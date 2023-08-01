  Серга: Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином

"Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином", – сказал Серга.

Он отметил, что по причине своей несознательности вредил развитию Украины.

"Я делал вещи, которые мешали моей стране развиваться так, как, наверное, она могла бы развиваться, если бы я этого не делал. И так относительно каждого из нас. Мы все виноваты в том, где оказались. И я понимаю свою вину в этом со своей стороны", – сказал музыкант.

Назвать конкретных людей, которые до большой войны вели себя неправильно, а потом исправились, Серга не смог.

"Я об этом не думал, поэтому у меня нет хотя бы немного подготовленного ответа", – объяснил он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube