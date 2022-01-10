"Шли бы вы". Лолита публично высмеяла предложение клиники избавить ее от сексуальной зависимости

Лолита: Я с удовольствием оставляю себе сексуальную зависимость Фото: lolitamilyavskaya / Instagram

Во время съемки видео Милявская рассказала о сообщении, которое получила от якобы сотрудника зарубежной клиники для лечения людей с психическими проблемами.

"Хотим предложить вам программу реабилитации. У нас большой опыт терапии, связанных с алкогольной, сексуальной зависимостью", – прочитала Милявсякая адресованное ей сообщение.

"Дорогой мужик, я с удовольствием оставляю себе сексуальную зависимость. Шли бы вы на х...й с такими предложениями", – обратилась на камеру к автору послания певица.

"Чего захотел! Всю радость в жизни отобрать решил", – отреагировали фолловеры.

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