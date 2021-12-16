"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья

Саливанчук: А чудо есть! Оно в каждом из нас Фото: salivanchuk.anna / Instagram

"Большая часть волшебства в мире кажется несуществующей, потому что мы слишком слепы или слишком заняты, чтобы его увидеть. А я скажу так – волшебство есть. Конечно, это не розовые единороги или скатерть-самобранка, но волшебство точно есть!" – подписала она публикацию, также добавив, где в жизни можно увидеть проявления волшебства.

"Не ждите чуда, чудите сами. И бегите, бегите от пессимистов, скептиков, нытиков, отодвигайте их. Они рушат ожидание и веру в чудеса жизни. А чудо есть! Оно в каждом из нас", – написала Саливанчук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Очень красивая", – прокомментировала фото tania_koval_.

"Анна, вы шикарная женщина!" – отметила tatyanastrezh.