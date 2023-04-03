Журналист Андрусенко: Правоохранительные органы – не лакеи ли у Поворознюка? Я, рядовой гражданин, понимаю, что они скорее спасают его, а не хотят посадить

Бывшего народного депутата от Блока Юлии Тимошенко Виктора Лозинского в 2010 году приговорили к 15 годам заключения за участие в убийстве жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олейника (Лозинский был досрочно освобожден в 2016 году).

Гордон спросил у Андрусенко: "Поворознюк – это такой же Лозинский?"

"Наверное, да. А может, даже хуже. Если этого осудили – значит, слабо было. А если этот продолжает и не боится, то, наверное, – я не знаю... Он, мне кажется, понял, что если много денег, то деньги помогут от всего этого откупиться. И это пока работает. А, простите, правоохранительные органы, мне кажется... Я часто думаю, не лакеи ли они у него. У меня такое мнение: не лакеи ли они у него? Потому что то, что даже я – рядовой, не следователь – я понимаю, что они подыгрывают Поворознюку, что они его спасают скорее, а не хотят посадить", – ответил тот.

Андрусенко подчеркнул, что на Поворознюка "четыре раза открывали уголовные дела".

"Он немного отсидел... Еще смеется: там, несколько месяцев. Это уже говорит о том, что у него какой-то контакт... Кто его спасал? Кто его крышевал? Если четыре раза его судили, а он немного отсидел, на свободе, дальше чудит, как он... Вредит общине, вредит имиджу всей страны, по моему мнению. Мне даже очень было досадно, когда он рекламировал – пришел к учительнице, которая занималась каким-то бизнесом: кажется, она хлеб продавала, – и требовал от нее дань: что "каждый месяц, по-моему, $100 ты мне должна заплатить", – рассказал режиссер и журналист.

По его словам, это было "в лихие 90-е". Андрусенко согласился, что это свидетельствует о том, что Поворознюк был рэкетиром.

Журналист Андрусенко: Открывается дверь машины – два автоматчика меня посадили, прижали. Поворознюк говорит: "Вот все, что ты, Сережа, записывал, – будет использовано против тебя". Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube