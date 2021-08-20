Бульвар Шоубиз
 
20 августа, 2021
 
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"Сейчас жесткая конкуренция, артистам 90-х не сладко". Савичева отреагировала на слова Земфиры о том, что пандемия украла у нее профессию

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Савичева Земфире: Это жестокий мир шоу-бизнеса
Савичева – Земфире: Это жестокий мир шоу-бизнеса
Фото: yuliasavicheva / Instagram

Российская певица Юлия Савичева 19 августа в Instagram прокомментировала высказывание своей коллеги Земфиры о том, что пандемия коронавируса украла у нее профессию и она больше не видит смысла в концертах.

"Прочитала пост Земфиры и удивилась, насколько легко было ее затронуть ситуацией, связанной с пандемией и отсутствием концертов. Сейчас не только артисты, а абсолютно все переживают сложное время. В музыкальной сфере появляется много молодых артистов, буквально за месяц любой парень или девушка с хитовой песней, которая понравится фолловерам, может выстрелить, и они поедут на гастроли, несмотря на пандемию. Сейчас невероятно жесткая конкуренция, артистам конца 90-х – начала 2000-х не сладко, ведь нужно быть конкурентноспособными. Та музыка, которая была актуальна даже 10 лет назад, не актуальна сегодня. И даже с кипой хитов за плечами долго в профессии не продержишься, если ты не продолжишь и дальше выпускать актуальную музыку, а не ту, которая нравилась людям 15 лет назад", – написала Савичева.

По словам артистки, коллегам, которые хотят продолжать гастролировать, необходимо оставаться в "поле актуальной музыки".

"Это жестокий мир шоу-бизнеса. Конечно, Земфира, можем позволить себе выпустить альбом с тяжелым, грустным материалом. Но он сейчас просто не воспринимается, потому что негатива и так предостаточно.  Людям нужна поддержка и позитив. Поэтому не вижу причин для удивления, когда концерты не происходят, если ты выпускаешь грустный, тяжелый материал", – резюмировала она.

Контекст:

18 августа Земфира сообщила, что "устала работать вхолостую"– по словам певицы, она провела много репетиций с музыкантами, но из-за пандемии коронавируса у нее нет выступлений. "В этом году не было ни одного концерта, и теперь вот сорвалось выступление в Испании. Играть онлайн-концерт для двух сознательных и 20 пиратов я не готова", – призналась артистка. Она отметила, что продолжит писать песни, но "в концерты больше не верит".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Савичева стала известной после участия в телепроекте "Фабрика звезд 2". В июне 2021 года певица заявила о намерении получить испанское гражданство.

Теги: Земфира, концерт, Юлия Савичева, скандал, певица, пандемия, коронавирус
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