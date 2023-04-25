ГОРДОН
 
 
Публикации ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца

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Никифоров: Знаю тех, кого Поворознюк ночью вывозил на кладбище и заставлял копать яму
Никифоров: Знаю тех, кого Поворознюк ночью вывозил на кладбище и заставлял копать яму
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Как он познакомился с украинским бизнесменом, президентом футбольного клуба "Ингулец" Александром Поворознюком и почему у них возник конфликт, что думают о Поворознюке жители поселка Петрово Кировоградской области, где он проживает, как Поворознюк ранил его из пистолета, а также – о длительном лечении после ранения и инвалидности, невыполненном обещании бизнесмена о компенсации в $15 тыс. и о надежде на справедливость рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону житель Петрово Михаил Никифоров, в которого, по его словам, стрелял Поворознюк. "ГОРДОН" публикует текстовую версию интервью.

Ранее фермер из Кировоградской области Юрий Ткач рассказал в интервью Дмитрию Гордону, что Поворознюк стрелял в него несколько раз, две пули до сих пор остаются в его теле.

Интервью на русском языке читайте позже

Я не чув, щоб Поворознюка в Петровому хтось любив і хтось поважав. Більше людей на нього злі. Такий наглуватий, що не дай Боже!

– Михайле, доброго вечора.

– Доброго вечора.

– Ви народилися і все життя живете в Петровому?

– Так.

– Це невеличке містечко?

– Невеличке.

– Скільки людей там мешкає сьогодні?

– Приблизно навіть не знаю.

– Але невеличке?

– Невеличке.

– Чим ви займалися впродовж життя у Петровому? Яка у вас освіта взагалі?

– У мене – електрик. Але я працював на техстанціях, займався автомобілями. Ремонтом займався, рихтував.

– Освіта середня?

– Освіта середня.

– Петрове – заможне містечко?

– Та ні. Мабуть, як і скрізь.

– Люди чим займаються переважно?

– Там кар’єр. Ну хто? Фермери. Та й все.

– Сьогодні в Україні Петрове знають завдяки [українському бізнесмену, президенту футбольного клубу "Інгулець"] Олександру Поворознюку.

– Його всі знають.

– Це така шанована людина, судячи з деяких репортажів про нього, яку всі шанують в Петровому. Люблять його в Петровому?

– Я не чув, щоб його хтось любив і хтось поважав. Більше людей на нього злі.

– А чого злі на нього?

– Ну тому, що нагле таке.

– Він наглий? Він же янгол!

– Та ну "янгол". Такий наглуватий, що не дай Боже!

– Як він з людьми поводиться?

– Ну поводиться він – як вам сказать? З ким – грубо, з ким – нормально. По-різному.

– Ви коли з ним познайомилися?

– Я познайомився з ним десь у 1993 році. У 94-м я з ним розійшовся.

– А як познайомилися?

– Я робив на техстанції. Він до мене – раз! – під’їхав. "Привіт". – "Привіт". Там трошки... Дав трошки підзаробити мені. Ну я ні туди, ні сюди – почав з ним дружити.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– А ви дружили навіть?

–Так. То в бар поїдемо, то так. То до Тані його поїдемо у Кривий Ріг.

– Це дружина?

– Ні, сестра у нього там є. Туда-сюда. Потім йому дали якусь машину – він її розфігачив.

– А чим він займався взагалі у 93-му році? Ким він був?

– Він тоді ніде не робив. Він робив перед цим у хімії. На бензовозі він робив. А потом оце ж почали ці колгоспи розпадатись.

– На бензовозі він робив? Водієм?

– Водієм він робив.

– Він вже на момент 93-го року відсидів чи ні?

– Я у нього таке не розпитував. Але я чув, що він по армії сидів.

– Ви сказали: "Розфігачив вам машину". Що ви мали на увазі?

– Перевернувся там.

– Він за кермом був?

– Так, за кермом він був. Ну приїхав – так і так. Ну поламав – і поламав.

Поворознюк мені каже: "Давай машину продамо твою – і я тобі через дві нєдєлькі гроші віддам". Машина коштувала $2 тис. Десь через рік чи два віддав мені 300 доларів

– А що за машина була?

– "Шістьорка" була. Но тоді ж кращої не було машини. Ну далі ми там дружили ще так. А потім якось вийшло...  Почалися у нас якісь сдєлкі. Там була купівля-продаж у Кривбасі, займалися раніше.

– Що купували, що продавали?

– Цілі офіси... Ну це ми думали. Продать солярку, купить цукор... Тоді ходив бартер. Ну а потім пішло: нєурядіци. Почали мене дурити. Потім почали товариші на мене нападать. Ну щось там не захотів робити – і... А перед цим він оце машину... Машина в мене. Каже: "Давай машину продамо твою – і я тобі через дві нєдєлькі гроші віддам".

– "Шістьорку"?

– Ну "шестьорку", тільки в кращому стані. Та давай. Проходить два тижні, три тижні – уже ж машина переоформлена. Немає і немає. Місяць проходить – немає. Ну так время тягнулося – довгенько тягнулося время. Ну я вже почав цю машину забирать. Приїхав до нього додому і дав йому підзатильники.

– Він?

– Я йому дав підзатильника. Він там відлетів, де собаки. Батьки повискакували, почали кричать. Ну я сів і поїхав.

– На цій машині?

– Ні, на іншій машині.

– То ви взяли у нього іншу машину?

– Я не в нього брав, а у інших людей я взяв машину – і приїхав до нього. Ну потім через пару днів до мене міліція дзвонить: "Прийдіть сюди, на вас скарга є". Поворознюки подали, що там собаку побили. Ну і цей вже слєдоватєль говорить: "Ну що, Міша? Плюй на ті гроші – та й всьо". Ну я і плюнув на них.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– А багато грошей було?

– Ну машина скільки коштувала? Десь до двох тисяч доларів.

– У 93-му році?

– Так, у 93-му.

– Це великі гроші були.

– Великі гроші були. Ну я і плюнув.

– Слідчий сказав: "Плюнь на ці гроші"?

– Так. Ну я і плюнув на ці гроші. Десь рік чи два минуло. Дивлюся – він вже їде на 99-й разом з жіночкою. Стає коло мене, дає мені 300 доларів. Кажу: "А остальні де?" Ну не дав – так не дав. Вже, думаю, Бог з ним, плюнув на ті гроші.

– Тобто дав 300 доларів?

– Так. Плюнув на ті гроші. А потом же ж прийшов і почав травить на мене. То як, наприклад, з цим, з Кириленком. Ідуть – і налетіли на мене.

– Це хто?

– Це його товариші. Налетіли, побилися – та й все. Я відбився – та й пішов.

– Сильно побили?

– Вони – не сильно, але я зумів відбитись. Потім на другий день приїхали вони, чоловік п’ять. Ну побалакали, але мене уже ніхто не трогав. І потім час минув. І я перед цим товаришу позичив 1600 доларів. Я говорю: "Дай мені гроші". Він каже:  через Поворознюка буде давать. Я кажу: "Ти сам віддай". Кажу: "У мене і так з ним проблеми". Минув час, приїжджають до мене товариші з Поворознюка бригади.

– А в нього бригада вже була?

– Ну так, чотири чоловіки у нього було.

– Хто? Рекетири?

– Я не знаю, як їх назвати. Але вони петрівські. Забрали мене туди ж, заходить...

– Куди забрали?

– До нього, в квартиру. 

– В квартиру до Поворознюка?

– Ну да, там уже він квартиру собі приімєв однокомнатну, другий поверх там був.

У Поворознюка в офісі один з мотузкою підбігає, хотів мене закрутить і повісить. Поворозгнюк витягнув пістолет. Куля вилетіла біля серця, дихання перекрило

– А що значить "забрали"? Як вони вас забирали?

– Ну під’їхали: "Поїхали", – то й поїхали. Я сів і поїхав з ними. То дали мені тисячу доларів. Я кажу: "А 600 де доларів?" Та й кажу: "Ти задрав", – кажу, – "так же ж не робиться". Розвернувся і пішов.

Пішов – коли телефонують на другий день: "Давай сюда! Ти антену украв". Чи поламав, чи що там я їй зробив. Корочє, понти почали ганять. Приходжу. Знайшли вони там дєвочєк. Це ж я сидів – він показує пальцем. Він був. А я його не можу побачити, як тоді була темінь. Ну я, в принципі, так би ніколи не зробив – щоб там якусь антенку ламати чи що там. І що це за антена стояла, я не знаю. І потім же ж якось воно було. Дєвочкі пішли. І один з мотузкою підбігає, значить, хотів мене закрутить і повісить.

– Це вдома у Поворознюка?

– Ну в нього офіс – я не знаю.

– Офіс?

– Так.

– Ви прийшли в офіс до нього?

– Так.

– Хотів повісити?

– Ну мене хотів там товариш повісити. Він зараз живе в Німеччині.

– Як прізвище?

– Міша Кириєнко.

– Він накинув на вас зашморг?

– Він не встиг накинути. Він поки накидав, цей же ж, дивлюся, пістолет виймає.

– Хто?

– Поворознюк. Витягнув пістолет. І оцей же ж поки бігав, пригав коло мене з тою вєрьовкою, я ж його хотів теж угріть. Тоді ще здоров’я було, що можна було пригріть. І оце ж чую такий удар, такий: гуп! Так по грудях ударив, що так в мене... Я спортом займався і боксом займався, але мене так ніхто не бив, як оце мене, як вилетіло оце з грудей.

– Хто вдарив?

– Не вдарив – це вже пуля прийшла в мене. Со сторони. Він не був – це він сидів там со сторони.

– Поворознюк?

– Так. Десь приблизно градусів 40 чи скільки. Це ж пуля як пішла, вона попала мені сюда – і вилетіла коло серця. У мене рубашка була розстьобнута. Дивлюся – барабуля тут така на грудях появилася, де серце. Дивлюся – кров’ю наливається. Ну а дихать не було як – все перекрило. Дихання – все перекрило.

– Налякалися?

– Я не встиг налякатися. Я навіть не поняв.

– Скільки людей було в кімнаті?

– П’ять чоловік було.

– Поворознюк і ще четверо?

– Так.

– Кириєнко, ви сказали. Хто ще?

– Кириєнко, Дєгтярьов Ігор, Висоцький Ігор і Свистунов Олег.

– Це його "бригада"?

– Ну це його "бригада" тоді була.

– Вони всі петрівські?

– Вони всі петрівські.

– Так, що далі було?

– Ну а дальше було... Взяли мене за руки, – вкинули в машину і десь повезли. Десь катали мене – не знаю. Жовті Води – десь там. Глаза-то откривати – я бачу усіх, соображав, сознання не тіряв.

– Ви позаду сиділи?

– Ззаду мене ж ото кинули, то я... Повезли в Жовті Води мене. Я не знаю, півчаса чи, може, час були. Якось вони, відно, чи совєтуваться, що зі мною робить. І після того мене... Це ж Ігор сказав, що "ну його в баню, в мене батько сидів – я не хочу тоже сидіть". І привезли до лікарні.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– А Поворознюк де в цей час був?

– Тоже там, за кермом був – все це.

– А, він був у машині?

– Так, він був у машині.

– Пістолет був у Поворознюка в руках?

– Так, у Поворознюка.

– Який пістолет? Ви пам’ятаєте?

– По-моему, "Макарів", говорили. Але мені кулю в руки не давали. Речові не давали.

– Ви впевнені в тому, що стріляв у вас саме Поворознюк?

– Це 100 процентів. А хто може вистрілити? Пістолет же ж був, я ж бачив. У цих же ж ні пістолетів не було. То вірьовки були.

– А він що, дурень такий?

– Та я взагалі не знаю, як це можна було вистрілити в людину. Людина беззбройна, по-перше. Я так був такий, як зараз.

– За копійки.

– Та копійки мені що? Навіть копійки не должен був.

– Так, возили вас. Що далі?

– Якраз оце підвезли. Ну витягнули та й положили мене. І підійшли.

– Поклали куди?

– На пол. На дорогу положили. Підійшов Ткаченко – я помню це.

– Хто це?

– Лікар. І Яновський – хірург.

– Тобто вони вас привезли до лікарні?

– Так, уже потім вони привезли мене до лікарні.

– Петрівська лікарня чи інша?

– Петрівська, так.

– У вас є лікарня у Петровому, да?

– Так, так.

– І поклали на підлогу прямо?

– Поклали на підлогу.

– А ви в крові?

– Я в курточці був – в мене ж оце все заплило тут же ж. Вони як бачили... Як ото я лежав – і бульби шарували оце з легенів. То вони думали, що всьо мені. Ну а потім він це списати на Ігоря Висоцького. Що Ігор Висоцький стріляв по мені.

– Зачекайте, будь ласка. Вас привезли до лікарні. І лікарі вас врятували?

– Так. Лікарі мене винесли на четвертий поверх. Я пам'ятаю.

– Ви вже все не пам’ятаєте, так? Чи пам’ятаєте?

– Ні, я все пам’ятаю. Я до кінця пам’ятаю це.

– Винесли – далі що було?

– Винесли... Спитали, хто стріляв.

– Лікарі?

– Я говорю: "Поворознюк стріляв". Він стріляв. Ну і почали мене різати. Чую, там, розрізали. Потом чую, начали там... Ковирялися там щось. Ну все я це чув, тільки нічого не міг зробить.

– Але наркоз був?

– Його тоді майже не було, тому що я розмову чув. Що доктора балакали – я все це чув.

– Що казали?

– Два рази Ткаченко, анестезіолог, казав: "Ну п....дараси". Думаю: п...дараси – так п...дараси. Ну а потім уже ж в коридор мене викатили. Пам'ятаю, головою лежу – ні простині – ніде нічого немає. Кажу: "Сестричка, дай хоч чимось укриться. Хоч простинь дай". Воно ще зимою холодно було.

– Це зима була?

– Так. Потім же ж прийшло лікарство, лікарство, лікарство. Крапельниці за крапельниці.

Після поранення мені вирізали кілька ребер. Рік життя вилетів, зараз маю інвалідність

– Скільки ви лежали в лікарні?

– Мене перед Новим роком виписали. Потом через два тижні відправили мене на Кіровоград, бо температура постійно. Потім в Кіровограді (після 2016 року – Кропивницький. – "ГОРДОН") полежав десь близько місяця. Виписався з лікарні – і в мене пішли знов проблеми: почала грудь всихать, права сторона. І десь ходив до вересня-місяця. У мене зранку нормальна температура, а ввечері – 39. І це кожен день. Потім уже температура – це у вересні – вона до 40 пішла. Збивай, не збивай – уже було всьо равно. Приїхав туда – мені ще одну операцію зробили.

– В Кіровограді?

– В Кіровограді. Вирізали пару ребер. 

– У вас ребер немає?

– Немає в мене ребер. Ну а потім полежав я в Кіровограді пару тижнів чи тиждень і вже вирішив не лічиться, бо... Ці зробили операцію, вони хлопнули тут – ребра виглядають – все виглядає оце. Ну кінчики – воно видно було. І брав із бутилки заливав туда воду з порошком "Лотос". Це мені доктор так порадив. То я виписався додому. Якось в мене тоді до жіночки подружка приїхала з Києва. І познайомилися з професором в Києві. І потрапили сюди в інститут. В інституті я ще десь два з половиною місяці пролежав. До нового десь ще так полежав.

– Тобто рік у вас вилетів?

– Рік вилетів. Ну і так я з дренажа не виписався – довго я ще ходив. До травня-місяця з цими дренажами. Ви знаєте, що таке дренаж? Трубка стирчить.

– А це правда, що Поворознюк дав грошей Висоцькому, щоб він взяв провину на себе? Типу він у вас стріляв. І Висоцький подався в біга.

– Так, це правда. Було таке. І він оце десь в Росію змився. Це Висоцька до мене підходить і каже: "Це мій син стріляв?" Кажу: "Та ні, стріляв Поворознюк по мені". Дивлюся, мамка повеселішала. І потім з часом Висоцький приїхав.

– Він до вас не підходив?

– Я його недавно бачив. Ну недавно – минулого року я його бачив. Вони тоже іздєвалися над ним, над цим Висоцьким.

– Поворознюк?

– Поворознюк. Висоцький каже: "Мене так фігачили, що я кров’ю ссав". Він просто, я вам сказав, як "шістьорк"» у них був. Зараз він живе круто, то десь у Києві живе.

– Як ви ці роки жили? Вам щось нагадувало про той випадок?

– Мені постійно нагадує. Воно ж болить...

– Болить досі?

– Досі болить. Воно і буде боліть, бо ж ребер немає тут і зхисту ж немає такого. 

– А вам інвалідність дали?

– Ну я зразу на інвалідність не кидався. Я інвалідність отримав -– десь через два роки кинувся. Мені доктор порадив. Каже: "А чого ви не на групі?"

– Тобто ви людина з інвалідністю?

– Так, я людина з інвалідністю. Я був другої групи, але останнім часом третя група.

Поворознюк казав: "Я тобі 15 тисяч доларів даю", дитиною поклявся. Не дав нічого, пару тисяч гривень на лікування

– Поворознюк вам якось допомагав вилікуватися?

– Він мені вообщє, я вам скажу, пару тисяч дав.

– Доларів?

– Ні, не доларів – гривень. Копійки він дав. Ну і просили в нього. 

– А він прийшов до лікарні?

– Ні, він не прийшов. Він же був десь, у бігах був.

– А, у бігах був?

– Так, він у бігах був. Це міліція все знають, як воно.

– Зараз до міліції дойдемо ще. Тобто він не прийшов – передав через когось?

– Ні, ну я же це постійно по лікарнях лежав. Та він жіночці щось передав – ну там сума така...

– Дві тисячі гривень?

– Ну там пару тисяч. Копійки тоді передав.

– Скажіть, будь ласка, повинно ж бути так: якщо вас доставили в лікарню, у вас вогнепальне, да – то треба що? Треба заявляти в міліцію. У міліцію ви заявляли? Лікарі заявляли взагалі?

– Коли вогнепальне поранення, вони зобов'язані це...

– Ну звичайно.

– Ну і суд же ж був.

– Стоп, вони заявили в міліцію? Лікарі.

– Ну лікарі ж, так. До мене ж тоді приходив же ж і цей... Нерода – тільки другий Нерода був там. Є Василь Миколайович – чи Микола Васильович, – а є Микола Миколайович.

– Це хто? Нерода?

– Нерода Микола Миколайович – начальник міліції був.

– У Петровому?

– У Петровому, так. Ну а це я не помню, за Васильовича.

– Тобто він до вас прийшов?

– Так.

– Що він питав?

– Ну він спитав, хто стріляв.

– Ви сказали, що Поворознюк?

– Сказав, що Поворознюк. Та він і пішов. Більше до мене не підходив.

– Ну а справа була? Справа була якась? Кримінальна справа.

– Я оцих справ і не бачив.

– Тобто це просто зам’яли – і все?

– Ну виходить, так, зам’яли. Я не знаю.

– А ви правди, справедливості шукали? Ну як це так: у вас стріляли, вас ледь не вбили – справедливість повинна якась бути?

– Повинна була така, а де ж її взяти? Я знаю, що ну дали б йому два-три роки, але я б остався... Ну те, що він пообіщав мені... Каже: "Я тобі 15 тисяч даю".

– Доларів?

– Доларів. 

– Ага, пообіцяв.

– Думаю – і кажу: "Поклянися дитиною". Він махає: "Да, клянуся". Ну я думаю: як дитиною поклявся, то отдасть ці гроші.

– Тобто ви самі спустили цю справу на тормозах, да?

– Да, я спустив цю справу.

– Самі?

– Да.

– Знаючи, що він дасть 15 тисяч доларів?

– Так, так. Так і є воно.

– Він дав?

– Він не дав. Оце ж каже: "Покажи мені ці бумаги, де ти лікувався". В мене всьо було зібране, що я лічився чи в Київ приїжджав. Всі були документи зібрані. Він ці документи тільки – раз! – у руки, в машину – приг! І поїхав. Я ж дзвоню тоді в суд. Кажуть: "Треба було рєшать, коли суд продлєвався. Після суда ви вже нічо не зробите". Та на тому і остановилися.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Він щось вам дав?

– Та нічо він не дав...

– Нічого з 15 тисяч не дав?

– Не дав нічого він.

– Поклявся дитиною – і нічого не дав?

– Поклявся дитиною – і нічого не дав. Оце саме обідне: що він поклявся дитиною. Я не знаю, як це можна: клянутись – і...

– А ці четверо, що були з ним тоді – оця "бригада" – вони щось отримали? Якісь терміни, може, чи ще щось?

– Ніхто нічого не отримав. Потім уже він їх там поздавав – я не знаю. Цей свистик, по-моєму, чи за зброю сидів. Ігоря Висоцького – теж було, посадили. Той чотири роки відсидів, другий – я не знаю скільки. Сиділи хлопці.

– Але не за вас? 

– Ні, не за мене вони сиділи. Я і не хотів би, щоб за мене хтось сидів.

– А ось зараз у вас є образа на Поворознюка? Чи немає?

– У мене образа є: це що він гроші не віддав. 

– А що стріляв – нема образи?

– І те, що стріляв. Інвалідом зробив. На всю жизнь інвалідом. Як от встаєш – болить, лягаєш – болить. Необслідувано. Як я в рік, бувало, по чотири, по п’ять раз в лікарню лягав. Бувало і побільше.

– Ви часто його бачите?

– Я не бачу. Ну колись бачу: то їде така харя, улибається – то і все. Він не стає коло мене.

– Його Ропіком називали, да, колись?

– Да, Ропіком.

– А чому Ропік?

– Не знаю. Це, може, шкільне ім'я чи яке – не знаю. Як познайомився, він вже був Ропіком.

Поворознюк в довіру добре втирається. Він аферист такий офігєнний, що не дай Боже

– Ропік. Як він став такою людиною, що в нього беруть інтерв’ю поважні журналісти, що він в політику зібрався, я чув? Хоче до партії "Слуга народу".

– Ну воно работає. Так він до людей, може, підходить... Просто з тими людьми, що з ним будуть зараз працювати, жизнь по-любому накаже. Знаю по собі.

– Ну а що він? Людям втирається в довіру якось?

– В довіру він втирається добре. Він аферист такий офігєнний, що не дай Боже.

– Талановитий аферист?

– Талановитий. Дуже талановитий.

– Я дивлюся на нього – в очах у нього написане одне слово "боягуз". Він боягуз чи ні?

– Я не знаю. Був мужиком – він не стріляв би, а дав би мені по морді чи – я не знаю. Ну один на один. Я пропонував: "Давай вийдем один на один". Що це два на три... Втройом налітать чи двойом налітать. "Давай один на один вийдемо", – та й всьо.

– А він завжди такий жирний був?

– Ні, він був нормальний, як цей...

– Нормальний був?

– Да, нормальний. Він такий, як і я. Він мій одяг носив, я йому давав. Він тоді біднувато жив.

– Як він піднявся? На чому?

– Та на чому? Ну в довєріє входить... Навіть з цими колгоспниками. До прєдсєдатєлєй входить в довіру... Уходило у них все. І земля уходила, і дома уходили. Я-то пам'ятаю Шелеха Івана Івановича, останнього... Він до мене колись привозив.

– Це хто?

– Поворознюк. Це був голова колгоспу. Багата людина була. Ну це ж він мені каже: "От бери землю". Ну куда мені землю брать, якщо я хворий? Куда мені нею заніматься тоді було?

– Шелех каже?

– Нє, Поворознюк каже: "Шелех тобі віддає цю землю, все це". Прив’язав його тоді за шкибарки, мене привів у квартиру його. Ну що Шелех? Шелех боїться – і всьо. Тоже зашугав його.

– А чому Поворознюка бояться так в Петровому? От поясніть мені.

– Та ну, раніше-то ніхто не боявся.

– А зараз чому?

– Тому що, наприклад, він по мені вистрілив – і безнаказаний лишився. Уже люди почали боятись.

– Він багато ще в кого стріляв?

– В мене – це точно стріляв.

Поворознюк по мені стріляв тричі, тільки раз влучив

– Ну от Юрій Ткач давав мені інтерв’ю. Сказав, що в нього він стріляв тричі – Поворознюк.

– Ну і по мені тричі він стріляв – тільки раз попав.

– А стріляв тричі?

– Да, тільки раз попав. Ну це хлопці можуть підтвердити.

– Три постріли було?

– Да, да.

– А, було три постріли?

– Три постріли. Ну там було, дві кулі у стінку застрягли, а одна у мене увійшла.

– Слухайте, ну якесь сафарі на живих людей. Я не розумію нічого.

– Та я і сам не розумію. Дурачок – і дурачок, но взять і вистрелить...

– Я не розумію, як стільки років при різних прокурорах, суддях, керівниках міліції, поліції ця людина може бути на волі. Як це відбувається?

– Не знаю навіть.

– Він що, всіх корумпував там?

– У нього ж підхід є – він може підійти.

– І що?

– А кто откажется от денег?

– Тобто він дає?

– По-любому ж дає. Ніхто ж не буде так гладить. Стрєльнув – погладили: "Молодець, Саша. Дальше роби".

– А як він, на вашу думку, зміг здобути популярність таку відносну? Як він став популярним в Україні, відомим в Україні?

– Та я навіть не знаю, як можна було стать відомим таким, що... Він без мата не може сказать.

– А що люди в Петровому кажуть?

– Та нічо не кажуть. Бачать, що дурачок, – та і всьо.

– Ну не такий він і дурачок.

– Ні, ну він не дурачок.

– Я б не сказав, що він дурачок.

– Не дурачок. Понятно, що не дурачок.

– Він покидьок, але не дурачок.

– Розумний парєнь. Підходи у нього є до кожного. Він знає, кого попустить, кого припіднять.

– Ви приїхали до Києва дати це інтерв’ю. Ви не боїтеся?

– Звичайно, будуть нєприятності і в мене, і в жінки будуть неприятності.

– Жінка ж ваша – секретар сільради – так?

– Так, жінка працює. Теж посада у неї така непогана.

– Чому ви зважилися на цей крок – дати інтерв’ю?

– За те, що він дитиною поклявся. І здоров’я лишився свого. Якщо ти такий багатий, ну зроби. Ти ж мільйонер. 15 тисяч віддав би – та і Бог з ним.

– І ви б вибачили йому?

– В то время – да, вибачив би: Я не злопам’ятний. Не сильно.

– От ви приїдете зараз додому. Вийде це інтерв’ю. Поворознюк його подивиться.

– Ну хай дивиться – що я?

– Ви не боїтеся, що він ще буде по вас стріляти?

– Та стрілять – він сам не стрельне. Може, інших когось підішле. Сам він не ризикне і побоїться – не стрельне сам.

– А в Петровому взагалі розуміють, що йому вже кирдик, чи ні?

– Ну разговор ходить, що война закінчиться – то...

– То кирдик?

– То кирдик буде.

– А може, і до початку закінчення війни.

– Або до початку. Разговор ходить.

– Тобто люди розуміють, що це не може тривати довго, да?

– Люди розуміють. Так, не буде це довго. Балачки ходять, що висить на волосинці. Зараз же він, звичайно, там на ЗСУ ніби якісь машинки дає.

– Стільки в людей забирати – можна щось і дати з того, що забрав.

– Та ну да, я тоже був би... Може, і багатим був би, блін. Дійсно, був би нормальною людиною. Я людей ніколи не наказував. І не хотів. Як з ними робив, то я ніколи не міг ударить чи ще що. Не було в мене такого, щоб когось побить чи зло якесь зробить.

– Це правда, що на Поворознюка було 13 томів карної справи?

– Правда.

– Що там було, у цих 13-ти томах?

– Я їх не читав. Пам'ятаю, якесь насильство було. Там якась чи дівчина – я не пам’ятаю. Крайнічук ніби там був. Корочє, щось таке. Ніби як насильство було.

– Справа про згвалтування була на Поворознюка?

– Я бачив, що була. Но це вже пройшло 25 років. Було таке.

– Ну він талановита людина, я вам скажу. Це ж треба було корумпувати так стількох!

– Це знає і поліція. Мені говорив один міліціонер, що десь вони чи з Кривого Рогу цю дєвочку тягали... Ну корочє.

– Тобто було згвалтування?

– Було згвалтування.

– Скажіть, будь ласка: був такий фермер, заможний фермер – Іван Великий. І в нього був конфлікт з Поворознюком, а потім Івана Великого вбили. Поворознюк має до того відношення?

– 99 процентов. Так просто людей не вбивають.

– А ви знали Великого?

– Я його бачив. Но я з ним так... "Прівєт", – "Прівєт", – да і всьо.

– У них був конфлікт інтересів, да?

– Да, там був конфлікт інтересів. Ну мужик був такий приятний, нормальний, чесний.

Фермер Иван Великий. Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Фермер Иван Великий. Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– І що відбулося?

– Ну відбулося... Чув, що Жовті Води... Ну що вбили його. 

– У Жовтих Водах?

– Машина зупинилася там, бабахнуло – і всьо. Це ж по відео воно десь є. Ну разговор довго ходив за цього. Рупік, Рупік.

– Поворознюк?

– Поворознюка робота це. Ну і ходить досі. Його робота – більше ніхто не може.

– Але не розкрили нічого?

– Не розкрили нічого. Та мені здається, і не розкриє ніхто. Ну хто розкриє? Нема людини, як кажуть, – немає проблеми. Це сам Поворознюк таке говорив.

– Це треба так було заминати справи проти Поворознюка стільки років? Тобто він корумпував і керівників міліції, і суддів, і прокурорів? У нього суддя хтось з родичів був, да?

– Ну його вже, Царство Небесне, немає. Це Юрченко був.

– Родич його?

– Родич був. Ну так я цього Юрченка бачив: він всю жизнь на "Москвічу" проїздив. Щоб сказать, як обично, їздить на крутих тачках – він всю жизнь на "Москвічу" проїздив. Но Поворознюка, конєчно, виручав.

Поворознюк був біднуватий, коли я з ним познайомився.  Хатка у них була під соломою. У нього ні копійки не було за душою

– Як ви думаєте, чому Поворознюк стільки років безкарний? Як може таке відбуватися?

– Як? Дєньгі є дєньгі – чудеса роблять.

– Він багата людина взагалі?

– Він же ж був біднуватий. Я вам вже говорив, як він жив, я коли з ним познайомився. Хатка у них була під соломою. У нього ні копійки не було за душою. І після того, як мене пристрелив – це у 2000-му году, – дивлюся, вже у нього там тракторів куча, комбайнів куча. Дєнєг набрав. З Петрівського района зібрав.

– Зараз у нього офіс там, так? Великий офіс?

– Офіси у нього. Офіси, магазини. Ну в нього все є.

– Ну в нього клуб футбольний, вищої ліги навіть.

– Цей клуб футбольний – ну все у нього єсть. Живи і радуйся.

– Але він щось не радісний.

– Ну зараз радість, звичайно, тєряється.

– Що в нього за родина? Ви знаєте родину його?

– Та знаю. Жіночку його знаю.

– Нормальна родина в нього?

– Ну я не сказав би. Як ото ми їхали колись... Я трошки теж погулював, звичайно, від жіночки своєї. То у любовніци там шапку свіснули вони. Ну це ще були біднуваті вони. Но просто не доведено було. Бо я дивлюся: їдемо – шапка. Люда держить шапку. Кажу: "А чия це шапка? А дай подивлюся!" Ну в руки вони так не дали ту шапку, щоб я глянув.

– А чим діти займаються?

– Ну діти – фермери ж. Віталька ж у нього теж.

– Як ви думаєте, чим все скінчиться стосовно Поворознюка?

– Я думаю, тут ЗСУ вернуться – будуть великі проблеми в нього.

– Чому?

– Тому що він там розказує, те що показує, ті машинки ганяє. Мені здається, все це брехня.

– А він брехун взагалі?

– Ну вміє.

– Ви знаєте, про що я думаю зараз? Я навіть не думаю про місцеву владу, яка покривала і кришувала Поворознюка всі ці роки. Я думаю про людей, про вас думаю. Ви стали його жертвою – і в нього ще багато жертв. 

– Я думаю, да.

– Чому мовчать люди?

– Тому, що люди звикли.

Знаю тих, кого Поворознюк вночі вивозив на цвинтар і змушував копати яму

– Ну як вони до такого звикли?

– Тут же я знаю, скільки... Навіть знаю тих, кого він вивозив на цвинтар. Уже ж не вийде і не скаже, що "він вивозив мене... Заставляв мене яму рить там ноччю".

– Поворознюк? Вивозив?

– Було ж таке. Було.

– Людей на цвинтар?

– Да, вивозив.

– Навіщо? 

– Ну там долги вибивав. Я не знаю, навіщо він вивозив.

– І копали яму?

– Копали яму.

– А потім?

– Я знаю таких людей. Но він же ж не скаже, що "я копав". Це в них... Та може, і скаже. Це Коля Рюк це мені розказував. Каже: "Якби тебе не замочив раньше Поворознюк, то могло і мені таке буть". Ну зашугав, так шо... Прикиньте: вивезти на кладбіщє і заставити, лопатою щоб рив яму.

– А що він ще такого робив?

– Чув, що хорошо знущався над людьми. Ну бив хорошо. Ну він може бить, но коли коло нього хтось стоїть рядом. Він же один – один же ж не може надавать.

– А він щось робить?..

– Слабих він людей бив.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– А він щось робить реально для Петрового? Ну клуб вищої ліги футбольної – люди радіють з того, що є "Інгулець" в Петровому?

– Не знаю. Я не ходив на ці клуби, мені якось... І через нього мені цей клуб неприємний.

– Ну а може, він дороги зробив?

– Та які дороги? Дороги які були, такі і єсть.

– Щось він зробив для Петрового?

– Я не бачу, щоб він там зробив. Ну, стадіон будує там. Це вже скільки років – не знаю. Один є стадіон, другий будує.

– Ви знаєте, я думаю зараз над тим, про що ви розповіли. Це жах. Жах не лише від того, що коїться в Петровому. А я щось подумав: а що коїться ще в інших містах і містечках, про що ми не знаємо?

– Ну за нього, звичайно, чутки є, але... Просто це знайома говорила моя, що я гуляв з нею колись, що там брат пропав. Ну це ж він теж в їхній компашкі був.

– Пропав зовсім?

– Пропав без вісти. Він пропав десь. Ну це вже давно він пропав.

– Ваша дружина працює секретарем сільради. Вона спілкується з Поворознюком якось?

– Та я зараз даже не знаю, бо ми зараз оце з нею вже ж... Вона не хотіла, щоб я сюди їхав.

– От ви приїдете додому – наговорить вам?

– Ну, наговорить мені. Будуть проблеми у мене.

– Що ви їй скажете?

– Та що? Скажу, що не здержався. Висказаться надо було.

– Якщо після нашого інтерв’ю прийде поліція – причому не місцева, районна чи обласна, а поліція з Києва – і попросить вас, щоб ви роповіли, що було, що насправді було, як Поворознюк у вас стріляв, як він вас трохи ледь не вбив, ви розповісте все, що було?

– Звичайно, розповім. Та я вам і розповів. Стріляв він же ж: не просто так стріляв. Я не знаю: злякався, не перелякався – ну як? Як можна вистрілить? Тим більше, я йому нічого не должен був.

– Я вам останнє запитання поставлю. Ви вірите у справедливість?

– Не вірю поки.

– Не вірите?

– І, мабуть, не буде тієї справедливості. Томущо зараз і в Україні – мені здається, що не дуже вона так хорошо... Тим більше, зараз війна йде. І тут... Мені кажеться, і в Києві тут непорядок.

– Ну що ж? Давайте подивимось.

– Ну подивимось. Буде порядок – я буду радіти.

– Надія є?

– Є.

– На справедливість?

– Так, так.

– Я думаю, що це головне. Дякую вам.

– Дякую.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Дмитрий Гордон, стрельба, Кировоградская область, ранение, Александр Поворознюк, Михаил Никифоров
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