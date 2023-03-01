Ширан анонсировал "честный" альбом. Артист заменил "идеальные" треки песнями, которые написал, когда у его беременной жены выявили опухоль

Ширан: Впервые я не пытаюсь сделать альбом, который понравится людям, я просто выставляю что-то честное Фото: ЕРА

Артист признался, что работал над альбомом 10 лет, пытаясь сделать его идеальным, но события, которые произошли в минувшем году, "изменили жизнь, психическое здоровье и отношение к музыке".

"Писать песни – это моя терапия. Это помогает мне осмыслить свои чувства. Я писал, не думая о том, какие будут песни, я просто писал то, что вывалилось. И чуть более чем за неделю я заменил песни, написанные за 10 лет, своими глубочайшими темными мыслями", – написал он.

По словам Ширана, это произошло после того, как у его беременной жены выявили опухоль, которую нельзя было лечить до рождения ребенка. Кроме того, он пережил смерть лучшего друга, а также вынужден был защищать свою честь в суде по делу о плагиате.

"Я прошел через страх, депрессию и тревогу. Казалось, что я тону, – признался Ширан. – В этом альбоме все честно. Он открывает окно в мою душу. Впервые я не пытаюсь сделать альбом, который понравится людям, я просто выставляю что-то честное и правдивое в моей взрослой жизни".

Артист не уточнил, как теперь чувствует себя его супруга, которая родила дочь в мае 2022 года.

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