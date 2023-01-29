Путин спас Повалий, Тимошенко и Тищенко на пляже, убийца Поворознюк, удар США по коррупции. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

терактах в Иерусалиме и последовавших взрывах в Иране;

том, получит ли Украина от Запада истребители;

том, что аудиторы из США проверяют, как Украина использует военную помощь;

том, будет ли в Черном море подводная лодка из Германии;

череде отставок и увольнений в высших органах власти Украины – кто следующий на выход;

поездке народных депутатов за границу – Юлии Тимошенко в Дубай, Николая Тищенко в Таиланд;

том, что даст запрет на выезд чиновникам и депутатам;

расследовании деятельности украинского бизнесмена, президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка;

заявлениях певицы Таисии Повалий, которая поддержала агрессию президента РФ Владимира Путина против Украины и многом другом .

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".