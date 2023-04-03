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Журналист Андрусенко: Правоохранительные органы – не лакеи ли у Поворознюка? Я, рядовой гражданин, понимаю, что они скорее спасают его, а не хотят посадить

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Андрусенко согласился, что Поворознюк (на фото справа) был рэкетиром
Андрусенко согласился, что Поворознюк (на фото справа) был рэкетиром
Фото из архива Андрусенко

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону режиссер, журналист, член Союза журналистов Украины Сергей Андрусенко сравнил бизнесмена из Кировоградской области, президента футбольного клуба "Ингулец" Александра Поворознюка с осужденным за убийство экс-нардепом Виктором Лозинским.

Бывшего народного депутата от Блока Юлии Тимошенко Виктора Лозинского в 2010 году приговорили к 15 годам заключения за участие в убийстве жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олейника (Лозинский был досрочно освобожден в 2016 году).

Гордон спросил у Андрусенко: "Поворознюк – это такой же Лозинский?"

"Наверное, да. А может, даже хуже. Если этого осудили – значит, слабо было. А если этот продолжает и не боится, то, наверное, – я не знаю... Он, мне кажется, понял, что если много денег, то деньги помогут от всего этого откупиться. И это пока работает. А, простите, правоохранительные органы, мне кажется... Я часто думаю, не лакеи ли они у него. У меня такое мнение: не лакеи ли они у него? Потому что то, что даже я – рядовой, не следователь – я понимаю, что они подыгрывают Поворознюку, что они его спасают скорее, а не хотят посадить", – ответил тот.

Андрусенко подчеркнул, что на Поворознюка "четыре раза открывали уголовные дела".

"Он немного отсидел... Еще смеется: там, несколько месяцев. Это уже говорит о том, что у него какой-то контакт... Кто его спасал? Кто его крышевал? Если четыре раза его судили, а он немного отсидел, на свободе, дальше чудит, как он... Вредит общине, вредит имиджу всей страны, по моему мнению. Мне даже очень было досадно, когда он рекламировал – пришел к учительнице, которая занималась каким-то бизнесом: кажется, она хлеб продавала, – и требовал от нее дань: что "каждый месяц, по-моему, $100 ты мне должна заплатить", – рассказал режиссер и журналист.

По его словам, это было "в лихие 90-е". Андрусенко согласился, что это свидетельствует о том, что Поворознюк был рэкетиром.

Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П’ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]". Бизнесмен сообщил, что у него четыре судимости. На своем YouTube-канале в мае 2021 года Поворознюк заявил, что "свой капитал сколотил сам". "Хотя я вам скажу честно, что эти руки очень много крали. Я откровенно об этом говорю. Но я никогда не воровал у людей, только у государства", – сказал он.

27 января в интервью Гордону фермер Юрий Ткач рассказал о том, как получил огнестрельные ранения от Поворознюка. По словам Ткача, Поворознюк обманом и угрозами забирает землю у людей и предприятий, стреляет и в людей, и в домашний скот.

По материалам интервью Гордон написал заявления о преступлениях в МВД, Офис генерального прокурора, Главное управление полиции в Кировоградской области и правоохранители уже начали проверку.

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Виктор Лозинский, Кировоградская область, преступление, уголовное производство, бизнесмен, Александр Поворознюк, Сергей Андрусенко
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