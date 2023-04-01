Журналист Андрусенко: Поворознюк – коррупционер, который размножает коррупцию

Речь об этом зашла после заявления Андрусенко, что под Поворознюка в районной власти якобы "все легли" и нужно действовать, чтобы страна не превратилась в аналогию Гондураса.
"Нас-то не станет: мы старики, например. А дети, внуки спросят: "А дед Сергей был журналистом?" – "Журналистом". – "А как он боролся за то, чтобы Украина процветала, чтобы Украина жила лучше?" Ну, если, простите, сейчас ребята воюют на передовой, а зайдут в Верховную Раду поворознюки, тогда мы возвращаемся действительно в 90-е годы. Какое развитие? Это еще ужаснее. Я вообще его называю коррупционером, который размножает коррупцию", – сказал режиссер и журналист.
По словам Андрусенко, "было стыдно смотреть, когда где-то в Хмельницкой области знают, что он сам вор".
"Стопкоры, вы сами развозите эту коррупцию. Как вам не совестно? Вот когда кореши приезжали – корреспонденты, я им говорю: "Здесь у нас создали ячейку "Стоп коррупции". Там есть руководитель этой "Стоп коррупции". Пойдите возьмите у него интервью. Пусть он расскажет вам, как он здесь поборол коррупцию. Если он поборол в Кировоградской области, то пусть факты назовет. Как он преодолел коррупцию, если он здесь главный коррупционер?" – отметил он.
Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя". Читайте полную версию интервью
10 февраля общественная организация "Стоп коррупции" сообщила, что к инициативе открытия ячейки "Стоп коррупции" в Хмельницком "присоединился известный общественный деятель Александр Поворознюк", который "принял участие в торжествах по случаю открытия местного офиса антикоррупционной организации".
Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.
27 января в интервью Гордону фермер Юрий Ткач рассказал о том, как получил огнестрельные ранения от Поворознюка. По словам Ткача, Поворознюк обманом и угрозами забирает землю у людей и предприятий, стреляет и в людей, и в домашний скот.
По материалам интервью Гордон написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области и правоохранители уже начали проверку.
Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".