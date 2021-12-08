"Юмористка". Лолита Милявская показала "хорошую новую тачку", на которую сама заработала

Сначала в кадре крупным планом появляется марка авто – Mercedes ярко-красного цвета.
"Леха, мне кажется, я честно заработала на хорошую новую тачку. И я хочу, как молодежь показывает, "роли" на руке и тачки крутые. Лех, ну скажи: стоит того? Я налоги заплатила, мне кажется, вполне можно", – говорит за кадром Милявская, обращаясь к своему спутнику.
После камера отъезжает и в кадре видна красная детская машина, которой пытается рулить певица.
"Ну скажи: круто. Я такая прямо одна буду. Ни у кого такой тачки нет!" – произносит Милявская.
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Ролик артистки набрал около 340 тыс. просмотров.
"Юмористка", – оставила под постом комментарий madeleinejernbom.
"Такая тачка только у вас и Майкла Джексона", – вспомнил об умершем американском певце vladimirbezrukikh.
"Это очень смешно. Спасибо за настроение", – поблагодарила Милявскую nicky_chegovetz.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево. В 1980-х она переехала в Москву. С 1985-го по 2000 год была солисткой кабаре-дуэта "Академия", выступая в тандеме с артистом Александром Цекало. После распада дуэта в 2000 году Милявская начала сольную карьеру.
Певица была замужем пять раз. У Милявской есть 22-летняя дочь Ева, которая живет вместе с бабушкой в Киеве.