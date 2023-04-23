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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

С Арестовичем в туалете, удар по Белгороду, 50 квартир Караулова, конец Поворознюка. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили:

  • начало контрнаступления Украины и прогнозы бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича;
  • немецкие заявления о "приоткрытой двери в НАТО" для Украины;
  • заявление посла Китая во Франции, который усомнился в суверенитете бывших стран СССР, и реакции на его высказывания стран ЕС;
  • воевал ли сын спикера Кремля Дмитрия Пескова в ЧВК "Вагнер";
  • самолет минобороны страны-агрессора России "нештатно" сбросил бомбу на Белгород;
  • журналиста Андрея Караулова подозревают в незаконной сдаче в аренду 50 квартир в Москве;
  • ход журналистского расследования Гордона по бизнесмену из Кировоградской области, президенту футбольного клуба "Ингулец" Александру Поворознюку.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Киев, Дмитрий Гордон, Украина, НАТО, Москва, Дмитрий Песков, Белгород, Андрей Караулов, Алексей Арестович, ЧВК Вагнер, Василий Голованов, Александр Поворознюк
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