"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон

"Не знаю, но маленький домовой живет", – ответил Киркоров.

В ролике певец предстал с короной на голове.

"В этот киркоровский дымоход что только не залезало", – написал Гордон.

"Провокационный вопрос, однако", – прокомментировала подписчица ariyawinner.

"Это реально смешно", – отметил kutsenko1001gmail.co.

Контекст:

Киркоров поддержал нападение РФ на Украину. 26 июля 2022 года он выступил с концертом в аннексированном Россией Крыму перед российскими оккупантами.

7 января 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие принятое 6 января на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) решение о санкциях против 119 человек, проживающих в России, включая Киркорова.