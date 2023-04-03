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Журналист Андрусенко: Когда фермер Великий стал на сессиях поднимать вопрос о разворованном имуществе, Поворознюк боялся даже приходить. Он трус, это однозначно

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Поворознюк (на фото) "обставился" охраной, отметил Андрусенко
Поворознюк (на фото) "обставился" охраной, отметил Андрусенко
Фото: Олександр Поворознюк / Facebook

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону режиссер, журналист, член Союза журналистов Украины Сергей Андрусенко рассказал, как погиб фермер и волонтер Иван Великий, оппонент бизнесмена из Кировоградской области, президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка.

По словам Андрусенко, хозяйство Великого было на территории Иосиповского сельского совета вместе с другим хозяином Василием Шаровым. Режиссер, который сам из Кировоградской области, отметил, что Шаров выжил после покушения, но затем умер.

"И тогда туда подруливает Поворознюк и этому сыну покойного Шарова – Артему – хочет помочь посеять и убрать, так скажем. А потом он сделал так, что Артема он разорил. И отнимает у него и технику, и землю. Вот. А потом еще у Артема оставался комбайн – и комбайн сгорел: комбайн подожгли ему. Он остался без ничего. По его словам, будто Поворознюк ему еще какие-то средства должен. Ну, ясно, как обычно, тот жаднюга не отдаст никогда ничего", – считает Андрусенко.

Он отметил, что "потом дошла до Ивана очередь в том плане, что он остался без земли".

"Остался без земли, потому что, когда младшего и старшего Шаровых разорил, он начал эти паи... Есть же еще имущественные паи, кроме земли. И там договоры, например. Вы слышали, что эти договоры Поворознюк начал оформлять. [...] Поворознюк воспользовался тем, что имущество не разделено на паи: бумажечки людям выдавали, а имущество практически он растащил – там, на хранение, фермы разобрал, стадион огородил и милицию сразу загородил, чтобы его не трогали, теми же плитами. [...] Огорожено этими здоровыми плитами, все огорожено имущество этих бабок, тех же людей-пайщиков, у которых имущество на бумаге – тысячи, миллионы, – но имущества-то нет. Он растащил все это. Те арбитражные управляющие менялись так и эдак, и сельский голова тоже на это не обратил внимания... Короче... Стражи порядка тем более не обратили. Дали ему возможность, что он еще здесь нажился. А Иван Великий этого не стерпел", – объяснил Андрусенко.

Он подчеркнул, что Великий был фермер "не богатый, потому что у него земли немного было", но "хозяйственный".

"Когда Иван Великий начал на сессиях поднимать вопросы насчет имущества, насчет земельных договоров – насчет всего этого, – Поворознюк боялся даже приходить на сессию. Он по натуре еще трус, да. Вот оружием увешался... Он боится. Охраной обставился. Он трус, это однозначно. А перед этим он с Иваном конфликтовал прямо в райсовете. Иван его за ухо – еще и, может, носаря дал – и выставил. Ну, ясно, он взял на это... Он же "папа" – и так его опустили, [...] видели же люди", – отметил Андрусенко.

Гордону он заявил, что убийство Великого было заказным.

"Заказное убийство. Где-то в кафетерии, где они с ребятами чаевничали, сидели, припаркована была машина: "Жигулик" какого-то там... Есть же в интернете. И там было дистанционное устройство. Впервые, как говорится, было использовано такое убийство, что на дистанции выстрелили в спину и подожгли эту машину. В машине – там соляра, чтобы она сгорела, чтобы следов никаких не было. Обрез какой-то там был... Я смотрел... Приблизительно так", – рассказал режиссер.

Андрусенко подчеркнул, что убийство еще не раскрыто.

"Не расследовано. Потому что, мне кажется, заказные убийства очень тяжело раскрыть. Наталья [...] унаследовала землю Ивана Великого и какое-то, там, хозяйство. Затем: позже – у Натальи убили мужа: у детей забрали отца, у матери забрали сына, потому что мать еще жива была. Тогда же у Натальи забрали машину Ивана: Land Cruiser какой-то, там. Крутая машина. И забрали землю. Ну, может, не забрали, а отжали: что она вынуждена была ее отдать. И потом становится там хозяином, опять же, Поворознюк. И теперь вся деревня Иосиповка, земля Шарова и этого же Великого – там хозяйничает теперь Поворознюк", – описал он ситуацию.

Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

27 января в интервью Гордону фермер Юрий Ткач рассказал о том, как получил огнестрельные ранения от Поворознюка. По словам Ткача, Поворознюк обманом и угрозами забирает землю у людей и предприятий, стреляет и в людей, и в домашний скот.

По материалам интервью Гордон написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области и правоохранители уже начали проверку.

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: убийство, покушение, Кировоградская область, фермеры, охрана, Александр Поворознюк, Сергей Андрусенко
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