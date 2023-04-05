Журналист Андрусенко: Если сейчас ребята воюют на передовой, а зайдут в Верховную Раду поворознюки, то мы возвращаемся в 90-е годы. Какое это развитие?

Андрусенко: Я друзьям часто говорю – и руководству районного совета, райгосадминистрации... Из-за Поворознюка у меня отношения с ними портились, потому что я говорил напрямую, что все легли под Поворознюка. Вы что, не видите, что он вытворяет? Фото из архива Андрусенко

В интервью речь шла о Поворознюке, и Гордон спросил: "Вас по-человечески не затрагивает то, что такое быдло издевается над простыми людьми, а они не могут ему ответить? Или даже если хотят ответить, закон, который должен охранять их, беречь их, – закон из-за коррупции на стороне Поворознюка".

По словам Андрусенко, его беспокоит эта ситуация.

"Да, "как-то" [затрагивает]. Вот и страшно жить в такой стране. Я друзьям часто говорю – и руководству районного совета, райгосадминистрации... Из-за Поворознюка у меня отношения с ними портились, потому что я говорил напрямую, что все легли под Поворознюка. Вы что, не видите, что он вытворяет? А иногда еще и говорю так: "Вы что, не видите, что я не хочу, чтобы мои дети и я жили в стране Гондурас, которую хочет построить у нас этот папуас"? Не нужен мне этот Гондурас, который строит нам папуас. Это очевидно", – сказал он в ответ на вопрос Гордона.

Андрусенко подчеркнул, что развитие событий по такому сценарию недопустимо – "все должны быть заинтересованы в том, чтобы до этого не дошло".

"Нас-то не станет: мы старики, например. А дети, внуки спросят: "А дед Сергей был журналистом?" – "Журналистом". – "А как он боролся за то, чтобы Украина процветала, чтобы Украина жила лучше?" Ну, если, простите, сейчас ребята воюют на передовой, а зайдут в Верховную Раду поворознюки, тогда мы возвращаемся действительно в 90-е годы. Какое развитие? Это еще ужаснее. Я вообще его называю коррупционером, который размножает коррупцию", – добавил журналист.

Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube