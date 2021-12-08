"Юмористка". Лолита Милявская показала "хорошую новую тачку", на которую сама заработала

Сначала в кадре крупным планом появляется марка авто – Mercedes ярко-красного цвета.

"Леха, мне кажется, я честно заработала на хорошую новую тачку. И я хочу, как молодежь показывает, "роли" на руке и тачки крутые. Лех, ну скажи: стоит того? Я налоги заплатила, мне кажется, вполне можно", – говорит за кадром Милявская, обращаясь к своему спутнику.

После камера отъезжает и в кадре видна красная детская машина, которой пытается рулить певица.

"Ну скажи: круто. Я такая прямо одна буду. Ни у кого такой тачки нет!" – произносит Милявская.

View this post on Instagram A post shared by Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Ролик артистки набрал около 340 тыс. просмотров.

"Юмористка", – оставила под постом комментарий madeleinejernbom.

"Такая тачка только у вас и Майкла Джексона", – вспомнил об умершем американском певце vladimirbezrukikh.

"Это очень смешно. Спасибо за настроение", – поблагодарила Милявскую nicky_chegovetz.