Это все фикция. Забрали у них оружие. Никакой нет там теробороны, не верьте. Он – врун", – рассказал Гордон.
Бацман уточнила, что у Поворознюка было добровольческое формирование территориальной общины, которое уже официально расформировано.
"Еще будем разбираться, кто ему и за сколько продал погоны генерал-майора казачьих войск, кого он где убивал, в кого стрелял, кого бил, кого калечил, кого дурил на земли и паи, где подтасовывал документы, где на краденых машинах ездил. У нас уже все документы собраны", – отметил Гордон.
Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.
27 января в интервью Гордону фермер Юрий Ткач рассказал о том, как получил огнестрельные ранения от Поворознюка. По словам Ткача, Поворознюк обманом и угрозами забирает землю у людей и предприятий, стреляет и в людей, и в домашний скот.
По материалам интервью Гордон написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области, и правоохранители уже начали проверку.
Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".