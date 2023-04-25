Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца

Интервью на русском языке читайте позже
– Михайле, доброго вечора.
– Доброго вечора.
– Ви народилися і все життя живете в Петровому?
– Так.
– Це невеличке містечко?
– Невеличке.
– Скільки людей там мешкає сьогодні?
– Приблизно навіть не знаю.
– Але невеличке?
– Невеличке.
– Чим ви займалися впродовж життя у Петровому? Яка у вас освіта взагалі?
– У мене – електрик. Але я працював на техстанціях, займався автомобілями. Ремонтом займався, рихтував.
– Освіта середня?
– Освіта середня.
– Петрове – заможне містечко?
– Та ні. Мабуть, як і скрізь.
– Люди чим займаються переважно?
– Там кар’єр. Ну хто? Фермери. Та й все.
– Сьогодні в Україні Петрове знають завдяки [українському бізнесмену, президенту футбольного клубу "Інгулець"] Олександру Поворознюку.
– Його всі знають.
– Це така шанована людина, судячи з деяких репортажів про нього, яку всі шанують в Петровому. Люблять його в Петровому?
– Я не чув, щоб його хтось любив і хтось поважав. Більше людей на нього злі.
– А чого злі на нього?
– Ну тому, що нагле таке.
– Він наглий? Він же янгол!
– Та ну "янгол". Такий наглуватий, що не дай Боже!
– Як він з людьми поводиться?
– Ну поводиться він – як вам сказать? З ким – грубо, з ким – нормально. По-різному.
– Ви коли з ним познайомилися?
– Я познайомився з ним десь у 1993 році. У 94-м я з ним розійшовся.
– А як познайомилися?
– Я робив на техстанції. Він до мене – раз! – під’їхав. "Привіт". – "Привіт". Там трошки... Дав трошки підзаробити мені. Ну я ні туди, ні сюди – почав з ним дружити.
– А ви дружили навіть?
–Так. То в бар поїдемо, то так. То до Тані його поїдемо у Кривий Ріг.
– Це дружина?
– Ні, сестра у нього там є. Туда-сюда. Потім йому дали якусь машину – він її розфігачив.
– А чим він займався взагалі у 93-му році? Ким він був?
– Він тоді ніде не робив. Він робив перед цим у хімії. На бензовозі він робив. А потом оце ж почали ці колгоспи розпадатись.
– На бензовозі він робив? Водієм?
– Водієм він робив.
– Він вже на момент 93-го року відсидів чи ні?
– Я у нього таке не розпитував. Але я чув, що він по армії сидів.
– Ви сказали: "Розфігачив вам машину". Що ви мали на увазі?
– Перевернувся там.
– Він за кермом був?
– Так, за кермом він був. Ну приїхав – так і так. Ну поламав – і поламав.
– А що за машина була?
– "Шістьорка" була. Но тоді ж кращої не було машини. Ну далі ми там дружили ще так. А потім якось вийшло... Почалися у нас якісь сдєлкі. Там була купівля-продаж у Кривбасі, займалися раніше.
– Що купували, що продавали?
– Цілі офіси... Ну це ми думали. Продать солярку, купить цукор... Тоді ходив бартер. Ну а потім пішло: нєурядіци. Почали мене дурити. Потім почали товариші на мене нападать. Ну щось там не захотів робити – і... А перед цим він оце машину... Машина в мене. Каже: "Давай машину продамо твою – і я тобі через дві нєдєлькі гроші віддам".
– "Шістьорку"?
– Ну "шестьорку", тільки в кращому стані. Та давай. Проходить два тижні, три тижні – уже ж машина переоформлена. Немає і немає. Місяць проходить – немає. Ну так время тягнулося – довгенько тягнулося время. Ну я вже почав цю машину забирать. Приїхав до нього додому і дав йому підзатильники.
– Він?
– Я йому дав підзатильника. Він там відлетів, де собаки. Батьки повискакували, почали кричать. Ну я сів і поїхав.
– На цій машині?
– Ні, на іншій машині.
– То ви взяли у нього іншу машину?
– Я не в нього брав, а у інших людей я взяв машину – і приїхав до нього. Ну потім через пару днів до мене міліція дзвонить: "Прийдіть сюди, на вас скарга є". Поворознюки подали, що там собаку побили. Ну і цей вже слєдоватєль говорить: "Ну що, Міша? Плюй на ті гроші – та й всьо". Ну я і плюнув на них.
– А багато грошей було?
– Ну машина скільки коштувала? Десь до двох тисяч доларів.
– У 93-му році?
– Так, у 93-му.
– Це великі гроші були.
– Великі гроші були. Ну я і плюнув.
– Слідчий сказав: "Плюнь на ці гроші"?
– Так. Ну я і плюнув на ці гроші. Десь рік чи два минуло. Дивлюся – він вже їде на 99-й разом з жіночкою. Стає коло мене, дає мені 300 доларів. Кажу: "А остальні де?" Ну не дав – так не дав. Вже, думаю, Бог з ним, плюнув на ті гроші.
– Тобто дав 300 доларів?
– Так. Плюнув на ті гроші. А потом же ж прийшов і почав травить на мене. То як, наприклад, з цим, з Кириленком. Ідуть – і налетіли на мене.
– Це хто?
– Це його товариші. Налетіли, побилися – та й все. Я відбився – та й пішов.
– Сильно побили?
– Вони – не сильно, але я зумів відбитись. Потім на другий день приїхали вони, чоловік п’ять. Ну побалакали, але мене уже ніхто не трогав. І потім час минув. І я перед цим товаришу позичив 1600 доларів. Я говорю: "Дай мені гроші". Він каже: через Поворознюка буде давать. Я кажу: "Ти сам віддай". Кажу: "У мене і так з ним проблеми". Минув час, приїжджають до мене товариші з Поворознюка бригади.
– А в нього бригада вже була?
– Ну так, чотири чоловіки у нього було.
– Хто? Рекетири?
– Я не знаю, як їх назвати. Але вони петрівські. Забрали мене туди ж, заходить...
– Куди забрали?
– До нього, в квартиру.
– В квартиру до Поворознюка?
– Ну да, там уже він квартиру собі приімєв однокомнатну, другий поверх там був.
– А що значить "забрали"? Як вони вас забирали?
– Ну під’їхали: "Поїхали", – то й поїхали. Я сів і поїхав з ними. То дали мені тисячу доларів. Я кажу: "А 600 де доларів?" Та й кажу: "Ти задрав", – кажу, – "так же ж не робиться". Розвернувся і пішов.
Пішов – коли телефонують на другий день: "Давай сюда! Ти антену украв". Чи поламав, чи що там я їй зробив. Корочє, понти почали ганять. Приходжу. Знайшли вони там дєвочєк. Це ж я сидів – він показує пальцем. Він був. А я його не можу побачити, як тоді була темінь. Ну я, в принципі, так би ніколи не зробив – щоб там якусь антенку ламати чи що там. І що це за антена стояла, я не знаю. І потім же ж якось воно було. Дєвочкі пішли. І один з мотузкою підбігає, значить, хотів мене закрутить і повісить.
– Це вдома у Поворознюка?
– Ну в нього офіс – я не знаю.
– Офіс?
– Так.
– Ви прийшли в офіс до нього?
– Так.
– Хотів повісити?
– Ну мене хотів там товариш повісити. Він зараз живе в Німеччині.
– Як прізвище?
– Міша Кириєнко.
– Він накинув на вас зашморг?
– Він не встиг накинути. Він поки накидав, цей же ж, дивлюся, пістолет виймає.
– Хто?
– Поворознюк. Витягнув пістолет. І оцей же ж поки бігав, пригав коло мене з тою вєрьовкою, я ж його хотів теж угріть. Тоді ще здоров’я було, що можна було пригріть. І оце ж чую такий удар, такий: гуп! Так по грудях ударив, що так в мене... Я спортом займався і боксом займався, але мене так ніхто не бив, як оце мене, як вилетіло оце з грудей.
– Хто вдарив?
– Не вдарив – це вже пуля прийшла в мене. Со сторони. Він не був – це він сидів там со сторони.
– Поворознюк?
– Так. Десь приблизно градусів 40 чи скільки. Це ж пуля як пішла, вона попала мені сюда – і вилетіла коло серця. У мене рубашка була розстьобнута. Дивлюся – барабуля тут така на грудях появилася, де серце. Дивлюся – кров’ю наливається. Ну а дихать не було як – все перекрило. Дихання – все перекрило.
– Налякалися?
– Я не встиг налякатися. Я навіть не поняв.
– Скільки людей було в кімнаті?
– П’ять чоловік було.
– Поворознюк і ще четверо?
– Так.
– Кириєнко, ви сказали. Хто ще?
– Кириєнко, Дєгтярьов Ігор, Висоцький Ігор і Свистунов Олег.
– Це його "бригада"?
– Ну це його "бригада" тоді була.
– Вони всі петрівські?
– Вони всі петрівські.
– Так, що далі було?
– Ну а дальше було... Взяли мене за руки, – вкинули в машину і десь повезли. Десь катали мене – не знаю. Жовті Води – десь там. Глаза-то откривати – я бачу усіх, соображав, сознання не тіряв.
– Ви позаду сиділи?
– Ззаду мене ж ото кинули, то я... Повезли в Жовті Води мене. Я не знаю, півчаса чи, може, час були. Якось вони, відно, чи совєтуваться, що зі мною робить. І після того мене... Це ж Ігор сказав, що "ну його в баню, в мене батько сидів – я не хочу тоже сидіть". І привезли до лікарні.
– А Поворознюк де в цей час був?
– Тоже там, за кермом був – все це.
– А, він був у машині?
– Так, він був у машині.
– Пістолет був у Поворознюка в руках?
– Так, у Поворознюка.
– Який пістолет? Ви пам’ятаєте?
– По-моему, "Макарів", говорили. Але мені кулю в руки не давали. Речові не давали.
– Ви впевнені в тому, що стріляв у вас саме Поворознюк?
– Це 100 процентів. А хто може вистрілити? Пістолет же ж був, я ж бачив. У цих же ж ні пістолетів не було. То вірьовки були.
– А він що, дурень такий?
– Та я взагалі не знаю, як це можна було вистрілити в людину. Людина беззбройна, по-перше. Я так був такий, як зараз.
– За копійки.
– Та копійки мені що? Навіть копійки не должен був.
– Так, возили вас. Що далі?
– Якраз оце підвезли. Ну витягнули та й положили мене. І підійшли.
– Поклали куди?
– На пол. На дорогу положили. Підійшов Ткаченко – я помню це.
– Хто це?
– Лікар. І Яновський – хірург.
– Тобто вони вас привезли до лікарні?
– Так, уже потім вони привезли мене до лікарні.
– Петрівська лікарня чи інша?
– Петрівська, так.
– У вас є лікарня у Петровому, да?
– Так, так.
– І поклали на підлогу прямо?
– Поклали на підлогу.
– А ви в крові?
– Я в курточці був – в мене ж оце все заплило тут же ж. Вони як бачили... Як ото я лежав – і бульби шарували оце з легенів. То вони думали, що всьо мені. Ну а потім він це списати на Ігоря Висоцького. Що Ігор Висоцький стріляв по мені.
– Зачекайте, будь ласка. Вас привезли до лікарні. І лікарі вас врятували?
– Так. Лікарі мене винесли на четвертий поверх. Я пам'ятаю.
– Ви вже все не пам’ятаєте, так? Чи пам’ятаєте?
– Ні, я все пам’ятаю. Я до кінця пам’ятаю це.
– Винесли – далі що було?
– Винесли... Спитали, хто стріляв.
– Лікарі?
– Я говорю: "Поворознюк стріляв". Він стріляв. Ну і почали мене різати. Чую, там, розрізали. Потом чую, начали там... Ковирялися там щось. Ну все я це чув, тільки нічого не міг зробить.
– Але наркоз був?
– Його тоді майже не було, тому що я розмову чув. Що доктора балакали – я все це чув.
– Що казали?
– Два рази Ткаченко, анестезіолог, казав: "Ну п....дараси". Думаю: п...дараси – так п...дараси. Ну а потім уже ж в коридор мене викатили. Пам'ятаю, головою лежу – ні простині – ніде нічого немає. Кажу: "Сестричка, дай хоч чимось укриться. Хоч простинь дай". Воно ще зимою холодно було.
– Це зима була?
– Так. Потім же ж прийшло лікарство, лікарство, лікарство. Крапельниці за крапельниці.
– Скільки ви лежали в лікарні?
– Мене перед Новим роком виписали. Потом через два тижні відправили мене на Кіровоград, бо температура постійно. Потім в Кіровограді (після 2016 року – Кропивницький. – "ГОРДОН") полежав десь близько місяця. Виписався з лікарні – і в мене пішли знов проблеми: почала грудь всихать, права сторона. І десь ходив до вересня-місяця. У мене зранку нормальна температура, а ввечері – 39. І це кожен день. Потім уже температура – це у вересні – вона до 40 пішла. Збивай, не збивай – уже було всьо равно. Приїхав туда – мені ще одну операцію зробили.
– В Кіровограді?
– В Кіровограді. Вирізали пару ребер.
– У вас ребер немає?
– Немає в мене ребер. Ну а потім полежав я в Кіровограді пару тижнів чи тиждень і вже вирішив не лічиться, бо... Ці зробили операцію, вони хлопнули тут – ребра виглядають – все виглядає оце. Ну кінчики – воно видно було. І брав із бутилки заливав туда воду з порошком "Лотос". Це мені доктор так порадив. То я виписався додому. Якось в мене тоді до жіночки подружка приїхала з Києва. І познайомилися з професором в Києві. І потрапили сюди в інститут. В інституті я ще десь два з половиною місяці пролежав. До нового десь ще так полежав.
– Тобто рік у вас вилетів?
– Рік вилетів. Ну і так я з дренажа не виписався – довго я ще ходив. До травня-місяця з цими дренажами. Ви знаєте, що таке дренаж? Трубка стирчить.
– А це правда, що Поворознюк дав грошей Висоцькому, щоб він взяв провину на себе? Типу він у вас стріляв. І Висоцький подався в біга.
– Так, це правда. Було таке. І він оце десь в Росію змився. Це Висоцька до мене підходить і каже: "Це мій син стріляв?" Кажу: "Та ні, стріляв Поворознюк по мені". Дивлюся, мамка повеселішала. І потім з часом Висоцький приїхав.
– Він до вас не підходив?
– Я його недавно бачив. Ну недавно – минулого року я його бачив. Вони тоже іздєвалися над ним, над цим Висоцьким.
– Поворознюк?
– Поворознюк. Висоцький каже: "Мене так фігачили, що я кров’ю ссав". Він просто, я вам сказав, як "шістьорк"» у них був. Зараз він живе круто, то десь у Києві живе.
– Як ви ці роки жили? Вам щось нагадувало про той випадок?
– Мені постійно нагадує. Воно ж болить...
– Болить досі?
– Досі болить. Воно і буде боліть, бо ж ребер немає тут і зхисту ж немає такого.
– А вам інвалідність дали?
– Ну я зразу на інвалідність не кидався. Я інвалідність отримав -– десь через два роки кинувся. Мені доктор порадив. Каже: "А чого ви не на групі?"
– Тобто ви людина з інвалідністю?
– Так, я людина з інвалідністю. Я був другої групи, але останнім часом третя група.
– Поворознюк вам якось допомагав вилікуватися?
– Він мені вообщє, я вам скажу, пару тисяч дав.
– Доларів?
– Ні, не доларів – гривень. Копійки він дав. Ну і просили в нього.
– А він прийшов до лікарні?
– Ні, він не прийшов. Він же був десь, у бігах був.
– А, у бігах був?
– Так, він у бігах був. Це міліція все знають, як воно.
– Зараз до міліції дойдемо ще. Тобто він не прийшов – передав через когось?
– Ні, ну я же це постійно по лікарнях лежав. Та він жіночці щось передав – ну там сума така...
– Дві тисячі гривень?
– Ну там пару тисяч. Копійки тоді передав.
– Скажіть, будь ласка, повинно ж бути так: якщо вас доставили в лікарню, у вас вогнепальне, да – то треба що? Треба заявляти в міліцію. У міліцію ви заявляли? Лікарі заявляли взагалі?
– Коли вогнепальне поранення, вони зобов'язані це...
– Ну звичайно.
– Ну і суд же ж був.
– Стоп, вони заявили в міліцію? Лікарі.
– Ну лікарі ж, так. До мене ж тоді приходив же ж і цей... Нерода – тільки другий Нерода був там. Є Василь Миколайович – чи Микола Васильович, – а є Микола Миколайович.
– Це хто? Нерода?
– Нерода Микола Миколайович – начальник міліції був.
– У Петровому?
– У Петровому, так. Ну а це я не помню, за Васильовича.
– Тобто він до вас прийшов?
– Так.
– Що він питав?
– Ну він спитав, хто стріляв.
– Ви сказали, що Поворознюк?
– Сказав, що Поворознюк. Та він і пішов. Більше до мене не підходив.
– Ну а справа була? Справа була якась? Кримінальна справа.
– Я оцих справ і не бачив.
– Тобто це просто зам’яли – і все?
– Ну виходить, так, зам’яли. Я не знаю.
– А ви правди, справедливості шукали? Ну як це так: у вас стріляли, вас ледь не вбили – справедливість повинна якась бути?
– Повинна була така, а де ж її взяти? Я знаю, що ну дали б йому два-три роки, але я б остався... Ну те, що він пообіщав мені... Каже: "Я тобі 15 тисяч даю".
– Доларів?
– Доларів.
– Ага, пообіцяв.
– Думаю – і кажу: "Поклянися дитиною". Він махає: "Да, клянуся". Ну я думаю: як дитиною поклявся, то отдасть ці гроші.
– Тобто ви самі спустили цю справу на тормозах, да?
– Да, я спустив цю справу.
– Самі?
– Да.
– Знаючи, що він дасть 15 тисяч доларів?
– Так, так. Так і є воно.
– Він дав?
– Він не дав. Оце ж каже: "Покажи мені ці бумаги, де ти лікувався". В мене всьо було зібране, що я лічився чи в Київ приїжджав. Всі були документи зібрані. Він ці документи тільки – раз! – у руки, в машину – приг! І поїхав. Я ж дзвоню тоді в суд. Кажуть: "Треба було рєшать, коли суд продлєвався. Після суда ви вже нічо не зробите". Та на тому і остановилися.
– Він щось вам дав?
– Та нічо він не дав...
– Нічого з 15 тисяч не дав?
– Не дав нічого він.
– Поклявся дитиною – і нічого не дав?
– Поклявся дитиною – і нічого не дав. Оце саме обідне: що він поклявся дитиною. Я не знаю, як це можна: клянутись – і...
– А ці четверо, що були з ним тоді – оця "бригада" – вони щось отримали? Якісь терміни, може, чи ще щось?
– Ніхто нічого не отримав. Потім уже він їх там поздавав – я не знаю. Цей свистик, по-моєму, чи за зброю сидів. Ігоря Висоцького – теж було, посадили. Той чотири роки відсидів, другий – я не знаю скільки. Сиділи хлопці.
– Але не за вас?
– Ні, не за мене вони сиділи. Я і не хотів би, щоб за мене хтось сидів.
– А ось зараз у вас є образа на Поворознюка? Чи немає?
– У мене образа є: це що він гроші не віддав.
– А що стріляв – нема образи?
– І те, що стріляв. Інвалідом зробив. На всю жизнь інвалідом. Як от встаєш – болить, лягаєш – болить. Необслідувано. Як я в рік, бувало, по чотири, по п’ять раз в лікарню лягав. Бувало і побільше.
– Ви часто його бачите?
– Я не бачу. Ну колись бачу: то їде така харя, улибається – то і все. Він не стає коло мене.
– Його Ропіком називали, да, колись?
– Да, Ропіком.
– А чому Ропік?
– Не знаю. Це, може, шкільне ім'я чи яке – не знаю. Як познайомився, він вже був Ропіком.
– Ропік. Як він став такою людиною, що в нього беруть інтерв’ю поважні журналісти, що він в політику зібрався, я чув? Хоче до партії "Слуга народу".
– Ну воно работає. Так він до людей, може, підходить... Просто з тими людьми, що з ним будуть зараз працювати, жизнь по-любому накаже. Знаю по собі.
– Ну а що він? Людям втирається в довіру якось?
– В довіру він втирається добре. Він аферист такий офігєнний, що не дай Боже.
– Талановитий аферист?
– Талановитий. Дуже талановитий.
– Я дивлюся на нього – в очах у нього написане одне слово "боягуз". Він боягуз чи ні?
– Я не знаю. Був мужиком – він не стріляв би, а дав би мені по морді чи – я не знаю. Ну один на один. Я пропонував: "Давай вийдем один на один". Що це два на три... Втройом налітать чи двойом налітать. "Давай один на один вийдемо", – та й всьо.
– А він завжди такий жирний був?
– Ні, він був нормальний, як цей...
– Нормальний був?
– Да, нормальний. Він такий, як і я. Він мій одяг носив, я йому давав. Він тоді біднувато жив.
– Як він піднявся? На чому?
– Та на чому? Ну в довєріє входить... Навіть з цими колгоспниками. До прєдсєдатєлєй входить в довіру... Уходило у них все. І земля уходила, і дома уходили. Я-то пам'ятаю Шелеха Івана Івановича, останнього... Він до мене колись привозив.
– Це хто?
– Поворознюк. Це був голова колгоспу. Багата людина була. Ну це ж він мені каже: "От бери землю". Ну куда мені землю брать, якщо я хворий? Куда мені нею заніматься тоді було?
– Шелех каже?
– Нє, Поворознюк каже: "Шелех тобі віддає цю землю, все це". Прив’язав його тоді за шкибарки, мене привів у квартиру його. Ну що Шелех? Шелех боїться – і всьо. Тоже зашугав його.
– А чому Поворознюка бояться так в Петровому? От поясніть мені.
– Та ну, раніше-то ніхто не боявся.
– А зараз чому?
– Тому що, наприклад, він по мені вистрілив – і безнаказаний лишився. Уже люди почали боятись.
– Він багато ще в кого стріляв?
– В мене – це точно стріляв.
– Ну от Юрій Ткач давав мені інтерв’ю. Сказав, що в нього він стріляв тричі – Поворознюк.
– Ну і по мені тричі він стріляв – тільки раз попав.
– А стріляв тричі?
– Да, тільки раз попав. Ну це хлопці можуть підтвердити.
– Три постріли було?
– Да, да.
– А, було три постріли?
– Три постріли. Ну там було, дві кулі у стінку застрягли, а одна у мене увійшла.
– Слухайте, ну якесь сафарі на живих людей. Я не розумію нічого.
– Та я і сам не розумію. Дурачок – і дурачок, но взять і вистрелить...
– Я не розумію, як стільки років при різних прокурорах, суддях, керівниках міліції, поліції ця людина може бути на волі. Як це відбувається?
– Не знаю навіть.
– Він що, всіх корумпував там?
– У нього ж підхід є – він може підійти.
– І що?
– А кто откажется от денег?
– Тобто він дає?
– По-любому ж дає. Ніхто ж не буде так гладить. Стрєльнув – погладили: "Молодець, Саша. Дальше роби".
– А як він, на вашу думку, зміг здобути популярність таку відносну? Як він став популярним в Україні, відомим в Україні?
– Та я навіть не знаю, як можна було стать відомим таким, що... Він без мата не може сказать.
– А що люди в Петровому кажуть?
– Та нічо не кажуть. Бачать, що дурачок, – та і всьо.
– Ну не такий він і дурачок.
– Ні, ну він не дурачок.
– Я б не сказав, що він дурачок.
– Не дурачок. Понятно, що не дурачок.
– Він покидьок, але не дурачок.
– Розумний парєнь. Підходи у нього є до кожного. Він знає, кого попустить, кого припіднять.
– Ви приїхали до Києва дати це інтерв’ю. Ви не боїтеся?
– Звичайно, будуть нєприятності і в мене, і в жінки будуть неприятності.
– Жінка ж ваша – секретар сільради – так?
– Так, жінка працює. Теж посада у неї така непогана.
– Чому ви зважилися на цей крок – дати інтерв’ю?
– За те, що він дитиною поклявся. І здоров’я лишився свого. Якщо ти такий багатий, ну зроби. Ти ж мільйонер. 15 тисяч віддав би – та і Бог з ним.
– І ви б вибачили йому?
– В то время – да, вибачив би: Я не злопам’ятний. Не сильно.
– От ви приїдете зараз додому. Вийде це інтерв’ю. Поворознюк його подивиться.
– Ну хай дивиться – що я?
– Ви не боїтеся, що він ще буде по вас стріляти?
– Та стрілять – він сам не стрельне. Може, інших когось підішле. Сам він не ризикне і побоїться – не стрельне сам.
– А в Петровому взагалі розуміють, що йому вже кирдик, чи ні?
– Ну разговор ходить, що война закінчиться – то...
– То кирдик?
– То кирдик буде.
– А може, і до початку закінчення війни.
– Або до початку. Разговор ходить.
– Тобто люди розуміють, що це не може тривати довго, да?
– Люди розуміють. Так, не буде це довго. Балачки ходять, що висить на волосинці. Зараз же він, звичайно, там на ЗСУ ніби якісь машинки дає.
– Стільки в людей забирати – можна щось і дати з того, що забрав.
– Та ну да, я тоже був би... Може, і багатим був би, блін. Дійсно, був би нормальною людиною. Я людей ніколи не наказував. І не хотів. Як з ними робив, то я ніколи не міг ударить чи ще що. Не було в мене такого, щоб когось побить чи зло якесь зробить.
– Це правда, що на Поворознюка було 13 томів карної справи?
– Правда.
– Що там було, у цих 13-ти томах?
– Я їх не читав. Пам'ятаю, якесь насильство було. Там якась чи дівчина – я не пам’ятаю. Крайнічук ніби там був. Корочє, щось таке. Ніби як насильство було.
– Справа про згвалтування була на Поворознюка?
– Я бачив, що була. Но це вже пройшло 25 років. Було таке.
– Ну він талановита людина, я вам скажу. Це ж треба було корумпувати так стількох!
– Це знає і поліція. Мені говорив один міліціонер, що десь вони чи з Кривого Рогу цю дєвочку тягали... Ну корочє.
– Тобто було згвалтування?
– Було згвалтування.
– Скажіть, будь ласка: був такий фермер, заможний фермер – Іван Великий. І в нього був конфлікт з Поворознюком, а потім Івана Великого вбили. Поворознюк має до того відношення?
– 99 процентов. Так просто людей не вбивають.
– А ви знали Великого?
– Я його бачив. Но я з ним так... "Прівєт", – "Прівєт", – да і всьо.
– У них був конфлікт інтересів, да?
– Да, там був конфлікт інтересів. Ну мужик був такий приятний, нормальний, чесний.
– І що відбулося?
– Ну відбулося... Чув, що Жовті Води... Ну що вбили його.
– У Жовтих Водах?
– Машина зупинилася там, бабахнуло – і всьо. Це ж по відео воно десь є. Ну разговор довго ходив за цього. Рупік, Рупік.
– Поворознюк?
– Поворознюка робота це. Ну і ходить досі. Його робота – більше ніхто не може.
– Але не розкрили нічого?
– Не розкрили нічого. Та мені здається, і не розкриє ніхто. Ну хто розкриє? Нема людини, як кажуть, – немає проблеми. Це сам Поворознюк таке говорив.
– Це треба так було заминати справи проти Поворознюка стільки років? Тобто він корумпував і керівників міліції, і суддів, і прокурорів? У нього суддя хтось з родичів був, да?
– Ну його вже, Царство Небесне, немає. Це Юрченко був.
– Родич його?
– Родич був. Ну так я цього Юрченка бачив: він всю жизнь на "Москвічу" проїздив. Щоб сказать, як обично, їздить на крутих тачках – він всю жизнь на "Москвічу" проїздив. Но Поворознюка, конєчно, виручав.
– Як ви думаєте, чому Поворознюк стільки років безкарний? Як може таке відбуватися?
– Як? Дєньгі є дєньгі – чудеса роблять.
– Він багата людина взагалі?
– Він же ж був біднуватий. Я вам вже говорив, як він жив, я коли з ним познайомився. Хатка у них була під соломою. У нього ні копійки не було за душою. І після того, як мене пристрелив – це у 2000-му году, – дивлюся, вже у нього там тракторів куча, комбайнів куча. Дєнєг набрав. З Петрівського района зібрав.
– Зараз у нього офіс там, так? Великий офіс?
– Офіси у нього. Офіси, магазини. Ну в нього все є.
– Ну в нього клуб футбольний, вищої ліги навіть.
– Цей клуб футбольний – ну все у нього єсть. Живи і радуйся.
– Але він щось не радісний.
– Ну зараз радість, звичайно, тєряється.
– Що в нього за родина? Ви знаєте родину його?
– Та знаю. Жіночку його знаю.
– Нормальна родина в нього?
– Ну я не сказав би. Як ото ми їхали колись... Я трошки теж погулював, звичайно, від жіночки своєї. То у любовніци там шапку свіснули вони. Ну це ще були біднуваті вони. Но просто не доведено було. Бо я дивлюся: їдемо – шапка. Люда держить шапку. Кажу: "А чия це шапка? А дай подивлюся!" Ну в руки вони так не дали ту шапку, щоб я глянув.
– А чим діти займаються?
– Ну діти – фермери ж. Віталька ж у нього теж.
– Як ви думаєте, чим все скінчиться стосовно Поворознюка?
– Я думаю, тут ЗСУ вернуться – будуть великі проблеми в нього.
– Чому?
– Тому що він там розказує, те що показує, ті машинки ганяє. Мені здається, все це брехня.
– А він брехун взагалі?
– Ну вміє.
– Ви знаєте, про що я думаю зараз? Я навіть не думаю про місцеву владу, яка покривала і кришувала Поворознюка всі ці роки. Я думаю про людей, про вас думаю. Ви стали його жертвою – і в нього ще багато жертв.
– Я думаю, да.
– Чому мовчать люди?
– Тому, що люди звикли.
– Ну як вони до такого звикли?
– Тут же я знаю, скільки... Навіть знаю тих, кого він вивозив на цвинтар. Уже ж не вийде і не скаже, що "він вивозив мене... Заставляв мене яму рить там ноччю".
– Поворознюк? Вивозив?
– Було ж таке. Було.
– Людей на цвинтар?
– Да, вивозив.
– Навіщо?
– Ну там долги вибивав. Я не знаю, навіщо він вивозив.
– І копали яму?
– Копали яму.
– А потім?
– Я знаю таких людей. Но він же ж не скаже, що "я копав". Це в них... Та може, і скаже. Це Коля Рюк це мені розказував. Каже: "Якби тебе не замочив раньше Поворознюк, то могло і мені таке буть". Ну зашугав, так шо... Прикиньте: вивезти на кладбіщє і заставити, лопатою щоб рив яму.
– А що він ще такого робив?
– Чув, що хорошо знущався над людьми. Ну бив хорошо. Ну він може бить, но коли коло нього хтось стоїть рядом. Він же один – один же ж не може надавать.
– А він щось робить?..
– Слабих він людей бив.
– А він щось робить реально для Петрового? Ну клуб вищої ліги футбольної – люди радіють з того, що є "Інгулець" в Петровому?
– Не знаю. Я не ходив на ці клуби, мені якось... І через нього мені цей клуб неприємний.
– Ну а може, він дороги зробив?
– Та які дороги? Дороги які були, такі і єсть.
– Щось він зробив для Петрового?
– Я не бачу, щоб він там зробив. Ну, стадіон будує там. Це вже скільки років – не знаю. Один є стадіон, другий будує.
– Ви знаєте, я думаю зараз над тим, про що ви розповіли. Це жах. Жах не лише від того, що коїться в Петровому. А я щось подумав: а що коїться ще в інших містах і містечках, про що ми не знаємо?
– Ну за нього, звичайно, чутки є, але... Просто це знайома говорила моя, що я гуляв з нею колись, що там брат пропав. Ну це ж він теж в їхній компашкі був.
– Пропав зовсім?
– Пропав без вісти. Він пропав десь. Ну це вже давно він пропав.
– Ваша дружина працює секретарем сільради. Вона спілкується з Поворознюком якось?
– Та я зараз даже не знаю, бо ми зараз оце з нею вже ж... Вона не хотіла, щоб я сюди їхав.
– От ви приїдете додому – наговорить вам?
– Ну, наговорить мені. Будуть проблеми у мене.
– Що ви їй скажете?
– Та що? Скажу, що не здержався. Висказаться надо було.
– Якщо після нашого інтерв’ю прийде поліція – причому не місцева, районна чи обласна, а поліція з Києва – і попросить вас, щоб ви роповіли, що було, що насправді було, як Поворознюк у вас стріляв, як він вас трохи ледь не вбив, ви розповісте все, що було?
– Звичайно, розповім. Та я вам і розповів. Стріляв він же ж: не просто так стріляв. Я не знаю: злякався, не перелякався – ну як? Як можна вистрілить? Тим більше, я йому нічого не должен був.
– Я вам останнє запитання поставлю. Ви вірите у справедливість?
– Не вірю поки.
– Не вірите?
– І, мабуть, не буде тієї справедливості. Томущо зараз і в Україні – мені здається, що не дуже вона так хорошо... Тим більше, зараз війна йде. І тут... Мені кажеться, і в Києві тут непорядок.
– Ну що ж? Давайте подивимось.
– Ну подивимось. Буде порядок – я буду радіти.
– Надія є?
– Є.
– На справедливість?
– Так, так.
– Я думаю, що це головне. Дякую вам.
– Дякую.