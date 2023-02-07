Фермер из Кировоградской области: У нас тут ужасы, мини-Беларусь. У Поворознюка всегда Лукашенко кумиром был, вот тот там батька, а этот себя папой называет

"Понимаете, настолько запугивают всех, что люди слово боятся сказать! Он держит в заложниках и нашу главу объединенной территориальной общины, она шагу боится ступить. Все старосты (раньше – главы сельсоветов) – ставленники Поворознюка, его люди. Ни одно решение у нас без него не принимается. Бюджет местный под ним, ни одной копейки мимо его рук не проходит. Самый маленький кусок земли если кто-то захочет арендовать – ларек поставить, – обязательно зайти к нему в офис должен, занести взятку, а только потом будут рассматривать этот вопрос. Ремонты, которые делались у нас в поселке, – все подрядные организации прошли через него, заносили откат – от 20% до 40%. Если деньги не дашь, грозил расправой", – сообщил собеседник редакции.

Он утверждает, что Поворознюка боятся не только местные жители и чиновники, но и сотрудники полиции.

"И в людей, и в скот стрелял. Вот ситуация. Поле уже голое стоит. Поворознюк свою кукурузу скосил. И приехал какой-то мужичок с бричкой и конем. Коня привязал у посадки и пошел с мешком собрать початки, которые упали. Поворознюк приехал, увидел, застрелил коня и поехал. Это все знают, и полиция тоже. Но его боятся. У нас тут ужасы. Мини-Беларусь. У него всегда [белорусский диктатор Александр] Лукашенко кумиром был, вот тот там батька, а этот себя папой называет", – рассказал фермер.

Он отметил, что все ранее начатые расследования в отношении Поворознюка не были завершены.

"Посмотрите, сколько дел было заведено – говорят, даже есть за попытку убийства, – но ни одно не дошло до суда. Их расследование просто затягивают. Вот благо теперь поменялись прокуроры в области и некоторые дела сдвинулись с места. Следователи прямо говорили, что этим делам просто хода не давали. У Поворознюка же бывший местный прокурор был лучшим другом. Вот он и тормозил дела на стадии расследования. Сам Поворознюк достал уже всех. Он бесчинства творит более 20 лет. И на него нет управы. Следствие против Поворознюка продолжается годами, но результатов нет", – заявил аграрий.

Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля, и тот отказался от показаний. Полный текст интервью