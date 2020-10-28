Терон разрешила своим детям сделать ей макияж и показала, что из этого вышло

Американская актриса Шарлиз Терон поделилась снимками, на которых запечатлена с ярко накрашенными губами, выразительным румянцем на щеках и черными тенями на веках.

Американская актриса Шарлиз Терон 27 октября в Instagram опубликовала снимки, на которых запечатлено, как один из ее усыновленных детей наносит ей макияж.

На фото Терон позирует с ярко накрашенными губами, выразительным румянцем на щеках и черными тенями на веках.

"Визажисты, будьте осторожны – у вас есть конкуренты", – подписала она фото.

Шарлиз Терон родилась в 1975 году в ЮАР. В 2007 году получила гражданство США, сохранив паспорт ЮАР.

Актриса воспитывает двоих усыновленных детей – сына Джексона, который, по ее словам, является трансгендерной девочкой, и дочь Огаст. Джексона актриса усыновила в 2012 году, а дочь в 2015.

После разрыва отношений с актером Шоном Пенном в 2016 году Терон остается в статусе холостячки.

В интервью Дрю Бэрримор для ее The Drew Barrymore Show, которое обнародовано на YouTube-канале актрисы 17 сентября, Терон заявила, что не чувствует себя одинокой из-за того, что у нее нет личных отношений с мужчиной. При этом она призналась, что ее пятилетняя дочь Огаст считает иначе и посоветовала матери "завести парня, чтобы быть в отношениях".