"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст

Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов Фото: kamenskux / Instagram

"Хэллоуинский вечер", – подписала она снимок.

На фото артистка предстала в полупрозрачной черной блузке и с вечерним макияжем. Судя по подписи к фото, вечер Каменских провела с подругой Людмилой Андрусишиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"А почему без Алексея?" – поинтересовался alekseipoleshko97.

"Шикарная", – написала matirko.lilia.