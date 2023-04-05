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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Журналист Андрусенко: Если сейчас ребята воюют на передовой, а зайдут в Верховную Раду поворознюки, то мы возвращаемся в 90-е годы. Какое это развитие?

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Андрусенко: Я друзьям часто говорю и руководству районного совета, райгосадминистрации... Из-за Поворознюка у меня отношения с ними портились, потому что я говорил напрямую, что все легли под Поворознюка. Вы что, не видите, что он вытворяет?
Андрусенко: Я друзьям часто говорю – и руководству районного совета, райгосадминистрации... Из-за Поворознюка у меня отношения с ними портились, потому что я говорил напрямую, что все легли под Поворознюка. Вы что, не видите, что он вытворяет?
Фото из архива Андрусенко

Режиссер, журналист, член Союза журналистов Украины Сергей Андрусенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что считает коррупционером бизнесмена из Кировоградской области, президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка.

В интервью речь шла о Поворознюке, и Гордон спросил: "Вас по-человечески не затрагивает то, что такое быдло издевается над простыми людьми, а они не могут ему ответить? Или даже если хотят ответить, закон, который должен охранять их, беречь их, – закон из-за коррупции на стороне Поворознюка". 

По словам Андрусенко, его беспокоит эта ситуация. 

"Да, "как-то" [затрагивает]. Вот и страшно жить в такой стране. Я друзьям часто говорю – и руководству районного совета, райгосадминистрации... Из-за Поворознюка у меня отношения с ними портились, потому что я говорил напрямую, что все легли под Поворознюка. Вы что, не видите, что он вытворяет? А иногда еще и говорю так: "Вы что, не видите, что я не хочу, чтобы мои дети и я жили в стране Гондурас, которую хочет построить у нас этот папуас"? Не нужен мне этот Гондурас, который строит нам папуас. Это очевидно", – сказал он в ответ на вопрос Гордона. 

Андрусенко подчеркнул, что развитие событий по такому сценарию недопустимо – "все должны быть заинтересованы в том, чтобы до этого не дошло". 

"Нас-то не станет: мы старики, например. А дети, внуки спросят: "А дед Сергей был журналистом?" – "Журналистом".  "А как он боролся за то, чтобы Украина процветала, чтобы Украина жила лучше?" Ну, если, простите, сейчас ребята воюют на передовой, а зайдут в Верховную Раду поворознюки, тогда мы возвращаемся действительно в 90-е годы. Какое развитие? Это еще ужаснее. Я вообще его называю коррупционером, который размножает коррупцию", – добавил журналист. 

Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя". Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

27 января в интервью Гордону фермер Юрий Ткач рассказал о том, как получил огнестрельные ранения от Поворознюка. По словам Ткача, Поворознюк обманом и угрозами забирает землю у людей и предприятий, стреляет и в людей, и в домашний скот.

По материалам интервью Гордон написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области и правоохранители уже начали проверку.

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Верховная Рада, коррупция, бизнесмен, Александр Поворознюк, Сергей Андрусенко
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