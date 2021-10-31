"Шикарная", "А почему без Алексея?" Каменских в полупрозрачной блузке засветила бюст

"Хэллоуинский вечер", – подписала она снимок.
На фото артистка предстала в полупрозрачной черной блузке и с вечерним макияжем. Судя по подписи к фото, вечер Каменских провела с подругой Людмилой Андрусишиной.
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"А почему без Алексея?" – поинтересовался alekseipoleshko97.
"Шикарная", – написала matirko.lilia.
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK. В октябре 2021 года Потап заявил о возвращении дуэта "Потап и Настя" в обновленном составе.