Журналист Андрусенко: Все легли под Поворознюка. Вы что, не видите, что он вытворяет в Кировоградской области?

"Страшно жить в такой стране. Я друзьям часто говорю – и руководству районного совета, райгосадминистрации... Из-за Поворознюка у меня отношения с ними портились, потому что я говорил напрямую, что все легли под Поворознюка. Вы что, не видите, что он вытворяет? А иногда еще и говорю так: "Вы что, не видите, что я не хочу, чтобы мои дети и я чтобы жили в стране Гондурас, которую хочет построить у нас этот папуас"? Не нужен мне этот Гондурас, который строит нам папуас. Это очевидно", – сказал он.

Андрусенко считает, что "все должны быть заинтересованы в том, чтобы до этого не дошло".

"Нас-то не станет: мы старики, например. А дети, внуки спросят: "А дед Сергей был журналистом?" – "Журналистом". – "А как он боролся за то, чтобы Украина процветала, чтобы Украина жила лучше?" Ну, если, простите, сейчас ребята воюют на передовой, а зайдут в Верховную Раду поворознюки, тогда мы возвращаемся действительно в 90-е годы. Какое развитие?" – объяснил журналист.

Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube