"Шикарная женщина", "Очень красивая". Жена продюсера студии "Квартал 95" показала пышную грудь в декольте летнего платья

"Большая часть волшебства в мире кажется несуществующей, потому что мы слишком слепы или слишком заняты, чтобы его увидеть. А я скажу так – волшебство есть. Конечно, это не розовые единороги или скатерть-самобранка, но волшебство точно есть!" – подписала она публикацию, также добавив, где в жизни можно увидеть проявления волшебства.
"Не ждите чуда, чудите сами. И бегите, бегите от пессимистов, скептиков, нытиков, отодвигайте их. Они рушат ожидание и веру в чудеса жизни. А чудо есть! Оно в каждом из нас", – написала Саливанчук.
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"Очень красивая", – прокомментировала фото tania_koval_.
"Анна, вы шикарная женщина!" – отметила tatyanastrezh.
Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком. Премьера состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.