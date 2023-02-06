Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля и тот отказался от показаний

В редакцию стали писать и звонить другие жители Петровского района и сообщать о преступной деятельности Поворознюка. Но в отличие от Ткача, они боятся говорить о своей беде открыто – настолько люди запуганы и не доверяют правоохранительным органам.

Герой данного интервью работает в аграрном секторе, имеет небольшое хозяйство и также пострадал от произвола и безнаказанности Поворознюка. Он ответил на вопросы редакции, но просил не называть свое имя, поскольку опасается за безопасность семьи. Озвученные им факты подтвердили другие жители Петровского района. Учитывая значительный резонанс и важность темы, издание "ГОРДОН" делает исключение и публикует это интервью анонимно, чтобы привлечь внимание власти к ситуации.

Пенсионерка, которая к нему людей привела, вышила ему икону и пришла попросила увеличить платежи за аренду земли. Так он этой бабушке ту икону на голову надел и выставил из кабинета

– У Поворознюка в Петровском районе какая репутация?

– Он быдло. Человек, который за деньги продаст родную мать. Для него нет ничего святого. Может говорить одно, а делать совсем другое. Оболгать человека, обокрасть...

Поворознюк и у пенсионеров забирает земельные паи. Он даже у своего родного кума забрал 50 га. Там была госземля. У того кума еще не закончился договор аренды, а он подделал документы, что срок аренды закончился, и забрал землю.

Я от фермеров наших слышал, что он рассказывал: "В Петровском районе будет три-четыре фермера, самые большие. Всех малых фермеров земля будет моя". Он хитростями забирает землю. Сейчас он влез в агрофирму "Пятихатская" хитрыми схемами. Он рассказывал, что его выбрали официально. Ничего подобного. Он влез и загреб в свои руки. Он мог только рейдерски землю забирать. Надавить на какого-то фермера, чтобы продал. Был у нас случай – одного фермера довел, что у него сердце остановилось, – отец умер, а сына додавил и забрал всю землю.

– Как он с людьми себя ведет?

– А вот так, как вы на видео видели. Вот так и с людьми со всеми говорит.

Расскажу ситуацию. Он в одном селе в 2014 году подговорил пенсионерку, чтобы она агитировала людей сдавать ему в аренду земельные паи. Он ей платил по 1 тыс. грн за каждого человека, которого она привела. Она и свои паи ему сдала — четыре пая по семь гектаров.

Он навешал людям лапшу, что будет платить больше всех, а в договоре указал минимум – по закону это 3% от денежной оценки земельного участка. Вот в том же районе фермеры платят по 28–30 тыс. грн за аренду участка. А он – 18 тыс. грн. Через два года у людей заканчиваются договоры с ним. И вот та пенсионерка, которая к нему людей привела, вышила ему икону и пришла попросить увеличить платежи за аренду земли. Так он этой бабушке ту икону на голову надел и выставил из кабинета.

Теперь Поворознюк всем говорит: "Или вы сейчас уже подписываете со мной аренду на 30 лет, или я вам плачу 3% нормативной оценки — это 6 тыс. грн". И вот несколько людей, которые отказались, не подписали на 30 лет, так он им по 6 тыс. и заплатил. И сказал, что так и будет платить до окончания срока договора. Вот такая тварь – издевается над людьми.

Все старосты – ставленники Поворознюка. Ни одно решение у нас без него не принимается. Бюджет местный под ним, ни одной копейки мимо его рук не проходит

– Что за столкновение Поворознюка с людьми на поле произошло несколько лет назад?

– Это за землю, которая находится на территории Ивановского сельсовета, где есть хозяйство "Мариамполь". Там было две ситуации. Первая, когда Поворознюк своего сына привел на торги. Он подкупил людей, чтобы больше никто не мог участвовать в этих торгах. Только он и его сын между собой торговались, и вот так он взял аренду. Потом эту землю государственную он уже распаевал, разным людям раздал по 2 га, а потом скупил у них по 40 тыс. грн. Так что эта земля уже не государственная, а его личная. А потом произошел рейдерский захват СВК "Мариамполь". Подделали документы и хотели захватить, но люди стали на защиту и у него не получилось.

– Местные жители его так сильно боятся, что не обращаются к правоохранителям?

– Боятся. Один человек ему в Facebook какой-то комментарий написал. Так вот этот комментарий Поворознюку не понравился, он нашел этого человека, отправил к нему свою организованную преступную группу, и после этого человек в интернете опровержение написал. Понимаете, настолько запугивают всех, что люди слово боятся сказать! Он держит в заложниках и нашу главу объединенной территориальной общины, она шагу боится ступить.

Люди говорят, что он при любой власти чемоданами заносит деньги в кабинеты, поэтому его никто не трогает. Посмотрите, сколько дел было заведено – говорят, даже есть за попытку убийства, – но ни одно не дошло до суда. Их расследование просто затягивают. Вот благо теперь поменялись прокуроры в области и некоторые дела сдвинулись с места. Следователи прямо говорили, что этим делам просто хода не давали.

У Поворознюка же бывший местный прокурор был лучшим другом. Вот он и тормозил дела на стадии расследования. Сам Поворознюк достал уже всех. Он бесчинства творит более 20 лет. И на него нет управы. Следствие против Поворознюка продолжается годами, но результатов нет.

На этом снимке Поворознюк рядом с бывшим главой Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко (в центре). Фото: Thekerya / Telegram

– У Поворознюка есть крыша? Кто это — власть, банды?

– Он и не вышел из бандитского мира. Просто сейчас он еще и в государственную власть вклинился. Он теперь – глава ячейки партии "Слуга народа" в Петровском районе, глава бюджетного комитета. Все старосты (раньше – главы сельсоветов) – ставленники Поворознюка, его люди. Ни одно решение у нас без него не принимается. Бюджет местный под ним, ни одной копейки мимо его рук не проходит.

Самый маленький кусок земли если кто-то захочет арендовать — ларек поставить, – обязательно зайти к нему в офис должен, занести взятку, а только потом будут рассматривать этот вопрос. Ремонты, которые делались у нас в поселке, – все подрядные организации прошли через него, заносили откат – от 20 до 40%. Если деньги не дашь, грозил расправой.

У нас тут ужасы. Мини-Беларусь. У него всегда Лукашенко кумиром был, вот тот там батька, а этот себя папой называет

– В 2022 году был случай со взрывом гранаты в кабинете у Поворознюка. Он рассказал, что бизнесмен Вертелецкий так якобы неудачно пошутил с гранатой. А что на месте знают об этом случае?

– У фирмы было два собственника – Виталий Вертелецкий и Леван Цандеков. Один из них хотел продать свою часть Поворознюку, а второй был против. Поворознюк приехал на переговоры в офис той фирмы, и произошла перепалка. Сыновья Поворознюка и Вертелецкого стояли во дворе. Сам Поворознюк стоял у дверей в кабинет. Он говорит, что Вертелецкий вытащил гранату, а потом положил ее в карман. Один из старожилов этой фирмы рассказывал, что Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятна ситуация, что он и бросил гранату в Вертелецкого.

Второго человека сильно посекло осколками, а сам Поворознюк не пострадал вообще нисколько. Но он свидетеля, партнера Вертелецкого, запугал. Тот лежал в больнице под охраной, чтобы Поворознюк никого не подослал его убрать полностью. Он сначала хотел дать показания полиции и уехать. Но это не удалось, и он отказался от показаний.

– В интервью "Экономической правде" Поворознюк сказал, что с детства дружил с Вертелецким.

– Не буду материться... Он этого Вертелецкого не раз обманул, обокрал и еще и землю у него забрал махинациями. Какая это дружба?

Сам покойный Вертелецкий мне рассказывал... У нас в районе, в селе Балаховка, был небольшой завод, еще при СССР там ситро выпускали, потом сделали небольшой элеватор. Он был у Вертелецкого. Часть принадлежала Поворознюку. И Поворознюк его обманул: продал этот элеватор кому-то из окружения [беглого президента Украины] Виктора Януковича еще лет 10 назад. Вертелецкий не получил ни копейки. Поворознюк и сейчас по таким схемам действует. Так что они не дружили. С ним никто тут не дружит.

– Было и такое – и в людей, и в скот стрелял. Вот ситуация. Поле уже голое стоит. Поворознюк свою кукурузу скосил. И приехал какой-то мужичок с бричкой и конем. Коня привязал у посадки и пошел с мешком собрать початки, которые попадали. Поворознюк приехал, увидел, застрелил коня и поехал. Это все знают, и полиция тоже. Но его боятся.

У нас тут ужасы. Мини-Беларусь. У него всегда [белорусский диктатор Александр] Лукашенко кумиром был, вот тот там батька, а этот себя папой называет.

– Сын Поворознюка тоже с криминалом связан?

– У Поворознюка трое детей — старший Виталий, дочь Илона и маленький сын Александр, который в школу еще ходит. Старший сын — конченный алкаш. Он как начинает пить, то пьет неделями. Может с бомжами по посадкам прятаться, может украсть денег и накупить водки, еще какой-то наркоты, сидят прячутся то в балке, то еще где-то. Поворознюк его поймает – побьет.

Мне один парень рассказал, как пил с Виталием Поворознюком. Украл этот Виталий у отца машину, и они пьяные гоняли по посадкам, по балкам, прятались. Поворознюк их вычислил. И вот ребята на этой машине бросились скрываться, а Поворознюк начал стрелять вслед по машине, но "Виталька не останавливается, — говорил тот парень. – Прострелил уже все четыре колеса – Виталька не остановился. Летела машина до тех пор, пока отец двигатель не прострелил". Вот такой сын.

– А когда это случилось?

– Года три назад. Да у нас такое постоянно. Вот шесть-семь месяцев назад Виталий пропал с глаз после очередного случая. Он постоянно пьет и бьет Поворознюку машины. У него был такой черный Lexus, так сын разбил его. Говорили, где-то в блокпост въехал, в плиты бетонные. Пьяный летел. И за то, что тот Lexus разбил, он теперь сына в Закарпатье держит. Говорят, накачивают Виталика лекарствами, чтобы он не дурил.

Заезжаешь заправиться, а заправщик говорит: "Не могу, звоните Поворознюку"

– Как Поворознюк стал главой теробороны?

– Когда началось вторжение [России в Украину], мы по нашим селам стали собираться, организовывать тероборону, блокпосты ставить. Со старостами сами ребята организовали все за первые два-три дня. Потом глава территориальной громады собрала нас в администрации бывшего Петровского района, и туда, видим, приехал Поворознюк с госохраной (два человека постоянно возле него). И глава нам объявила, что командиром теробороны будет Поворознюк, и показала приказ.

Весь этот его показной патриотизм, тысячи штыков и прочее – туфта. Он на наших плечах сидел и рассказывал, что это его батальон. 10 октября этот батальон расформировали, а он все еще рассказывает про свой батальон, который на дежурствах стоит.

Мы живем в 30 км от Кривого Рога. У нас там были посты, и мы на них дежурили. Это все, что мы делали сами, а его рассказы, как он ездил воевать, – галимая туфта. Основное время он проводил с семьей в Закарпатье. Приезжал на пару недель и возвращался туда.

Гнилых джипов пригонял раза три-четыре по две штуки, а куда девал, никто не знает. Не слышали, чтобы он их передавал нашим ребятам. Человек просто пиарился. В начале наступления он был на месте. Но так неделя тут, а две недели его нет. И сейчас также.

Помните, весной, когда бензина не стало на заправках, а потом начали понемногу завозить на каждую заправку? У нас есть заправка "Укрнафти", и он ее взял под свой контроль. Невозможно было никому из людей брать солярку и бензин без его личного разрешения. Заезжаешь заправиться, а заправщик говорит: "Не могу, звоните Поворознюку". Не дай бог оператор какую-то машину заправит, он узнает и приезжает с матюками, чуть не за шкирку человека таскает.

Расскажу ситуацию: ехали военные на Херсон. Заехали к нам заправиться, а им оператор говорит: "Нельзя, надо звонить Поворознюку". Ребята посмотрели удивленно, говорят: "Как так, мы военные, везде едем заправляемся – проблем нет". Не могу, говорит оператор, у меня будут проблемы. Ну, они говорят: "Так звони Поворознюку, пусть сюда едет". Он приехал, так и ему наклепали мордяку. Его охрана стояла в стороне и только смотрела, чтобы люди это на телефоны не снимали. Буквально недели две после того прошло, может, вы видели, он с перемотанной рукой ходил, – это ему прямо в его кабинете военные руку то ли сломали, то ли вывихнули – он что-то опять начудил. А так рассказывает, что за ВСУ.

В 2015–2016 году мы все помогали, волонтерили. И к Поворознюку пришли наши атошники и попросили о помощи. Так он пошел в полицию и написал на этих людей заявление, что они у него вымогали деньги. Вот такой великий патриот. Он всегда был с регионалами. Сам Поворознюк часто выступал и говорил, какие в ОПЗЖ сильные хозяйственники, а теперь вот патриот.

— Но писали, что он целый танк передал ВСУ.

— Есть версия про тот танк, который он журналистке Наталье Мосейчук показал. Есть у нас танковая бригада в Кривом Роге – он заплатил деньги, и на нем сбоку написали "За Петрівщину". Выгнали его и пофотографировали, он привез туда Мосейчук.

Поворознюк показывает танк журналистке Мосейчук. Скриншот: Наталія Мосейчук / YouTube

А вот вторая версия: ребята из полиции сказали, что он какой-то нашей бригаде помог отремонтировать танк, который отжали у россиян. Дескать, они сказали – отремонтируешь, дадим пофотографироваться. Вот и вся история.