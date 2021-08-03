Терон вместе с двумя приемными детьми спрыгнула с нижней палубы яхты

Терон спрыгнула в море вместе со своими приемными детьми. Во время прыжка актриса держала детей за руки. При этом только один из детей актрисы был в спасательном жилете. Терон также не стала надевать это приспособление.
"Я и мои девочки", – подписала она ролик.
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Шарлиз Терон родилась в 1975 году в ЮАР. В 2007 году получила гражданство США, сохранив паспорт ЮАР.
Актриса воспитывает двоих усыновленных детей – сына Джексона, который, по ее словам, является трансгендерной девочкой, и дочь Огаст. Джексона актриса усыновила в 2012 году, а дочь – в 2015-м.
После разрыва отношений с актером Шоном Пенном в 2016 году Терон остается в статусе холостячки.
Осенью 2020 года актриса призналась, что не чувствует себя одинокой из-за того, что у нее нет личных отношений с мужчиной. При этом она призналась, что дочь Огаст считает иначе и как-то посоветовала матери "завести парня, чтобы быть в отношениях".