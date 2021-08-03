Терон вместе с двумя приемными детьми спрыгнула с нижней палубы яхты

Терон спрыгнула в море вместе со своими приемными детьми. Во время прыжка актриса держала детей за руки. При этом только один из детей актрисы был в спасательном жилете. Терон также не стала надевать это приспособление.

"Я и мои девочки", – подписала она ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica)