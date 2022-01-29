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29 января, 2022
 
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Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера

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Шарлиз Терон воспитывает двоих усыновленных детей
Шарлиз Терон воспитывает двоих усыновленных детей 
Фото: charlizeafrica / Instagram

Американская актриса Шарлиз Терон 27 января опубликовала в Instagram серию цветных и черно-белых фото, на которых она запечатлена она вместе с матерью Гердой в разные годы. На последнем кадре мать актрисы позирует вместе с ее приемными дочерьми – семилетней Огаст и 10-летней дочерью-трансгендером Джексон.

Свою публикацию 46-летняя Терон посвятила дню рождения матери.

"Сегодня день рождения моей мамы. Я хотела поделиться этим со всеми вами, потому что любой, кто знает ее, понимает, как потрясающе находиться под ее солнечным светом. Она – настоящая жизнь. Она смеется громче всех, кого я когда-либо встречала. Она отличная теннисистка/гольфистка/туристка и одаренный болтун! Она прямолинейна, она честна, она забавна", – подписала публикацию актриса.

Фото Терон собрали больше 260 тыс. лайков в соцсети.

Контекст:

Шарлиз Терон родилась в 1975 году в ЮАР. В 2007 году получила гражданство США, сохранив паспорт ЮАР. Известность ей принесли роли в таких фильмах, как "Адвокат дьявола", "Правила виноделов", "Безумный Макс: Дорога ярости".

Терон воспитывает двоих усыновленных детей – сына Джексона, который, по ее словам, является трансгендерной девочкой, и дочь Огаст. Джексона актриса усыновила в 2012 году, а дочь – в 2015-м.

В декабре 2013 года Терон начала встречаться с американским актером Шоном Пенном. Спустя год они объявили о помолвке, но в июне 2015 года пара рассталась.

Теги: трансгендер, дети, Шарлиз Терон, актриса, мать, девочка
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