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ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фермер из Кировоградской области: У нас тут ужасы, мини-Беларусь. У Поворознюка всегда Лукашенко кумиром был, вот тот там батька, а этот себя папой называет

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Жители Петровского района утверждают, что Поворознюк держит в страхе местных чиновников
Жители Петровского района утверждают, что Поворознюк держит в страхе местных чиновников
Скриншот: Сергей Андрусенко / YouTube

В интервью изданию "ГОРДОН" фермер из Петровского района Кировоградской области рассказал, как бизнесмен Александр Поворознюк, который включен в базу "Миротворец" за разграбление Украины, обращается с местными жителями. Герой интервью ответил на вопросы редакции, но просил не называть свое имя, поскольку опасается за безопасность семьи. Издание "ГОРДОН" опубликовало это интервью анонимно, чтобы привлечь внимание власти к ситуации.

"Понимаете, настолько запугивают всех, что люди слово боятся сказать! Он держит в заложниках и нашу главу объединенной территориальной общины, она шагу боится ступить. Все старосты (раньше – главы сельсоветов) – ставленники Поворознюка, его люди. Ни одно решение у нас без него не принимается. Бюджет местный под ним, ни одной копейки мимо его рук не проходит. Самый маленький кусок земли если кто-то захочет арендовать – ларек поставить, – обязательно зайти к нему в офис должен, занести взятку, а только потом будут рассматривать этот вопрос. Ремонты, которые делались у нас в поселке, – все подрядные организации прошли через него, заносили откат – от 20% до 40%. Если деньги не дашь, грозил расправой", – сообщил собеседник редакции.

Он утверждает, что Поворознюка боятся не только местные жители и чиновники, но и сотрудники полиции. 

"И в людей, и в скот стрелял. Вот ситуация. Поле уже голое стоит. Поворознюк свою кукурузу скосил. И приехал какой-то мужичок с бричкой и конем. Коня привязал у посадки и пошел с мешком собрать початки, которые упали. Поворознюк приехал, увидел, застрелил коня и поехал. Это все знают, и полиция тоже. Но его боятся. У нас тут ужасы. Мини-Беларусь. У него всегда [белорусский диктатор Александр] Лукашенко кумиром был, вот тот там батька, а этот себя папой называет", – рассказал фермер.

Он отметил, что все ранее начатые расследования в отношении Поворознюка не были завершены.

"Посмотрите, сколько дел было заведено – говорят, даже есть за попытку убийства, – но ни одно не дошло до суда. Их расследование просто затягивают. Вот благо теперь поменялись прокуроры в области и некоторые дела сдвинулись с места. Следователи прямо говорили, что этим делам просто хода не давали. У Поворознюка же бывший местный прокурор был лучшим другом. Вот он и тормозил дела на стадии расследования. Сам Поворознюк достал уже всех. Он бесчинства творит более 20 лет. И на него нет управы. Следствие против Поворознюка продолжается годами, но результатов нет", – заявил аграрий.

Фермер из Кировоградской области: Поворознюк выскочил из кабинета перед взрывом и закрыл дверь. Вероятно, он и бросил гранату в Вертелецкого. Он запугал единственного свидетеля, и тот отказался от показаний. Полный текст интервью

Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

27 января в интервью основателю издания Дмитрию Гордону фермер Юрий Ткач рассказал о том, как получил огнестрельные ранения от Поворознюка. По словам Ткача, Поворознюк обманом и угрозами забирает землю у людей и предприятий, стреляет и в людей, и в домашний скот.

По материалам интервью Гордон написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области, и правоохранители уже начали проверку.

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Теги: Украина, Кировоградская область, правоохранители, фермеры, интервью, власть, Александр Поворознюк
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