Журналист Андрусенко: Поворознюк – коррупционер, который размножает коррупцию

Речь об этом зашла после заявления Андрусенко, что под Поворознюка в районной власти якобы "все легли" и нужно действовать, чтобы страна не превратилась в аналогию Гондураса.

"Нас-то не станет: мы старики, например. А дети, внуки спросят: "А дед Сергей был журналистом?" – "Журналистом". – "А как он боролся за то, чтобы Украина процветала, чтобы Украина жила лучше?" Ну, если, простите, сейчас ребята воюют на передовой, а зайдут в Верховную Раду поворознюки, тогда мы возвращаемся действительно в 90-е годы. Какое развитие? Это еще ужаснее. Я вообще его называю коррупционером, который размножает коррупцию", – сказал режиссер и журналист.

По словам Андрусенко, "было стыдно смотреть, когда где-то в Хмельницкой области знают, что он сам вор".

"Стопкоры, вы сами развозите эту коррупцию. Как вам не совестно? Вот когда кореши приезжали – корреспонденты, я им говорю: "Здесь у нас создали ячейку "Стоп коррупции". Там есть руководитель этой "Стоп коррупции". Пойдите возьмите у него интервью. Пусть он расскажет вам, как он здесь поборол коррупцию. Если он поборол в Кировоградской области, то пусть факты назовет. Как он преодолел коррупцию, если он здесь главный коррупционер?" – отметил он.

Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя". Читайте полную версию интервью

10 февраля общественная организация "Стоп коррупции" сообщила, что к инициативе открытия ячейки "Стоп коррупции" в Хмельницком "присоединился известный общественный деятель Александр Поворознюк", который "принял участие в торжествах по случаю открытия местного офиса антикоррупционной организации".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube