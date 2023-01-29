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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Путин спас Повалий, Тимошенко и Тищенко на пляже, убийца Поворознюк, удар США по коррупции. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон говорили о:

  • терактах в Иерусалиме и последовавших взрывах в Иране;
  • том, получит ли Украина от Запада истребители;
  • том, что аудиторы из США проверяют, как Украина использует военную помощь;
  • том, будет ли в Черном море подводная лодка из Германии;
  • череде отставок и увольнений в высших органах власти Украины – кто следующий на выход;
  • поездке народных депутатов за границу – Юлии Тимошенко в Дубай, Николая Тищенко в Таиланд;
  • том, что даст запрет на выезд чиновникам и депутатам;
  • расследовании деятельности украинского бизнесмена, президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка;
  • заявлениях певицы Таисии Повалий, которая поддержала агрессию президента РФ Владимира Путина против Украины и многом другом.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Юлия Тимошенко, Киев, США, Германия, Дмитрий Гордон, Украина, Иерусалим, трансляция, журналисты, Николай Тищенко, интервью, Василий Голованов
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