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10 января, 2022
 
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"Шли бы вы". Лолита публично высмеяла предложение клиники избавить ее от сексуальной зависимости

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Лолита: Я с удовольствием оставляю себе сексуальную зависимость
Лолита: Я с удовольствием оставляю себе сексуальную зависимость
Фото: lolitamilyavskaya / Instagram

Российская певица Лолита Милявская 10 января разместила в Instagram ролик, в котором запечатлена на террасе во время отдыха. Певица позировала в кадре в боди с анималистическим принтом, оголив бедра.

Во время съемки видео Милявская рассказала о сообщении, которое получила от якобы сотрудника зарубежной клиники для лечения людей с психическими проблемами.

"Хотим предложить вам программу реабилитации. У нас большой опыт терапии, связанных с алкогольной, сексуальной зависимостью", – прочитала Милявсякая адресованное ей сообщение.

"Дорогой мужик, я с удовольствием оставляю себе сексуальную зависимость. Шли бы вы на х...й с такими предложениями", – обратилась на камеру к автору послания певица.

"Чего захотел! Всю радость в жизни отобрать решил", – отреагировали фолловеры.

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.

Теги: Лолита Милявская, секс, купальник, Лолита
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