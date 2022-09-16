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16 сентября, 2022
 
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"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку

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Мейхер лично демонстрирует одежду своего бренда
Мейхер лично демонстрирует одежду своего бренда
Фото: meiherbymeiher / Instagram

Украинская певица Надежда Мейхер 15 сентября в Instagram своего именного бренда одежды обнародовала фото, для которого снялась в облегающей джинсовой юбке-карандаше и топе.

Образ певица дополнила черными ботильонами на каблуках с открытым носком.

Мейхер позировала на открытом воздухе у старой стены. Она изогнулась в талии, оттопырив пятую точку. 

"Шикарные формы. Красивая", – прокомментировала подписчица natanatalya1983.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – Мария.

Мейхер занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг певицы, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, фото, декольте, одежда, ягодицы
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