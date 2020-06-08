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08 июня, 2020
 
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Шестилетняя блогер Радзинская получила "Бриллиантовую кнопку" от YouTube

На YouTube-канал шестилетней Насти Радзинской (Like Nastya), который ведется на арабском языке, подписалось более 10 млн человек.

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"Бриллиантовая кнопка" вручается каналам, на которые подписалось более 10 млн фолловеров
"Бриллиантовая кнопка" вручается каналам, на которые подписалось более 10 млн фолловеров
Фото: likenastya / Instagram

YouTube вручил "Бриллиантовую кнопку" шестилетнему блогеру Анастасии Радзинской (Like Nastya), которая является главной героиней шести каналов с многомиллионной аудиторией. Об этом сообщается на странице Радзинской в Instagram.

"Еще одна "Бриллиантовая кнопка"! На этот раз за канал Like Nastya на арабском языке", – говорится в комментарии к фото, на котором запечатлена главная героиня канала с наградой в руках.

Анастасия Радзинская родилась в 2014 году в России. При рождении врачи поставили ей диагноз ДЦП.

Первые видео с Радзинской появились в YouTube в 2016 году. В настоящее время родители снимают ее в роликах, которые публикуют на шести каналах в YouTube. Два года назад семья переехала из России в США. Каналы Радзинской являются самыми популярными на YouTube.

В конце 2019 года американский журнал Forbes включил Радзинскую в список наиболее высокооплачиваемых YouTube-блогеров мира. Она оказалась в рейтинге на третьем месте. Годовой доход девочки оценили в $18 млн.

Награда "Бриллиантовая кнопка" вручается каналам, на которые подписалось более 10 млн фолловеров.

Теги: Россия, США, Forbes, YouTube, награда, блогер, Анастасия Радзинская, Like Nastya
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