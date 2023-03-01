Бульвар Шоубиз
 
01 марта, 2023
 
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Ширан анонсировал "честный" альбом. Артист заменил "идеальные" треки песнями, которые написал, когда у его беременной жены выявили опухоль

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Ширан: Впервые я не пытаюсь сделать альбом, который понравится людям, я просто выставляю что-то честное
Ширан: Впервые я не пытаюсь сделать альбом, который понравится людям, я просто выставляю что-то честное
Фото: ЕРА

Британский певец Эд Ширан 1 марта в Instagram анонсировал выпуск нового альбома под названием Subtract. Его премьера запланирована на 5 мая.

Артист признался, что работал над альбомом 10 лет, пытаясь сделать его идеальным, но события, которые произошли в минувшем году, "изменили  жизнь, психическое здоровье и отношение к музыке".

"Писать песни  это моя терапия. Это помогает мне осмыслить свои чувства. Я писал, не думая о том, какие будут песни, я просто писал то, что вывалилось. И чуть более чем за неделю я заменил песни, написанные за 10 лет, своими глубочайшими темными мыслями", – написал он. 

По словам Ширана, это произошло после того, как у его беременной жены выявили опухоль, которую нельзя было лечить до рождения ребенка. Кроме того, он пережил смерть лучшего друга, а также вынужден был защищать свою честь в суде по делу о плагиате. 

"Я прошел через страх, депрессию и тревогу. Казалось, что я тону, – признался Ширан. –  В этом альбоме все честно. Он открывает окно в мою душу. Впервые я не пытаюсь сделать альбом, который понравится людям, я просто выставляю что-то честное и правдивое в моей взрослой жизни". 

Артист не уточнил, как теперь чувствует себя его супруга, которая родила дочь в мае 2022 года.

Контекст:

Ширан прославился в 2011 году после презентации песни The A Team. В 2019 году вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв третье место. Ширан – четырехкратный лауреат премии "Грэмми". 

В январе 2018 года Ширан обручился со своей школьной подругой, бывшей хоккеисткой Черри Сиборн, а летом 2019 года пара поженилась.

В августе 2020 года у них родилась дочь Лайра Антарктика Сиборн Ширан. 19 мая 2022 года Ширан сообщил, что во второй раз стал отцом.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: беременность, семья, Эд Ширан
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