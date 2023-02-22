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У Поворознюка и его ОПГ, которую он выдавал за тероборону, отобрали оружие – Гордон

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Гордон отметил, что Поворознюк выдавал свою банду за тероборону
Гордон отметил, что Поворознюк выдавал свою банду за тероборону
Фото: Олександр Поворознюк / Facebook

У бизнесмена Александра Поворознюка расформировали добровольческое формирование территориальной общины, которое он выдавал за подразделение теробороны. Об этом основатель издания "ГОРДОН" журналист Дмитрий Гордон рассказал 21 февраля во время стрима с главным редактором издания "ГОРДОН" Алесей Бацман.

"Оружие у него уже отобрали. Этот чувак носил автомат и его приближенная там ОПГ – бандиты – они носили все автоматы. Они сделали вид, что вступили в тероборону. А когда дошло до дела, оказалось, что никакой теробороны там нет. Это все фикция. Забрали у них оружие. Никакой нет там теробороны, не верьте. Он – врун", – рассказал Гордон.

Бацман уточнила, что у Поворознюка было добровольческое формирование территориальной общины, которое уже официально расформировано.

"Еще будем разбираться, кто ему и за сколько продал погоны генерал-майора казачьих войск, кого он где убивал, в кого стрелял, кого бил, кого калечил, кого дурил на земли и паи, где подтасовывал документы, где на краденых машинах ездил. У нас уже все документы собраны", – отметил Гордон.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

27 января в интервью Гордону фермер Юрий Ткач рассказал о том, как получил огнестрельные ранения от Поворознюка. По словам Ткача, Поворознюк обманом и угрозами забирает землю у людей и предприятий, стреляет и в людей, и в домашний скот.

По материалам интервью Гордон написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области, и правоохранители уже начали проверку.

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, оружие, Алеся Бацман, территориальная оборона, Александр Поворознюк
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