"Сейчас жесткая конкуренция, артистам 90-х не сладко". Савичева отреагировала на слова Земфиры о том, что пандемия украла у нее профессию

"Прочитала пост Земфиры и удивилась, насколько легко было ее затронуть ситуацией, связанной с пандемией и отсутствием концертов. Сейчас не только артисты, а абсолютно все переживают сложное время. В музыкальной сфере появляется много молодых артистов, буквально за месяц любой парень или девушка с хитовой песней, которая понравится фолловерам, может выстрелить, и они поедут на гастроли, несмотря на пандемию. Сейчас невероятно жесткая конкуренция, артистам конца 90-х – начала 2000-х не сладко, ведь нужно быть конкурентноспособными. Та музыка, которая была актуальна даже 10 лет назад, не актуальна сегодня. И даже с кипой хитов за плечами долго в профессии не продержишься, если ты не продолжишь и дальше выпускать актуальную музыку, а не ту, которая нравилась людям 15 лет назад", – написала Савичева.

По словам артистки, коллегам, которые хотят продолжать гастролировать, необходимо оставаться в "поле актуальной музыки".

"Это жестокий мир шоу-бизнеса. Конечно, Земфира, можем позволить себе выпустить альбом с тяжелым, грустным материалом. Но он сейчас просто не воспринимается, потому что негатива и так предостаточно. Людям нужна поддержка и позитив. Поэтому не вижу причин для удивления, когда концерты не происходят, если ты выпускаешь грустный, тяжелый материал", – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva)