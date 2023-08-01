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01 августа, 2023
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Серга: Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Серга: Я делал вещи, которые мешали моей стране развиваться
Серга: Я делал вещи, которые мешали моей стране развиваться
Фото: thekolya / Instagram

Служащий Вооруженных сил Украины, поэт, музыкант и телеведущий Николай (Коля) Серга в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман признался, что считает себя и всех украинцев "виноватыми в том, где оказались".

"Я неправильно вел себя до большой войны. Был несознательным гражданином", – сказал Серга.

Он отметил, что по причине своей несознательности вредил развитию Украины.

"Я делал вещи, которые мешали моей стране развиваться так, как, наверное, она могла бы развиваться, если бы я этого не делал. И так относительно каждого из нас. Мы все виноваты в том, где оказались. И я понимаю свою вину в этом со своей стороны", – сказал музыкант.

Назвать конкретных людей, которые до большой войны вели себя неправильно, а потом исправились, Серга не смог.

"Я об этом не думал, поэтому у меня нет хотя бы немного подготовленного ответа", – объяснил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club. 

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходило в Украине и России.

После аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве. 

В 2019-м полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.  

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Украина, война, Алеся Бацман, украинцы, война России против Украины, Коля Серга
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