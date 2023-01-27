Фермер Ткач: Поворознюка должен кто-то остановить. Он трижды нанес мне огнестрельные ранения – меня даже не признали потерпевшим

"Человек он плохой. У нас есть даже люди, которые богаче его, но они ездят без охраны, никого не убивают, ничего не делают. А этот может отнять, убить, застрелить. На его совести много всего. У него есть своя ОПГ – организованная преступная группировка. Она хорошо вооружена. Его должен кто-то остановить. Если все будут бояться, его просто не остановят. Он трижды нанес мне огнестрельные ранения", – сказал Ткач.

Он отметил, что преступления против него местная полиция так и не расследовала.

"Все эти три раза нанес мне огнестрельные ранения Поворознюк Александр Григорьевич. В 2010-м, 2013-м – насквозь в левую сторону груди, в 2014 году – тяжелое огнестрельное ранение. Мне не оказали помощь. Я пережил клиническую смерть. На мои неоднократные обращения в прокуратуру – в областную, в райотдел, к следователям – до сих пор мне не предоставили направление на судебно-медицинскую экспертизу. Мне все отказывают. По сей день никто ничего. Меня даже не признали потерпевшим", – поделился собеседник.

"А что, у Поворознюка так все там повязано?" – спросил Гордон.

"Выходит, так. Я столько раз жаловался на "102" на начальника райотдела Апостолова, на начальника следственного отделения Александрийского РО – они даже ответа не дают. В Киеве идут привычные перестановки в министерствах, а сюда оно не доходит – до местного руководства. Всех нужно менять", – сказал Ткач.

Фермер Ткач: Поворознюк выпустил очередь по мне из автомата и выкрикнул: "Это тебе от Зеленского!" Он всем говорит, что за ним стоят Зеленский и Кирилл Тимошенко. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube